Статьи

Звезды сошлись: что посмотреть в Новый год на казахстанских телеканалах

Телевидение , фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 18:41 Фото: Первый канал "Евразия"
Новый год на носу, а отечественное телевидение – на низком старте. Уже сформированы праздничные сетки, закуплен контент для всех от мала до велика, готовятся главные программы. Zakon.kz отправляется на "прогулку" по грядущим телесобытиям.

Qazaqstan

Телеканал анонсировал новогодний выпуск мегапроекта "Ұнайды маған", "Золотую неделю" мирового кино, проверенные временем хиты и громкие премьеры последних лет. А также культовые ленты и анимацию в профессиональном дубляже на казахском языке: "Аватар", трилогию "Үйде жалғыз қалғанда" ("Один дома"), "Мұзды өлке" ("Холодное сердце"), "Аңдаршаһары" ("Зверополис"), "Моана" и "Рапунцель".

Кульминацией праздничного вечера станет музыкальное шоу "Жақсылықпен кел, Жаңа жыл – 2026!"

В этом сезоне зрителей ждет творческий эксперимент: проект объединит масштабный музыкальный концерт и комедийный киносюжет. Главная интрига развернется в "закулисье" новогоднего эфира. Это ироничная и добрая история о творческой команде, которая в атмосфере праздничного хаоса и творческого поиска создает главное шоу страны. Проект станет своеобразным жестом признательности тем, кто обычно остается за кадром, – режиссерам, операторам, продюсерам, подчеркивая, что настоящий праздник рождается благодаря общим усилиям и преданности делу.

"Хабар"

Эфирная сетка состоит из специальных выпусков популярных проектов канала: "Азамат", "Жекпе-жек айтыс", "Шеберлер шайқасы" и The Voice Қазақстан.

Непосредственно новогодних шоу в эфире "Хабара" не одно, а два: "Ғажайып түн" и ежегодная юмористическая телевизионная "Қызық премия", сочетающая развлекательный формат с общественно значимыми месседжами.

Фото: "Хабар"

Фото: "Хабар"

Про детей тоже не забывают. В программе – полнометражные мультфильмы "Стражи Арктики", "Блестка и спасенное Рождество", "Пингвиненок Пороро" и другие.

Первый канал "Евразия"

Впервые представит зрителям собственное новогоднее шоу "Қош келдің, 2026! Добро пожаловать, 2026!".

Зритель побывает как бы на трех праздничных локациях: концертный зал и две гостиные, которые создадут ощущение личного присутствия в домах у звезд. В одном из них в роли хозяйки выступает Нагима Ескалиева, в другом – Женис Искакова. А поздравить их придут народная артистка Казахстана Шынар Жанысбекова, победитель международных конкурсов "Славянский базар-2024" и "Новая волна-2025" Ерназар Жубан, автор популярного блога о достижениях Казахстана Иван Червинский, известный модельер Аида Кауменова, нумеролог Клара Кузденбаева, шоумен Тимур Балымбетов, продюсер и певица Нургуль Нугуманова.

Первый канал "Евразия" – традиционно семейный, поэтому была выбрана концепция шоу, в котором музыкальные номера переплетаются с беседами, когда гости провожают старый год, вспоминая веселые истории из жизни. К примеру, Женис Искакова и Нуржамал Усембаева рассказали, как в детстве сами делали новогодние костюмы, украшая их измельченными елочными игрушками. А Сейфуллину Жолбарысу выпало как-то быть шуточной Снегурочкой с Нурланом Абдуллиным – Дедом Морозом. Алана Черкасова, переодетого "Бородой из ваты", рассекретил в детском садике собственный сын, узнав по обуви.

Вместе с тем на концертной площадке прозвучат хиты и премьеры года. Ведущими стали Али Окапов и Гульнара Сильбаева, а также Талгат Байгужинов, Амината Уэдраого и Балауса Амантайкызы.

Еще один сюрприз от Первого канала "Евразия" – новогодний клип и премьера песни Рената Гайсина "Новогодняя увертюра" на слова Данияра Алдабергена и Эльмиры Дехгани. Это теплая музыкальная история о том, что счастливый мир начинается со счастливых детей, продолжается в счастливых семьях и объединяет всех нас в один общий дом – Казахстан.

Как поделился Ренат Гайсин, для него как творческого человека Новый год – это неповторимый праздник, время неизменного возвращения в детство. И именно там, в этом ощущении чистоты и ожидания чуда, родилась "Новогодняя увертюра".

В довершение казахстанцев ожидают премьерные показы фильмов новогодней тематики, киноклассика, музыкальные и юмористические проекты, подборка топовых комедий "Жаным, ты не поверишь", "Коко и Джамбо", "Особенности национальной охоты в зимний период" и анимационные фильмы.

Jibek Joly

Покажет новогодний гала-концерт первого азиатского Международного музыкального мегапроекта Silk Way Star с участием казахстанских и зарубежных молодых исполнителей, таких как южнокорейский певец Шин Мин Чоль, Язмин Азиз из Малайзии, Саро Геворгян из Армении и Гульжигит Калыков из Кыргызстана.

Специальной премией "Жақсы адам-2025" в эфире будут отмечены казахстанцы с активной жизненной позицией, люди, вдохновляющие общество, продемонстрировавшие нам примеры милосердия и альтруизма. В торжественной церемонии награждения примут участие общественные деятели, известные представители культуры и искусства.

31 декабря гостями новогоднего выпуска казахстанского шоу "Жаңа түнгі студия" с Нурланом Коянбаевым будут хедлайнеры этого года – игроки футбольного клуба "Кайрат", певица Yenlik, альбом которой возглавил чарты Apple Music, и популярный видеограф Дастан Мухамедрахым.

"Седьмой канал"

Собрал в одну пятичасовую шоу-программу "Новогодняя ночь на Седьмом" любимые песни уходящего 2025-го, ретро-композиции, неожиданные музыкальные дуэты, живые эмоции и разговоры по душам. Зрителям обещают сюрпризы: звезды года – голкиперы ФК "Кайрат" Темирлан Анарбеков и Шерхан Калмура приготовят свой фирменный, "футбольный" вариант главного новогоднего блюда – оливье.

"У руля" праздничного эфира встанут ведущие новостей "Седьмого канала" Алмас Ашим, Оксана Петерс и Мадина Алмолдина. За юмор и легкость вечера будут отвечать популярные артисты и инфлюенсеры Динара Сатжан, Аша Матай, Таня Турлай и Қайрат Әділгерей.

Музыкальную часть "Новогодней ночи на Седьмом" украсят популярные артисты. Эксклюзивно в эфире канала выступят Мирас Жугунусов, Калифорния, Дастан Оразбеков, Hey Monro, Клемгер, группа Alpha и другие звезды, чьи песни и проекты стали символами уходящего года.

Кинопоказ на "Седьмом канале" также не разочарует. Собраны лучшие фильмы разных лет.

Astana TV

Не только подводит итоги, но и анонсирует события следующего года в своем шоу "Қош келдің, жаңа жыл!", раскрывая их через тематические музыкальные номера и мини-сценки.

Фото: Astana TV

Almaty TV

Эфир 30 и 31 декабря выстроен как единое праздничное пространство, в котором утренний и вечерний контент дополняют друг друга и сопровождают зрителя на протяжении всего дня и новогодней ночи. Утром канал предлагает прямой четырехчасовой эфир "Таңғы studio". Живое общение, музыка, танцы и легкий юмор зададут нужный праздничный настрой.

Важно! Новый год – это подарки, а потому Almaty TV анонсирует большой розыгрыш призов, среди которых путешествие за границу.

Канал собирает у себя артистов, представителей культуры и спорта, а также лауреатов премии "Еңбек адамы" – специалистов, внесших значимый вклад в развитие Алматы, представителей рабочих профессий, удостоенных наград в этом году, а также любимых зрителями и известных алматинцев Жана Байжанбаева, Гульнар Дусматову, Данияра Батырбаева, Дарью Александрову, Тәуекела Мүсіліма, Жазиру Еркін, Перизат Алпыс и Әсета Арыстанбека.

Фото: Almaty TV

Кульминацией новогоднего эфира станет специальный выпуск программы "Кешкі Алматы" в формате большого концертного шоу, который проведут Тәуекел Мүсілім, Анар Батырхан и Дидар Кәден. На сцене выступят популярные казахстанские исполнители – Роза Әлқожа, Сейфуллин Жолбарыс, Мұхтар Ханзада, Әли Оқапов, Жеңіс Сейдоллаұлы, Әлімжан Кеңес, а также группы "Алатау серілері" и "Қоңыр". Артисты представят не только новогодние музыкальные номера, но и исполнят любимые зрителями песни об Алматы. Таким образом, новогодний эфир Almaty TV объединяет музыку, юмор, живое общение и кино, формируя целостный праздничный контент в духе любимого города.


С каждым годом наше общество меняется, становится более зрелым, более созидательным, мы ценим общие победы. Нам интересно, с какими итогами страна завершает уходящий год и что планируется в грядущем. Поэтому, как шутят мастодонты отечественного телевидения, самый высокий рейтинг будет у новогоднего поздравления президента – по всем телеканалам.

Ирина Мишура
Ирина Мишура
