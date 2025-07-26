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Ученые выяснили, почему люди "заедают" стресс

еда, питание, похудение, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2025 10:51 Фото: pixabay
Многие люди во время стресса начинают "налегать" на сладкое, жирное и мучное. Ученые выяснили причину такого поведения, сообщает Zakon.kz.

По мнению исследователей из Техасского университета A&M, такое поведение может быть не просто реакцией на угрозу, а выражением страха неопределенности, пишет Food Quality and Preference.

"В эксперименте приняли участие 142 студента. Их просили представить себя в одной из трех жизненных ситуаций: стабильной и безопасной, связанной с экономической нестабильностью (например, потерей работы или долговыми проблемами), либо в опасной среде с риском насилия. После этого добровольцам показывали пары изображений с низко- и высококалорийной пищей", – говорится в публикации.

Ученые с помощью технологии отслеживания взгляда фиксировали, на каких фотографиях внимание испытуемых задерживалось дольше.

"В целом все участники быстрее замечали и дольше рассматривали калорийную и сытную еду. Однако особенно выраженной такая реакция была у тех, кто мысленно оказался в условиях экономических трудностей и возможного дефицита продуктов", – отметили специалисты.

При размышлениях о потенциальных физических угрозах такой закономерности не наблюдалось, а в спокойной обстановке некоторые люди, наоборот, проявляли больший интерес к низкокалорийной пище.

По мнению авторов, в условиях неопределенности организм инстинктивно стремится запастись энергией – особенно когда предвидятся ограничения в еде. Такой поведенческий паттерн, вероятно, закрепился в процессе эволюции и сохраняется до сих пор. Именно поэтому стресс часто вызывает тягу к калорийной пище, даже если физической потребности в ней нет.

Переизбыток кортизола способен серьезно осложнить жизнь, провоцируя бессонницу, тревожность, набор веса и ослабление иммунитета. Эксперты рассказали, как снизить уровень гормона стресса.

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Андрей Дюсупов
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