Как жить в эпоху неопределенности: проверенные методы борьбы со стрессом

Современный человек каждый день испытывает стресс. С ним необходимо бороться, чтобы не сойти с ума. Сохранить нервные клетки помогут психологические и физические упражнения, утверждают специалисты. Как научиться держать себя в руках, выяснял Zakon.kz.

Трудности на работе, нехватка денег, семейные ссоры, проблемы со здоровьем – нас постоянно окружают всевозможные ситуации. Вырваться из "порочного круга" и оградить себя от переживаний удается немногим. Остальные регулярно нервничают и страдают бессонницей. Что же такое стресс и как снизить его влияние на нашу жизнь?

Понятие "стресс" впервые ввел канадский физиолог Ганс Селье в 1936 году. Ученый обозначил новым на тот момент термином нестандартную реакцию организма на любые изменения. В наши дни на обилие стрессовых ситуаций жалуется едва ли не каждый. Настоящим стрессом медики называют состояние психического напряжения, возникающее у человека в непривычных условиях и сложных обстоятельствах.

Фото: freepik

Виды стресса

Эксперты выделяют несколько основных видов стресса. Самый распространенный – острый. Он является последствием события, в результате которого человек потерял спокойствие. Например, конфликт с руководителем или близкими.

Постоянное моральное напряжение приводит к хроническому стрессу.

Работа в опасных условиях и физические перегрузки провоцируют физиологический стресс.

В XXI веке появился еще один вид стресса – информационный. Его может вызвать беспрерывный поток новостных сообщений или, наоборот, полный отказ от информации и цифровой детокс.

Стресс также подразделяют на полезный и вредный. Позитивная встряска (эустресс) собирает силы организма и помогает ему справиться с ответственным заданием, экзаменом или выступлением перед аудиторией. А негативное состояние (дистресс) возникает после душевной травмы, болезни и смерти знакомого. Дистресс оказывает дезорганизующее воздействие на деятельность и поведение людей, выбивает из колеи надолго. И тогда человек быстро растрачивает свои ресурсы, становится рассеянным или раздражительным.

Важно не допустить, чтобы стресс перешел в депрессию, которая уже становится диагнозом и требует серьезной терапии под присмотром врачей. Иногда даже на стационарном лечении.

Фото: freepik

Психолог из Астаны Сауле Чарышева больше 40 лет помогает людям сохранять внутреннее равновесие. Специалист знает точно: тревожность до добра не доводит.

"Постоянная тревога – верный путь к усталости. Сегодня тревожный человек – уже не символ ответственности, а знак того, что пора меняться. Быть в стрессе может каждый – это не талант, а устаревшая привычка. В тренде – внутренний баланс, ирония и умение оставаться человеком", – считает психолог.

Как бороться со стрессом?

Одни расслабляются в увеселительных заведениях, другие пытаются отстраниться от переживаний с помощью медитаций, третьи принимают медицинские препараты. Не спешите покупать антидепрессанты, специалисты предлагают ряд эффективных немедикаментозных способов борьбы с беспокойством. Часто применяют техники релаксации. Освоить их несложно, а результат будет заметен совсем скоро. Регулярные тренировки вырабатывают способность абстрагироваться.

Правильное дыхание – залог здоровой психики

Как бы странно это ни звучало, но прежде всего надо научиться дышать. Так можно значительно снизить напряжение. Ровное дыхание улучшает кровообращение и стабилизирует работу нервной системы.

"Начать можно с дыхательной практики: сделайте максимально глубокий вдох носом и полный выдох ртом, повторите 4-5 раз подряд", – рекомендует фитнес-тренер Станислав Юрочкин.

Проблема требует анализа

Причины наших реакций не всегда очевидны, а последствия проблем порой кажутся страшнее, чем на самом деле. Торопиться с выводами и изводить себя не стоит.

"Не ищите виноватых. Сегодня платят не тем, кто стрессует, а тем, кто находит технологии, методы и решения. Нервничать – дешево, думать – дорого. Если проблема ваша – перестаньте драматизировать и включайте инженера. Задайте вопрос: "Что я могу сделать прямо сейчас?". Мир не любит суетящихся, он двигается за теми, кто действует. Интеллигентные люди живут без обвинений, без суеты, с ясной головой и чувством юмора. Быть в стрессе умеет каждый, а сохранять спокойствие под давлением земного притяжения – вот настоящее искусство". Психолог, семейный консультант Сауле Чарышева

Смех продлевает жизнь

Чувство юмора не решит проблемы, зато избавит от паники и страха безысходности. Улыбки и смех не только разряжают атмосферу, но и снимают физический дискомфорт, расслабляя мышцы.

"Юмор – лучшая гимнастика для психики. Смех возвращает дыхание, а дыхание возвращает здравомыслие. Когда смеешься над собой, тревога теряет власть. Серьезность утомляет, легкость лечит", – уверяет психолог.

Гормоны счастья дарит физкультура

Для снятия стресса можно использовать не только психологические методики, но и физические упражнения. Они позволяют выплеснуть негатив, получить прилив хорошего настроения и обрести красивую фигуру. Заниматься необязательно в зале, можно и дома.

"Если у вас нет опыта, начните с простых упражнений: постойте в планке от 30 до 60 секунд, сделайте скручивания на пресс или легкую растяжку. Добавьте больше активности в течение дня, насколько это позволяет время. Минимум – выбирать лестницу вместо лифта и ходить пешком вместо поездок на транспорте. В идеале – подключить силовые тренировки: 2-3 раза в неделю. Тем, у кого нет возможности тренироваться регулярно, советую тренировки для всех групп мышц (full-body), чтобы за одно занятие проработать основные крупные мышечные группы, делая акцент на базовых упражнениях. Получасовая тренировка заметно восстанавливает эмоциональный фон". Фитнес-тренер Станислав Юрочкин

Вкусная защита от стресса – сбалансированное питание

Специалисты рекомендуют выбирать рацион, который обеспечивает организм белками, жирами, углеводами. Но ни в коем случае стресс нельзя "заедать".

"Люди, которые "заедают" стресс, чаще всего испытывают не физиологическую потребность в пище, а используют еду как источник быстрого дофамина. Важно понимать, что "заедание" не решает проблему, а лишь искусственно поднимает настроение на несколько минут", – поясняет фитнес-тренер.

Не держите в себе

Рассказ о проблеме – первый шаг на пути к ее решению. Выговориться можно друзьям, родственникам или домашним любимцам. Ученые доказали: животные умеют поддерживать в трудные минуты, успокаивают и поднимают настроение.

Уехать куда глаза глядят

Популярный способ отвлечься от повседневного стресса – смена обстановки. Даже непродолжительная поездка за город или экскурсия выходного дня отлично заряжает позитивом.

Конечно, избежать всех тревог невозможно. Но никогда нельзя опускать руки. Если побороть стресс самостоятельно не получается, нужно обратиться к специалистам.