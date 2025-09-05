Все ради семьи: инвалид-колясочник зарабатывает на таксовке в Павлодаре

Жизнь Асыла Амирова разделилась на два периода: до 2018 года и после. Когда он попал в ДТП, получил травму шейного отдела позвоночника и оказался в инвалидной коляске. Но, несмотря на трудности, он сумел создать счастливую семью и зарабатывает честным трудом.

Zakon.kz расскажет, как житель Павлодарской области нашел в себе силы начать все заново.

Жизнь с нуля

До того злополучного происшествия Асыл Амиров жил обычной жизнью, окончил университет, получил диплом и буквально через неделю попал в аварию с друзьями. Другие отделались легко, а вот парень пострадал от опасной травмы, которая отразилась на его жизнеспособности.

"Я повредил шейный отдел позвоночника. Почти полгода находился в лежачем положении. Настолько был обессилен, что не мог даже руки поднять. А когда садился – сразу терял сознание. Так меня обучали: сажали, я отключался, меня укладывали, я приходил в себя, снова сажали. Это был долгий и тяжелый труд, несчитанное число попыток. Так я научился сидеть в коляске". Асыл Амиров

Парень вспоминает тяжелую реабилитацию. В этом ему помог ныне покойный мужчина по имени Кизат. Он пережил аналогичную травму и сам себя поставил на ноги.

"Кизат ага был сильный духом человек, который и меня учил не опускать руки. У него было нестандартное лечение, которое он сам разработал. Мы вместе с ним ездили на соленое озеро в Павлодарской области и в степь, где не было никакой коммуникации, ни электричества, ни сети, ни телефонов. Три месяца находились там. Занимались на брусьях. Упор был на физический труд. Это сильно мне помогло". Асыл Амиров

Если раньше житель города Аксу был беспомощен, как "овощ", то доброжелатель Кизат будто вдохнул в него новую жизнь: научил переворачиваться, поднимать свое тело и вставать.

"После тренировок у меня начали появляться силы. Я стал самостоятельно двигаться: постепенно поднимался с кровати, сидел на диване, толкал коляску. Но у меня до сих пор проблемы с пальцами, я ими не могу шевелить. Из-за этого все еще испытываю трудности, особенно в каких-то мелких делах. Когда стандартные методы не подходят, начинаю дорабатывать систему под себя". Асыл Амиров

Спорт мотивирует

Другой неравнодушный, знакомый Асыла Амирова по имени Мурат, тоже колясочник. Он повел его в секцию настольного тенниса.

"Когда я посещал настольный теннис, пальцы не могли ничего держать, поэтому привязал ракетку к руке. Стал справляться, мне понравился этот вид спорта. Участвовал в соревнованиях, занимал места, получал стипендию". Асыл Амиров

Спортсмены были разделены на категории по состоянию здоровья. Житель Павлодарской области выступал в первом и втором классе. Однако столкнулся с несправедливостью.

"Состязался с ребятами, у которых была такая же травма, как у меня. Они были распределены в разные классы, в зависимости от их способности двигаться. В Атырауской области появился спортсмен, который не мог ходить, но верхняя часть его туловища полностью работала. Это несправедливо по отношению к остальным спортсменам, у которых есть ограничения. Поэтому я, устав от несправедливости, ушел из настольного тенниса в стрельбу из лука. Тут тоже много своих нюансов: нужно быть физически сильным, уметь держать лук, быть метким. Пока больших результатов у меня нет, но стараюсь". Асыл Амиров

Редкая удача

С особым теплом Асыл рассказывает о супруге. Они познакомились до аварии, но именно несчастный случай показал, что Ырысалды – та самая, которая не оставит в беде. Она проявила всю любовь и заботу, всегда была рядом.

"У меня после аварии было такое ощущение, что немного полежу в больнице, выпишусь и вернусь к привычной жизни. Но, заметив, что не иду на поправку, впал в депрессию. Не хотел ни от кого помощи, всех отталкивал. А Ырысалды работает медиком и знает все тонкости. Она постоянно меня навещала и всячески поддерживала. Когда я понял, что окажусь в инвалидной коляске, просил ее больше не приходить, но каждый раз она появлялась с улыбкой и пыталась подбодрить меня". Асыл Амиров

Фото: из личного архива Асыла Амирова

Вскоре пара решила пожениться, однако родители девушки были против. Тогда влюбленные договорились по казахской традиции устроить қыз алып қашу, то есть похищение невесты.

"Я много раз ловил себя на страшной мысли, что теперь не смогу помогать родным и, возможно, уже никогда не стану отцом. Но в этом плане я оказался удачливым. Родные – моя опора, прекрасная супруга, я отец дочери и сына. В моем положении это редкий случай, за что я благодарен Всевышнему Аллаху. Я не теряю надежду, мне есть ради кого идти вперед, и я делаю все ради семьи". Асыл Амиров

Честный труд

Недавно парень начал работать. Для этого купил машину в кредит, поставил ручное управление, адаптировал технику под себя. В будни с утра выезжает в город и до вечера там таксует.

"Сначала отвожу жену на работу, набираю пассажиров в сторону Павлодара, весь день катаюсь по городу. В обратку забираю людей, возвращаюсь домой и отдыхаю. Иногда забираю детей из садика. Бывает, что позволяю себе отдохнуть среди недели. Но надо работать, кредит закрывать, в день по 10 тысяч тенге зарабатываю". Асыл Амиров

Водитель признается, что таксовать не сложно, но приходится тяжело из-за здоровья.

"У меня спина не держит, поэтому болит поясница. Мне много сидеть в таком положении нельзя, могут образоваться пролежни. Тело не выдерживает большие нагрузки, но работа нравится, какой-никакой заработок. Приносить пользу – лучшее чувство". Асыл Амиров

По словам 28-летнего Асыла Амирова, в частности, пассажиры не замечают его недостатка, только если не сядут спереди. Бывает, что клиенты просят помочь с грузом или открыть багажник, но после того, как узнают об инвалидности, спокойно извиняются.

Павлодарец мечтает заняться своим бизнесом, открыть небольшую столовую.