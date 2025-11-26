#АЭС в Казахстане
Статьи

Уроки цифровой безопасности: экспертный форум пройдет в Астане

Форум, Астана, встреча , фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 10:55 Фото: Zakon.kz
В Астане 27 ноября 2025 года состоится форум "Уроки цифровой безопасности от АФМ", проводимый в рамках реализации концепции "Закон и Порядок", сообщает Zakon.kz.

27 ноября в 10:00 на Youtube-канале "Правмедиа" начнется онлайн-трансляция форума "Уроки цифровой безопасности".

Организаторами выступили Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу и интернет-издание Zakon.kz совместно с Министерством науки и высшего образования, акиматом города Астаны.

Основная цель мероприятия – разъяснение основ цифровой гигиены, новых форм и методов защиты от финансового мошенничества и схем дропперства. Форум пройдет с участием Ai-офицера АФМ, который создан с использованием возможностей искусственного интеллекта.

"Концепция программы предусматривает интерактивный формат, конкурсы, театральную постановку, тематические перформансы и юмористические скетчи", – рассказали организаторы мероприятия.

Модераторами форума выступят: официальный представитель АФМ Ернар Тайжан и журналист, телеведущая Динара Сатжан.

Запланирована панельная сессия с известными журналистами, блогерами и экспертами на актуальную тему: "Дипфейк: реальные истории цифрового обмана".

На форуме также выступит известный казахстанский спортсмен, чемпион мира по MMA Василий Тахтай.

В мероприятии примут участие артисты:

  • команда КВН "Астана";
  • актеры сериалов "Патруль", "Копы" и фильма "Рэкетир";
  • популярные вайнеры.

Эксперты помогут казахстанцам освоить основы цифровой гигиены и почувствовать себя более защищенными и уверенными пользователями глобальной Сети.

