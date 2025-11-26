Уроки цифровой безопасности: экспертный форум пройдет в Астане
27 ноября в 10:00 на Youtube-канале "Правмедиа" начнется онлайн-трансляция форума "Уроки цифровой безопасности".
Организаторами выступили Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу и интернет-издание Zakon.kz совместно с Министерством науки и высшего образования, акиматом города Астаны.
Основная цель мероприятия – разъяснение основ цифровой гигиены, новых форм и методов защиты от финансового мошенничества и схем дропперства. Форум пройдет с участием Ai-офицера АФМ, который создан с использованием возможностей искусственного интеллекта.
"Концепция программы предусматривает интерактивный формат, конкурсы, театральную постановку, тематические перформансы и юмористические скетчи", – рассказали организаторы мероприятия.
Модераторами форума выступят: официальный представитель АФМ Ернар Тайжан и журналист, телеведущая Динара Сатжан.
Запланирована панельная сессия с известными журналистами, блогерами и экспертами на актуальную тему: "Дипфейк: реальные истории цифрового обмана".
На форуме также выступит известный казахстанский спортсмен, чемпион мира по MMA Василий Тахтай.
В мероприятии примут участие артисты:
- команда КВН "Астана";
- актеры сериалов "Патруль", "Копы" и фильма "Рэкетир";
- популярные вайнеры.
Эксперты помогут казахстанцам освоить основы цифровой гигиены и почувствовать себя более защищенными и уверенными пользователями глобальной Сети.