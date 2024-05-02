Политолог Фархад Мамедов: У Казахстана есть традиция по организации переговоров

Президент Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией в Алматы. Он считает, что встреча послужит практической реализации азербайджано-армянских договоренностей, будет способствовать установлению прочного и долгосрочного мира в Южном Кавказе.

Какую роль играет Казахстан в урегулировании отношений между Азербайджаном и Арменией? Мнением с Zakon.kz поделился азербайджанский политолог, директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов.

– Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддерживает согласие Азербайджана и Армении провести переговоры министров иностранных дел по подготовке мирного договора между двумя государствами. Как вы прокомментируете его заявление?

– Заявление президента Касым-Жомарта Токаева подтвердило, что как Азербайджан, так и Армения на уровне министров иностранных дел согласились с предложением казахстанской стороны о проведении следующего раунда переговоров на территории Казахстана в Алматы. Эту инициативу казахстанской стороны очень высоко оценивают в Азербайджане. Это отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, для эффективности переговоров нужно выбрать такие площадки, которые не довлеют над сторонами или же вовсе не имеют интересов, а если и имеют интересы, то они направлены в конструктивное русло. О чем свидетельствуют визиты Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан и Армению, самые позитивные отголоски которых мы переживаем за последние несколько недель.

– Переговоры планируется провести в Алматы, где в декабре 1991 года была подписана историческая Алма-Атинская декларация. Токаев отметил символизм в выборе места проведения события. Как вы считаете, в этом есть важный посыл?

– Президент Казахстана особо отметил, что переговоры планируются в Алматы, именно там была подписана декларация, на которой основывается как азербайджанская, так и армянская сторона в процессе определения границы. Это очень важный элемент, можно даже сказать, что это преимущество казахстанской площадки перед другими: если процесс начался в Алматы, то должен быть продолжен именно в этом городе.

Наряду с этим после начала процесса делимитации и демаркации границы, которые сейчас реализовываются на единственном пока что участке армяно-азербайджанской границы, десятки государств высказали свое мнение и дали позитивную реакцию относительно этих решений и начала процесса. Везде фигурировало упоминание города Алматы. Казахстан является площадкой для большого количества форматов переговоров. У Казахстана есть традиция по организации таких переговоров, что является одним из образов Казахстана в мире.

– До этого Касым-Жомарт Токаев встречался с главами Азербайджана и Армении, он предложил провести мирные переговоры в Казахстане. Как вы оцениваете роль и интересы государства в урегулировании отношений между двумя странами?

– Визиты президента Токаева сначала в Азербайджан, а потом в Армению сыграли решающую роль в формировании этой инициативы и того, что обе стороны согласились принять участие в переговорах в Алматы. Азербайджан и Казахстан – соседи, мы находимся в Организации тюркских государств, реализовываем совместные транспортно-логистические проекты и имеем уровень взаимоотношений как "стратегическое союзничество". А с Арменией Казахстан состоит в Таможенном союзе, в Евразийском экономическом союзе и ОДКБ. С обеими странами у Казахстана выстроены стратегические взаимоотношения – это важный элемент доверия к стране, на территории которой будут проходить переговоры.

Казахстан непосредственно заинтересован в реализации транспортно-коммуникационных проектов у нас в регионе. С Азербайджаном это Срединный коридор. На побережье Черного моря в собственности казахского бизнеса находятся порты в Грузии и, конечно же, по результатам 44-дневной войны ожидается открытие коммуникаций через Армению в Турцию и дальше в Европу. Казахстан открыто выступает за реализацию этого проекта. Я думаю, что все эти инициативы и проекты реализуемы, в том числе и при поддержке казахстанской стороны, потому что в этом есть интерес официальной Астаны.

– Касым-Жомарт Токаев ранее отмечал, что Казахстан готов взять "миссию доброй воли и предоставить свою площадку для переговоров между двумя странами". Какой формат переговоров подразумевается под этим? Без посредничества Казахстана?

– До этого вашингтонский, брюссельский и московский форматы переговоров потерпели крах, так как принимающие стороны занимались больше манипуляцией или формулированием переговорной повестки. Но практика показала, что двусторонний формат между Азербайджаном и Арменией в настоящее время фактически безальтернативен, стороны выбирают места для встреч исключительно в рамках доброй воли принимающей стороны. Это важный элемент, потому что двусторонний формат остается, а принимающая сторона занимается организационными вопросами.

На сегодня переговоры проходили лишь в Германии и сейчас ожидаются на территории Казахстана. Если стороны запросят у Казахстана добавочные функции, я думаю, что здесь казахская сторона сможет среагировать. Опять же, это должно происходить по запросу участников переговоров – непосредственно Азербайджана и Армении.

– "Предстоящая встреча послужит практической реализации азербайджано-армянских договоренностей, будет способствовать скорейшему установлению прочного и долгосрочного мира на Южном Кавказе", – сказал казахстанский президент в своем заявлении. Какие ожидания от грядущих переговоров у Азербайджанской Республики?

– На сегодня между Азербайджаном и Арменией есть противоречия по тексту мирного договора, но вместе с тем есть и позитивные сдвиги, особенно в процессе определения границы. Сам переговорный процесс может в скором времени привести к подписанию мирного договора, но это не значит, что функции площадок перестанут быть актуальными. Даже если дипломатические отношения между странами будут установлены, не факт, что в скором времени мы увидим, например, открытие посольств в Баку и в Ереване. В среднесрочной перспективе нам нужны будут площадки как для гуманитарного взаимодействия, так и для официального взаимодействия и дипломатических отношений. А также необходимы ресурсы третьей стороны. В этом отношении Казахстан будет продолжать предоставлять эти услуги доброй воли, к примеру, посредством своих посольств. Они есть и в Баку, и в Ереване. Ресурс для посредничества Казахстана очень большой.