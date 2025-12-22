Звезды сошлись: что посмотреть в Новый год на казахстанских телеканалах
Qazaqstan
Телеканал анонсировал новогодний выпуск мегапроекта "Ұнайды маған", "Золотую неделю" мирового кино, проверенные временем хиты и громкие премьеры последних лет. А также культовые ленты и анимацию в профессиональном дубляже на казахском языке: "Аватар", трилогию "Үйде жалғыз қалғанда" ("Один дома"), "Мұзды өлке" ("Холодное сердце"), "Аңдаршаһары" ("Зверополис"), "Моана" и "Рапунцель".
Кульминацией праздничного вечера станет музыкальное шоу "Жақсылықпен кел, Жаңа жыл – 2026!"
В этом сезоне зрителей ждет творческий эксперимент: проект объединит масштабный музыкальный концерт и комедийный киносюжет. Главная интрига развернется в "закулисье" новогоднего эфира. Это ироничная и добрая история о творческой команде, которая в атмосфере праздничного хаоса и творческого поиска создает главное шоу страны. Проект станет своеобразным жестом признательности тем, кто обычно остается за кадром, – режиссерам, операторам, продюсерам, подчеркивая, что настоящий праздник рождается благодаря общим усилиям и преданности делу.
"Хабар"
Эфирная сетка состоит из специальных выпусков популярных проектов канала: "Азамат", "Жекпе-жек айтыс", "Шеберлер шайқасы" и The Voice Қазақстан.
Непосредственно новогодних шоу в эфире "Хабара" не одно, а два: "Ғажайып түн" и ежегодная юмористическая телевизионная "Қызық премия", сочетающая развлекательный формат с общественно значимыми месседжами.
Про детей тоже не забывают. В программе – полнометражные мультфильмы "Стражи Арктики", "Блестка и спасенное Рождество", "Пингвиненок Пороро" и другие.
Первый канал "Евразия"
Впервые представит зрителям собственное новогоднее шоу "Қош келдің, 2026! Добро пожаловать, 2026!".
Зритель побывает как бы на трех праздничных локациях: концертный зал и две гостиные, которые создадут ощущение личного присутствия в домах у звезд. В одном из них в роли хозяйки выступает Нагима Ескалиева, в другом – Женис Искакова. А поздравить их придут народная артистка Казахстана Шынар Жанысбекова, победитель международных конкурсов "Славянский базар-2024" и "Новая волна-2025" Ерназар Жубан, автор популярного блога о достижениях Казахстана Иван Червинский, известный модельер Аида Кауменова, нумеролог Клара Кузденбаева, шоумен Тимур Балымбетов, продюсер и певица Нургуль Нугуманова.
Первый канал "Евразия" – традиционно семейный, поэтому была выбрана концепция шоу, в котором музыкальные номера переплетаются с беседами, когда гости провожают старый год, вспоминая веселые истории из жизни. К примеру, Женис Искакова и Нуржамал Усембаева рассказали, как в детстве сами делали новогодние костюмы, украшая их измельченными елочными игрушками. А Сейфуллину Жолбарысу выпало как-то быть шуточной Снегурочкой с Нурланом Абдуллиным – Дедом Морозом. Алана Черкасова, переодетого "Бородой из ваты", рассекретил в детском садике собственный сын, узнав по обуви.
Вместе с тем на концертной площадке прозвучат хиты и премьеры года. Ведущими стали Али Окапов и Гульнара Сильбаева, а также Талгат Байгужинов, Амината Уэдраого и Балауса Амантайкызы.
Еще один сюрприз от Первого канала "Евразия" – новогодний клип и премьера песни Рената Гайсина "Новогодняя увертюра" на слова Данияра Алдабергена и Эльмиры Дехгани. Это теплая музыкальная история о том, что счастливый мир начинается со счастливых детей, продолжается в счастливых семьях и объединяет всех нас в один общий дом – Казахстан.
Как поделился Ренат Гайсин, для него как творческого человека Новый год – это неповторимый праздник, время неизменного возвращения в детство. И именно там, в этом ощущении чистоты и ожидания чуда, родилась "Новогодняя увертюра".
В довершение казахстанцев ожидают премьерные показы фильмов новогодней тематики, киноклассика, музыкальные и юмористические проекты, подборка топовых комедий "Жаным, ты не поверишь", "Коко и Джамбо", "Особенности национальной охоты в зимний период" и анимационные фильмы.
Jibek Joly
Покажет новогодний гала-концерт первого азиатского Международного музыкального мегапроекта Silk Way Star с участием казахстанских и зарубежных молодых исполнителей, таких как южнокорейский певец Шин Мин Чоль, Язмин Азиз из Малайзии, Саро Геворгян из Армении и Гульжигит Калыков из Кыргызстана.
Специальной премией "Жақсы адам-2025" в эфире будут отмечены казахстанцы с активной жизненной позицией, люди, вдохновляющие общество, продемонстрировавшие нам примеры милосердия и альтруизма. В торжественной церемонии награждения примут участие общественные деятели, известные представители культуры и искусства.
31 декабря гостями новогоднего выпуска казахстанского шоу "Жаңа түнгі студия" с Нурланом Коянбаевым будут хедлайнеры этого года – игроки футбольного клуба "Кайрат", певица Yenlik, альбом которой возглавил чарты Apple Music, и популярный видеограф Дастан Мухамедрахым.
"Седьмой канал"
Собрал в одну пятичасовую шоу-программу "Новогодняя ночь на Седьмом" любимые песни уходящего 2025-го, ретро-композиции, неожиданные музыкальные дуэты, живые эмоции и разговоры по душам. Зрителям обещают сюрпризы: звезды года – голкиперы ФК "Кайрат" Темирлан Анарбеков и Шерхан Калмура приготовят свой фирменный, "футбольный" вариант главного новогоднего блюда – оливье.
"У руля" праздничного эфира встанут ведущие новостей "Седьмого канала" Алмас Ашим, Оксана Петерс и Мадина Алмолдина. За юмор и легкость вечера будут отвечать популярные артисты и инфлюенсеры Динара Сатжан, Аша Матай, Таня Турлай и Қайрат Әділгерей.
Музыкальную часть "Новогодней ночи на Седьмом" украсят популярные артисты. Эксклюзивно в эфире канала выступят Мирас Жугунусов, Калифорния, Дастан Оразбеков, Hey Monro, Клемгер, группа Alpha и другие звезды, чьи песни и проекты стали символами уходящего года.
Кинопоказ на "Седьмом канале" также не разочарует. Собраны лучшие фильмы разных лет.
Astana TV
Не только подводит итоги, но и анонсирует события следующего года в своем шоу "Қош келдің, жаңа жыл!", раскрывая их через тематические музыкальные номера и мини-сценки.
Almaty TV
Эфир 30 и 31 декабря выстроен как единое праздничное пространство, в котором утренний и вечерний контент дополняют друг друга и сопровождают зрителя на протяжении всего дня и новогодней ночи. Утром канал предлагает прямой четырехчасовой эфир "Таңғы studio". Живое общение, музыка, танцы и легкий юмор зададут нужный праздничный настрой.
Важно! Новый год – это подарки, а потому Almaty TV анонсирует большой розыгрыш призов, среди которых путешествие за границу.
Канал собирает у себя артистов, представителей культуры и спорта, а также лауреатов премии "Еңбек адамы" – специалистов, внесших значимый вклад в развитие Алматы, представителей рабочих профессий, удостоенных наград в этом году, а также любимых зрителями и известных алматинцев Жана Байжанбаева, Гульнар Дусматову, Данияра Батырбаева, Дарью Александрову, Тәуекела Мүсіліма, Жазиру Еркін, Перизат Алпыс и Әсета Арыстанбека.
Кульминацией новогоднего эфира станет специальный выпуск программы "Кешкі Алматы" в формате большого концертного шоу, который проведут Тәуекел Мүсілім, Анар Батырхан и Дидар Кәден. На сцене выступят популярные казахстанские исполнители – Роза Әлқожа, Сейфуллин Жолбарыс, Мұхтар Ханзада, Әли Оқапов, Жеңіс Сейдоллаұлы, Әлімжан Кеңес, а также группы "Алатау серілері" и "Қоңыр". Артисты представят не только новогодние музыкальные номера, но и исполнят любимые зрителями песни об Алматы. Таким образом, новогодний эфир Almaty TV объединяет музыку, юмор, живое общение и кино, формируя целостный праздничный контент в духе любимого города.
С каждым годом наше общество меняется, становится более зрелым, более созидательным, мы ценим общие победы. Нам интересно, с какими итогами страна завершает уходящий год и что планируется в грядущем. Поэтому, как шутят мастодонты отечественного телевидения, самый высокий рейтинг будет у новогоднего поздравления президента – по всем телеканалам.