Казахстан укрепляет позиции единственной "средней державы" Центральной Азии – эксперты

Эксперты отмечают, что среди всех стран региона именно Казахстан сумел объединить три ключевых качества, определяющих "среднюю державу": экономическую самостоятельность, дипломатическую гибкость и институциональную устойчивость, сообщает Zakon.kz.

Так, по их мнению, экономическая база Казахстана остается самой развитой в регионе. Сбалансированная макроэкономическая политика, наличие Национального фонда и высокая кредитоспособность обеспечивают стране устойчивость перед внешними шоками.

"Текущие реформы, направленные на диверсификацию – от возобновляемой энергетики до финансовой модернизации, – позволяют снижать зависимость от углеводородов и укреплять позиции страны в глобальных цепочках поставок", – пишет The Times of Central Asia.

Благодаря этому Казахстан остается не просто сырьевым экспортером, а страной, постепенно превращающейся в транскаспийский логистический и инвестиционный узел, продолжает издание.

"Для сравнения, Узбекистан пока лишь движется к статусу "средней державы". Его динамичные реформы после 2017 года привели к росту ВВП и активизации частного сектора, однако экономика все еще во многом зависит от международной помощи и кредитов. Чтобы выйти на уровень Казахстана, Ташкенту нужно не только удвоить объем экономики, но и укрепить институты, обеспечивающие предсказуемость и стабильность решений", – говорится в статье.

Баланс силы и дипломатии

В дипломатической сфере Казахстан давно выступает как региональный стабилизатор. Политика "многовекторности", проводимая Астаной, позволила сохранить доверие России, Китая, Запада и исламского мира одновременно. Казахстан стал площадкой для мирных переговоров – от сирийского урегулирования до дискуссий по Украине, отмечается в материале.

"Казахстан активно участвует в таких организациях, как СВМДА, ЕАЭС и ШОС, укрепляя статус "дипломатического якоря" региона. Кроме того, страна развивает "мягкую силу" через образовательные проекты и международные университеты".

Аналитики считают, что ни одно другое государство Центральной Азии не обладает столь широкой дипломатической сетью и репутацией нейтрального посредника.

"Военно-стратегический баланс также играет на руку Астане. Казахстанские Вооруженные силы считаются самыми институционально развитыми в регионе, с растущими вложениями в модернизацию, кибербезопасность и миротворчество. Узбекистан делает ставку на военную независимость, отказываясь от союзов и иностранных баз, однако Казахстан, оставаясь членом ОДКБ, умело сочетает безопасность с гибкостью, участвуя и в программах НАТО, и в миссиях ООН. А Туркменистан опирается на статус постоянного нейтралитета, закрепленный ООН. Хотя численность туркменской армии достигает 40 тыс. человек, вооруженные силы остаются технически устаревшими и сосредоточены на охране границ и объектов энергетики", – резюмирует The Times of CA.

Зрелая государственность

Как утверждается, ключевым отличием Казахстана остается устойчивость его институтов. После конституционных реформ 2022 года власть стала более предсказуемой.

"Казахстан при президенте Касым-Жомарте Токаеве движется к институциональной модели управления. Программа "Справедливый Казахстан" делает ставку на эффективность, социальное равенство и укрепление институтов. Поправки в Конституцию 2022 года ввели семилетний президентский срок без переизбрания и закрепили преемственность власти. Это усилило институциональную устойчивость и предсказуемость политики", – считают авторы статьи.

По словам аналитиков, в условиях, когда соседние страны либо опираются на сильную личную власть, либо страдают от политической нестабильности, именно Казахстан демонстрирует формирование зрелой модели государственности.

"Таким образом, к 2025 году Казахстан остается единственной страной региона, сочетающей экономическую силу, дипломатическую автономию и устойчивое управление – три признака "средней державы" нового типа. Узбекистан стремительно догоняет, но пока только формирует необходимые предпосылки. Остальные же государства – Туркменистан, Кыргызстан и Таджикистан – остаются ограничены экономической зависимостью и внешними гарантиями безопасности", – подытожили они.

И уточнили: Казахстан становится главным архитектором регионального порядка – страной, которая не просто адаптируется к мировой конкуренции, а начинает формировать правила игры в Центральной Азии.