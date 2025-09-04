Взял себе имя Сырым и переехал в Алматы: как бельгиец свободно говорит по-казахски

Семь лет назад житель Бельгии приехал посмотреть на Казахстан. Да так влюбился в него, что решил здесь не только остаться, а также поступить в вуз и выучить казахский язык. Zakon.kz расскажет, как иностранец Стэйн стал алматинским Сырымом.

24-летний Стэйн Ромбаут (Stijn Rombaut) – гражданин Бельгии. Впервые вместе с мамой приехал в Казахстан в 2018 году. Они путешествовали по югу и были в восторге от живописных пейзажей, уютного города у гор, искренности местных жителей. Тогда парень вернулся на Родину, однако забрал в своем сердце кусочек казахского тепла. С тех пор бельгиец изучает наш государственный язык и уже бегло говорит на нем.

"После путешествия в Казахстан решил изучать казахский язык. Делал это самостоятельно с помощью интернета: зубрил новые слова, разбирался с грамматикой, учил правильное построение предложений. Сначала было очень сложно, потому что он сильно отличался от моего родного языка – фламандского. К тому же в школьные годы я учился на английском и французском языках. Но казахи пришли мне на помощь, помогали практиковать речь, что позволило ускорить мое обучение". Стэйн Ромбаут

А когда молодой человек заговорил по-казахски, задумался, почему бы не учиться в Казахстане. В январе он переехал в Алматы, поступил на переводчика в Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана.

"Сначала родные были сильно удивлены моему выбору, потому что мало кто по учебе переезжает из Бельгии в Казахстан, но поддержали. Я ощущаю здесь себя в безопасности, и мне комфортно. Обрел хороших друзей. Местные жители очень отзывчивые, во многом помогают. Алматы – душевный город, где можно встретить самых разных людей. И больше всего мне нравятся деревья вокруг. Почему влюблен в казахский язык – сложно объяснить, на то нет веских причин. Для меня он красивый и богатый. Просто получаю наслаждение, изучая его, и говорить на нем – одно удовольствие". Стэйн Ромбаут

Новые друзья Стэйна постоянно забывали, как его зовут, или произносили имя с ошибкой, тогда он стал для них просто Сырымом.

"Знакомые называют меня Сырым, потому что, во-первых, мое настоящее имя для них было сложным и они часто не могли его выговорить, во-вторых, я вдохновлен мужеством Сырыма Датова (Сырым Датұлы) – это известный военачальник в истории казахского народа, лидер антиколониального движения казахов младшего жуза в 1783-1797 годах". Стэйн Ромбаут

Также сейчас Сырым в университете изучает китайский язык, на разных уровнях говорит по-русски и по-монгольски. Интересно то, что студент ведет блог на казахском языке.

"Спустя столько времени я даже нашел общность родного языка с казахским. Отличия только в построении предложений и правилах в грамматике, но в определенных моментах есть сходства. Это помогает мне в обучении, и казахстанцы с радостью откликаются на зов о помощи. А то, что веду блог на казахском языке, – это прежде всего для себя, чтобы развиваться, а также делиться своим опытом с другими". Стэйн Ромбаут

Собеседник считает, что никого не нужно принуждать учить определенные языки, тут главное – желание.

"Мне кажется, никого нельзя вынуждать разговаривать на каком-то языке. Но, конечно, жаль, что многие казахстанцы не говорят по-казахски. Но я заметил, как стремительно растет интерес к государственному языку, и рад этому. Я надеюсь, моя история послужит примером и мотивацией для остальных". Стэйн Ромбаут

Стэйн Ромбаут признается, что планов на будущее пока нет. Ему еще два года учиться в вузе. После получения диплома ему бы хотелось найти хорошую работу в Казахстане и быть учителем или переводчиком. А пока иностранцу нравится студенческая жизнь, грызть гранит науки и говорить на языке Абая.