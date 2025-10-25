#АЭС в Казахстане
Статьи

Как отметили День Республики в Алматы – фоторепортаж

День Республики, праздник, ярмарка, спортивные мероприятия, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 18:03 Фото: Zakon.kz
25 октября в Казахстане отмечают День Республики – один из главных национальных праздников страны. Сегодня в Алматы прошли десятки праздничных концертов, выставки и соревнования. Как алматинцы отпраздновали особую дату – в материале Zakon.kz.

Отмечать Дня Республики одновременно начали во всех районах Алматы. Параллельно с культурной программой в городе прошли и спортивные мероприятия. Так, к примеру, на озере Сайран состоялся открытый городской чемпионат по гребному марафону среди всех возрастов.День Республики, праздник, ярмарка, спортивные мероприятия, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 18:03

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Перед началом соревнований олимпийский чемпион и заслуженный мастер спорта по гребле на байдарках и каноэ Максим Опалев провел для юных спортсменов мастер-класс и поделился бесценным опытом. Детям особенно понравились истории спортсмена о соревнованиях и практические занятия.

"Я даже не знал, что у нас в городе есть такая секция. Я попрошу родителей меня обязательно туда записать. Меня очень вдохновили достижения Максима Александровича. Мне хотелось бы тоже представлять свою страну на различных международных соревнованиях", – рассказал школьник Султан Орманов.

Фото: Zakon.kz

Особый интерес к мастер-классам проявили и взрослые. Многие алматинцы пришли к озеру, чтобы попробовать свои силы в этом интересном виде спорта, были и те, кто с гребным спортом на "ты".

"Я когда-то давно занимался греблей, но потом получил травму и со спортом пришлось расстаться. Сюда пришел, чтобы понаблюдать за молодыми спортсменами, немного позаниматься со специальными тренажерами и просто вспомнить свою молодость", – поделился Богдан Маркин.

Фото: Zakon.kz

Сегодня для алматинцев и гостей города была подготовлена обширная праздничная программа. Многие решили прогуляться по городу и посетить ярмарку ремесленников и художников, где были представлены изделия декоративно-прикладного искусства, сувениры и предметы одежды, сделанные вручную.

"Попала на эту ярмарку случайно. Думала, пройду мимо, но как-то незаметно для себя пропала тут на 40 минут. Все предметы очень красивые и качественные. Видно, что мастера при их изготовлении вкладывают в каждое изделие душу. Я не смогла пройти мимо головных уборов, приобрела себе один на зиму, а также купила внучке красивые серьги ручной работы", – рассказала Назгуль Итемгенова.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что немало было на ярмарке и туристов. Иностранцев особенно интересовали сувенирные изделия с казахскими орнаментами, кожаные сумки и кошельки.

Фото: Zakon.kz

К слову, алматинцы начали отмечать День Республики задолго до самой даты. В городе организовали тематические выставки, концерты и патриотические вечера. Всего в Алматы прошло более ста различных флешмобов.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
