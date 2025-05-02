Не домашние питомцы: сотни казахстанцев помогли спасенным черепахам вернуться в природу

В обществе считают, что черепахи – неприхотливые питомцы, за которыми легко ухаживать в домашних условиях. Они не издают громких звуков и кормить их можно только листьями капусты. Однако это мнение является ошибочным.

Zakon.kz расскажет, почему черепахи не домашние животные и должны жить в дикой природе.

Роль в экосистеме

Директор фонда "Tasbaqa" Юлия Цаугг рассказала, что в Казахстане обитают два вида черепах: среднеазиатская и болотная. Первая к нам пришла во времена плейстоцена, а это около миллиона лет назад, из Южных Кызылкумов после окончания самаровского оледенения. С тех пор она является важной частью биогеоценоза степей и полупустынь. Прежде всего служит питанием хищных птиц и зверей. Список потребителей содержит: три вида пресмыкающихся, 19 видов птиц и 13 видов млекопитающих. Например, беркут за время выкармливания птенцов добывает 3-4 черепах в день, а в питании серого варана она превышает 40%.

Фото: из личного архива Юлии Цаугг

Также черепаха выступает санитаром: вместе с растениями съедает вредоносные личинки, защищая зелень от уничтожения. Копая норы, рыхлит и улучшает качество почвы. А ее норы служат укрытием для мелких видов животных в жару, дожди и пожары.

Непоправимая ошибка

Однако в советское время государство объявило черепах промысловым видом. С 1967 по 2001 год было выявлено и продано за границу более 1,8 млн этих рептилий для разных целей: по заказу зарубежных фирм и для внутреннего потребления – для кормления пушных зверей на зверофермах, гастрономических целей, научно-исследовательских работ и домашнего содержания. После проведения оценки популяций стало очевидно, что совершена непоправимая ошибка. В 2002 году на вылов черепах был объявлен запрет, но их популяция по сей день не восстановилась.

В наше время их количество продолжает сокращаться из-за разрушения или уничтожения местообитаний, нелегального изъятия из природы, изменения климата и других факторов.

"В Казахстане было два основных места официального коммерческого вылова черепахи государством – Кербулакский массив и Арысский массив в Туркестанской области. На Арысском массиве мы провели учет в середине апреля. В Туркестанской области в местах обитания черепахи сотни километров траншей вокруг сельхозугодий, в которых гибнут животные, 75 тыс. га с прошлого года распаханных земель якобы под хлопковый кластер для китайских инвесторов". Директор фонда "Tasbaqa" Юлия Цаугг

Фото: из личного архива Юлии Цаугг

Зоозащитница отметила, что специально пригласила в Казахстан специалиста-герпетолога, который в прошлом проводил учет среднеазиатской черепахи, чтобы в совместной работе с казахстанскими зоологами получить актуальную картину популяций на 2025 год.

"Закончилась наша экспедиция по учету черепах в Туркестанской, Алматинской областях и области Жетысу, на локациях официального учета учеными-герпетологами с 1975 по 1978 год, отмеченных Кубыкиным. Мы провели учет на локации №6 в окрестностях села Жоламан. Здесь в 1970-е годы было в среднем 15,1 особь на гектар. Это была локация с наибольшей численностью по региону". Директор фонда "Tasbaqa" Юлия Цаугг

По ее словам, здесь теперь с одной стороны засеянные поля до горизонта, с другой – железная дорога. Между ними остался небольшой участок земли, на котором выживают несколько черепах.

"Мы обследовали более 25 гектар, насчитали 12 возрастных черепах, ни одной маленькой. Вчера закончили учет на Кербулакском массиве и по региону. В северном Кербулаке обнаружили одинокую старую черепаху. Еще нужно обработать собранную информацию, но картина уже ясна". Директор фонда "Tasbaqa" Юлия Цаугг

Надоевшие "игрушки"

Юлия Цаугг поделилась, почему ее заинтересовала судьба черепах в Казахстане, тогда как последние годы она живет в городе Пномпень, Камбоджа.

"Все началось с того, что в июле 2020 года мы нашли черепаху в месте, не типичном для обитания, – в парке Астаны. Панцирь черепахи был поврежден собаками. Как выяснилось позднее, так заканчивается жизнь большинства черепах, выброшенных на улицу, – их грызут собаки, или они погибают под колесами машин. Оказалось, что это большая проблема – несмотря на запрет, огромное количество черепах забирается из природы как браконьерами для коммерческих целей, так и обывателями, чтобы держать их дома для развлечения". Директор фонда "Tasbaqa" Юлия Цаугг

Фото: из личного архива Юлии Цаугг

Казахстанка узнала, что чаще всего черепах вылавливают ранней весной, когда они только вышли из долгой спячки и не успели набраться сил. По ее словам, домашние условия содержания и неправильное кормление приводят к тому, что черепаха начинает болеть.

"Дальше у черепахи редко бывает хорошая жизнь. Только единицам повезет вернуться обратно в природу. Большинство влачат жалкое существование в коробке на полу или, после того как они становятся неинтересны, их выбрасывают на улицу, где шансов выжить практически нет". Директор фонда "Tasbaqa" Юлия Цаугг

Проблема не только в вылавливании, признается собеседница, но и в том, что люди еще больше сокращают популяции, здесь и вопрос гуманного отношения к живому существу.

"Для полноценной жизни рептилии нужны специальные условия. Черепаха на свободе проходит большие расстояния во время брачного периода, размножения, кормления. Ей необходимо пространство. В природе она потребляет более 180 видов растительности. Ей необходимо солнце. В домашних условиях люди не могут дать этого. Поэтому содержание дома – это негуманное и жестокое обращение с живым существом. Мы пытаемся донести это до людей и дать возможность диким животным жить там, где им место, – в природе". Директор фонда "Tasbaqa" Юлия Цаугг

Черепашки-ниндзя

Учитывая множество проблем, в 2023 году Юлия Цаугг решила зарегистрировать фонд "Tasbaqa". Ее идею поддержали еще трое энтузиастов. Вместе они сейчас занимаются спасением и реабилитацией черепах со всего Казахстана.

Буквально недавно фонд организовал в Алматинской области уже ставшую доброй традицией акцию по возвращению спасенных среднеазиатских черепах в их естественную среду обитания. В этот раз инициативу поддержали сотни казахстанцев.

"Эти черепахи были изъяты из незаконного оборота, а также найдены неравнодушными на улицах и парках, затем переданы фонду. Все они прошли лечение и реабилитацию. Мы показали присутствующим и малышей-сеголеток, которые только этой весной впервые вышли на поверхность. Такие маленькие черепашки в квартирных условиях редко доживают и до года. Браконьер держал их в маленьком контейнере в темной холодной кладовке. Этих малышей мы выпустим попозже, когда будет вынесено решение суда". Директор фонда "Tasbaqa" Юлия Цаугг

Фото: из личного архива Юлии Цаугг

Юным участником акции стал 10-летний Алихан Байтуов из Астаны. Его мама Дания Чиндалиева рассказала, что мальчик заинтересовался черепахами, когда ему было три года.

"В то время черепах продавали в свободном доступе в зоомагазине. Когда мы пришли покупать, нам сказали, что она идеально подойдет для дома, мол, кормите, чем хотите. Их было очень много. Сын выбрал Антошку. Самую желтую и слабую. Продавец даже пыталась отговорить, что он не выживет, потому что ничего не ест. Но мы все равно забрали его. И только дома мы осознали всю важность содержания такого питомца". Дания Чиндалиева

Фото: из личного архива Дании Чиндалиевой

Семья выходила и вылечила Антошку. Он прожил с ними шесть лет. Его уходом и рационом занимался Алихан. Даже специально выращивал для друга зелень у себя на подоконнике.

"Также приносил черепахе траву с улицы. Давал витамины, а спустя шесть лет в прошлом году мы передали своего Антошку в фонд и выпустили его на свободу. Столько слез было. Но в этом году мы с сыном были так счастливы, когда увидели черепах в родной среде". Дания Чиндалиева

Сабина Омарбекова тоже имеет опыт освобождения черепах на свободу. Когда она работала в Астане, через соцсети забрала себе Мистера зло. Четыре года она заботилась о нем, но поняла, что зверю нужна свобода. Тогда она случайно познакомилась с фондом. И решилась отпустить друга в дикую природу. С тех пор является зоозащитницей.

"Черепахе не место в квартире, она должна быть у себя дома в степи. Несмотря на все стереотипы, это очень сообразительные и шустрые животные. Но они не могут себя защищать, как дикие хищники, поэтому страдают от людей. Многие, когда покупают или забирают черепаху из дикой природы, содержат ее на полу и кормят капустой. Пол – это сквозняк, и у черепах начинают болеть почки, они умирают медленно и мучительно. Капуста выводит кальций, который необходим для поддержания панциря. Из-за этого он становится мягким. Есть множество печальных примеров, но самый верный способ спасения – передать черепах фонду на выпуск". Сабина Омарбекова

Легкие деньги

Среднеазиатская черепаха не стоит больших денег. Но браконьеры берут количеством, за сезон собирая минимум несколько сотен особей. Эксперты утверждают, что большая часть товара уходит за границу, в частности, в Россию, оттуда в европейские страны и Китай.

"Браконьеры провозят живых черепах в мешках, чемоданах, ящиках. Их часто прячут под экспортируемыми овощами и фруктами. При перевозке обматывают скотчем. Такую транспортировку осиливают не многие животные и чаще погибают в пути из-за голода, жажды и без движения. Сами же жители обычно отлавливают черепах для детей в качестве домашнего питомца. Наигравшись, выпускают на улицу. Однако город не место для жизни черепах. Часто это заканчивается для них гибелью". Директор фонда "Tasbaqa" Юлия Цаугг

Зоозащитники считают, что такими темпами мы не только рискуем не восстановить популяцию черепах, но и потерять как вид древних существ. Ведь, чтобы рептилия достигла половой зрелости, необходимо больше 10 лет. А до этого времени ей предстоит бороться с глобальными вызовами. Лишь 20% черепах достигают взрослого возраста. Тем не менее, они в Казахстане не внесены в Красную книгу.

Поэтому специалисты обращаются к казахстанцам: с майскими праздниками открывается сезон пикников на природе. И важно, чтобы выезд не сопровождался нанесением вреда окружающей среде и животным. Не забирайте черепах домой, они уже находятся у себя дома.