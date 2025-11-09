#Народный юрист
Культура и шоу-бизнес

Следом за Димашем: как Игорь Крутой делает знаменитостью новую звезду из Казахстана

Игорь Крутой, Александр Лим, шоу-бизнес , фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2025 22:04 Фото: Instagram/newwave_official
Композитор Игорь Крутой сообщил о съемках своей новой музыкальной премьеры для программы "Центральное телевидение" с Вадимом Такменевым на НТВ, сообщает Zakon.kz.

Об этом он 9 ноября рассказал на своей странице в Instagram.

По словам Крутого, традиционно все его премьеры с участием Димаша Кудайбергена выходили именно в этой передаче, и нынешняя работа не стала исключением. На этот раз представлена песня "Вокзал", написанная для победителя конкурса "Новая волна 2025", казахстанского певца Саши Лима на стихи Лизы Гринкевич.

"Есть авторские программы с "легкой" рукой и прекрасной энергетикой. К таковым я отношу НТВ-шный проект прекрасного журналиста и телеведущего Вадима Такменева "Центральное телевидение". По сложившейся традиции, все наши с Димашем премьеры мы снимали именно у супер профессионального Вадика Такменева в "Центральном телевидении", и они все были успешны и заметны. Написанную мной песню "Вокзал" для победителя "Новой волны 2025" Саши Лима на стихи Лизы Гринкевич мы, не нарушая традиций, сегодня отсняли там же и сегодня вечером, дорогие подписчики, вашему вниманию наша премьера в программе "Центральное телевидение", – написал Игорь Крутой под постом.

А ранее сообщалось, что казахстанский певец Димаш Кудайберген опубликовал кадры со своего концерта в Барселоне.

Айсулу Омарова
