События

Форум "Уроки цифровой безопасности от АФМ" – видео

коллаж уроки цифровой грамотности, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 10:09 Фото: Zakon.kz
Форум "Уроки цифровой безопасности от АФМ" прошел 27 ноября 2025 года в Астане, сообщает Zakon.kz.

Его организаторами выступили Агентство РК по финансовому мониторингу, интернет-издание Zakon.kz совместно с Министерством науки и высшего образования и акиматом города Астаны.

Главная цель мероприятия – разъяснение основ цифровой гигиены, новых форм и методов защиты от финансового мошенничества и схем дропперства.

Модераторами форума выступали официальный представитель АФМ Ернар Тайжан и журналист, телеведущая Динара Сатжан.

Смотрите видео форума "Уроки цифровой безопасности" на Youtube-канале "Правмедиа".

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
