"Одним из первых бенефициаров мирной повестки будет Казахстан" – политолог о ситуации на Южном Кавказе

Какую роль сыграл Казахстан в продвижении мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, Zakon.kz попросил прокомментировать азербайджанского политолога, директора Центра исследований Южного Кавказа Фархада Мамедова.

– Как Вы оцениваете значение мирного соглашения, подписанного между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне?

– Этот документ называется "Совместная декларация президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения об итогах их встречи в Вашингтоне". Эта декларация подразумевает большое количество тем в армяно-азербайджанской повестке. Главным является то, что стороны фактически взяли на себя обязательство решать все спорные вопросы политико-дипломатическим путем и исключают применение силы, то есть войны. Также в документе прописаны основные шаги, необходимые для ратификации мирного договора, который был парафирован в США (парафирование означает подтверждение текста со стороны министра иностранных дел. – Прим.).

Кроме того, определена тема коммуникаций: они должны быть открыты. Одна из дорог из Азербайджана в Нахичевань будет находиться под контролем Соединенных Штатов Америки, частной компании, которая обеспечит беспрепятственный проезд азербайджанцев и транспортировку грузов из основной части Азербайджана в Нахичеванскую автономию. Также предусмотрена разблокировка всех других коммуникаций. Это основные моменты, обозначенные в декларации.

– Какие возможности для дипломатии, экономического взаимодействия и политического сотрудничества могут открыть достигнутые договоренности? Как эти изменения способны отразиться на региональном балансе сил и развитии соседних стран?

– Подписание мирного договора обуславливается роспуском Минской группы ОБСЕ, что возможно осуществить до конца года в рамках ОБСЕ. В Вашингтоне министры иностранных дел подписали совместное обращение к генсеку ОБСЕ с просьбой включить этот вопрос в повестку Саммита министров иностранных дел ОБСЕ, который состоится в конце года в Хельсинки.

Второе предусловие – изменение Конституции Армении, которое возможно реализовать посредством референдума в 2026 или 2027 году. Но до этого периода, конечно, армяно-азербайджанские отношения будут развиваться, и будет продолжен процесс определения границы. В ближайшей перспективе начнутся инфраструктурные работы по разблокировке коммуникаций и другим направлениям.

Все это будет иметь влияние на геополитику региона. В целом можно сказать, что Южный Кавказ становится стабильнее, предсказуемее и безопаснее. Это ключевые итоги встречи. Она также открывает новые перспективы для межгосударственных отношений в нашем регионе. Наряду с этим повышается экономическая значимость транспортных путей, взаимодействие между странами, то есть регион открывается на полную мощность.

– Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на эту новость и назвал подписание документа между Азербайджаном и Арменией исторически важным достижением. В чем заключался вклад Казахстана в процесс мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией?

– Да, президент Казахстана одним из первых отреагировал на эту новость. Действительно, это историческое событие. Армяно-азербайджанский процесс и нормализация отношений набирают ускорение. Казахстан был площадкой переговоров между министрами иностранных дел по согласованию пунктов текста мирного договора.

В любые периоды этого конфликта Казахстан поддерживал основные принципы международного права – это принцип территориальной целостности. Это была последовательная и логичная позиция Казахстана, и Азербайджан всегда ощущал поддержку Казахстана в этом вопросе.

Я думаю, что одним из первых бенефициаров мирной повестки будет Казахстан, так как в регионе будет развиваться Срединный коридор, особенно в рамках европейского видения этого проекта, которое подразумевает разблокировку коммуникаций между Азербайджаном и Арменией, а также между Арменией и Турцией.

В этом отношении договоренности, достигнутые на саммите "Центральная Азия – Европейский союз", напрямую связаны с армяно-азербайджанской и армяно-турецкой нормализацией. В этом отношении и Казахстан тоже становится одним из бенефициаров этих процессов.