День Республики отмечают в Казахстане

Сегодня, 25 октября, в стране отмечают День Республики – праздник с непростой историей. Zakon.kz рассказывает, как и почему этот день обрел особенный статус и значение.

День Республики – главный и единственный национальный праздник страны, отмечается на сайте gov.kz. Однако путь к столь высокому статусу оказался тернист.

25 октября 1990 года постановлением Верховного Совета КазССР была принята декларация о государственном суверенитете Казахской ССР. Через пять лет эта дата была объявлена национальным праздником Республики Казахстан – Днем Республики. Но в 2009 году приоритет был отдан Дню Независимости, а 25 октября перестали отмечать как национальный праздник.

К истокам вернулись недавно, в 2022 году, по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева. Свое предложение возвратить празднику звание национального глава государства объяснил тем, что такое возрождение – важный исторический шаг, призванный возвысить дух нашего народа и укрепить нашу государственность.

"Этот памятный день станет праздником, который продемонстрирует взаимопонимание наших граждан, стремление всего нашего народа к свободной жизни и самостоятельности", – заявил Токаев.

Известный казахстанский политолог Эдуард Полетаев акцентировал внимание на различии между понятиями государственного и национального праздника. Повторимся, последний всего один – и не просто так.

"Национальный праздник – значит, установленный в честь событий, которые имеют особое историческое значение и оказали влияние на становление государственности. Государственный – имеет общественно-политическое значение, традиционно отмечается гражданами. Например, Новый год, 8 Марта – государственные. А 25 октября – день, ставший отправной точкой, со временем определившей будущее независимого Казахстана. Потому и национальный", – объяснил политолог.

Он добавил, что праздничный календарь в нашей стране периодически видоизменяется, но в основной массе избранные даты имеют идеологический подтекст, несут определенную систему смыслов.

"У нового Казахстана появились новые ценности и ориентиры. Это отразилось и на праздниках. В частности, День Республики вновь обрел статус национального, потому что является по сути праздником, объединяющим нацию, инструментом поддержки и сплочения населения, воплощением патриотизма. Да, это не новая символика, но тем не менее в какой-то степени отсылка к истокам. Кстати, в 2022-м его отпраздновали впервые за долгое время, а в ноябре того же года прошли внеочередные президентские выборы. В некотором смысле праздник тогда помог сплотить людей вокруг этого политического события", – считает Эдуард Полетаев.

По словам эксперта, за годы некоторые даты утратили свое идеологическое значение или обрели новое, появилось много профессиональных праздников – так государство признает вклад определенных социальных групп в развитие общества. Но национальный праздник – один единственный – имеет особое значение. Потому что являет собой мост между наследием, которое нужно помнить и уважать, и новым светлым завтра, в которое хочется идти.

