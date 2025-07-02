Экстремальная жара в Европе, пожары в Турции и температурные рекорды в Казахстане: как страны переживают лето

В Европе уже более недели стоит сильная жара. В некоторых странах температура достигла более +40°C. Особенно страдают от высокой температуры жители Испании, Франции и Германии. Новые температурные рекорды фиксируют и в Казахстане, как спастись от испепеляющей жары – в материале Zakon.kz.

Испания

В Испании лето официально стартует 21 июня. Сильная жара в этой стране обычно стоит в августе. Однако в этом году экстремальные температуры были зафиксированы уже в июне. К примеру, несколько дней назад в провинцию Уэльва столбик термометра показывал +46°C градусов. Это абсолютный температурный рекорд для начала лета в Испании.

Наши соотечественники, которые живут в этой стране, отмечают, что экстремальную погоду тяжело переносят пожилые люди и молодежь.

"Я живу в Валенсии, и мы очень остро почувствовали повышение температуры. На днях мой племянник, ему 16 лет, ехал в метро с отцом. В вагоне было душно. Он потерял сознание. Реакция людей была моментальной. Ему помогли выйти из вагона, довели до выхода, а уже на улице ему стало лучше. Жару здесь никто не воспринимает легкомысленно. У нас дома кондиционер работает круглосуточно – 24/7. Да, будет огромный счет за электричество. Но просто невозможно иначе", – рассказала казахстанка Диана Абдуллаева.

Власти страны не рекомендуют выходить на улицу с 14:00 до 17:00. В школах детям объясняют, что делать в жару. Учат, как распознать признаки перегрева и первые действия при обмороке.

Германия

В Германии также установилась температура около +30°C. Метеорологическая служба заявила, что страна пережила крупнейшую засуху за всю историю наблюдений, то есть с 1881 года.

По расчетам синоптиков, в течение недели температура воздуха может повыситься до +40°C. Наиболее вероятно, что это произойдет в Кельнском заливе, Нижнем Рейне, Рурской области и регионе от Франкфурта до Карлсруэ.

"На улице действительно очень жарко. В помещении можно находиться, если в нем есть кондиционер или вентилятор. Детям в школах и садиках постоянно рассказывают об опасности высокой температуры на улице. Иногда по радио передают сообщения об аномальной температуре и напоминают, что днем лучше быть дома. В метро на информационных табло постоянно мелькают сообщения о том, что людям пожилого возраста стоит быть осторожным и лишний раз не покидать дома, когда солнце в зените", – рассказала жительница Мюнхена Хельга Гербст.

Бельгия и Франция

В Бельгии в связи с погодными условиями отменено множество поездов. Железнодорожные операторы предупредили пассажиров, чтобы они не садились на поезд в час пик и по возможности работали из дома, а также брали с собой достаточное количество воды. На всех крупных станциях были установлены бесплатные фонтанчики с водой.

Во Франции в связи с аномальной жарой частично закрыли посещение Эйфелевой башни. Туристов с билетами попросили отложить свои визиты к главной парижской достопримечательности до конца недели. Кроме этого, национальное метеорологическое агентство Météo-France объявило в 16 областях страны наивысший, красный уровень опасности, а в 68 других – оранжевый.

Турция

В Турции аномальная жара вызвала лесные пожары. За двое суток в стране обнаружили около 150 очагов возгораний. Особенно сильно пострадали окрестности Измира. Пожар быстро распространился из-за сильного ветра, достигающего 117 км/ч, и уже охватил пять населенных пунктов. В числе эвакуированных жители Орханлы, Паямлы, Ататюрк, Республики и Кавакдере.

Пожары также затронули прибрежные районы Антальи. Огонь вспыхнул в курортных зонах Аксю и Сериκ. Эти очаги удалось локализовать, угрозы для отдыхающих нет. Спасатели продолжают работы по проливке и предотвращению повторных возгораний.

Казахстан

Экстремальную жару в ближайшие дни стоит ждать и в Казахстане. Синоптики прогнозируют, что на юге страны столбик термометра поднимется до +47°C.

В центральных и восточных областях 4-5 июля прогнозируется жара до +40°C. На юге и юго-востоке температура составит +35°C.

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Как вести себя в жару

Традиционные рекомендации, как пережить периоды сильной жары, достаточно просты.

Врачи рекомендуют больше находиться в прохладном помещении – с кондиционером или просто мощным вентилятором. Избегать прямых солнечных лучей, особенно в середине дня. А если вы работаете на улице, то регулярно делайте перерывы и отдыхайте 10-15 минут в прохладном помещении.

Стоит избегать жирной и острой пищи, а также не переедать. Сладкая газировка и соки не помогают справиться с жаждой, а только усиливают ее. Поэтому в сильную жару лучше пить обычную слабоминерализованную воду и без газа. Здоровому человеку достаточно потреблять около 2-2,5 литра чистой воды в день, чтобы восполнить потери жидкости.