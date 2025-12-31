Как загадать желание, чтобы оно сбылось в 2026 году

Новогодняя ночь способна изменить нашу жизнь к лучшему! Надо только правильно загадать желание. Мечты, подкрепленные особым ритуалом с высокой долей вероятности могут сбыться. Шансы на чудо увеличивает системный подход, считают психологи. Секреты волшебства – в материале Zakon.kz.

Новогодние желания имеют свойство претворяться в жизнь. Но не все знают, как правильно загадать. На вероятность исполнения мечты влияет то, как мы ее формулируем, говорят психологи. Важно, чтобы воплощение зависело в большей степени от нас. Достичь цели поможет подробный план.

"С точки зрения психологии, практика загадывания желаний связана с процессом целеполагания. Конкретно сформулированная и визуализированная цель активизирует ретикулярную систему мозга. Ретикулярная формация определяет, на чем мозгу человека действительно надо сосредоточиться, а что можно игнорировать. Это работает, как фильтр и подсознательно направляет внимание, умственные способности и физическую силу на достижение желаемого результата", – поясняет психолог, гештальт-терапевт Марина Миронова.

Первостепенное значение имеет эмоциональная окраска желания. Психологи рекомендуют формулировать мечты и цели в позитивном ключе, не употребляя частицу "не". Благодаря этому сознание сфокусируется на положительном результате, а не на том, чего надо избегать.

"Желание должно быть в первую очередь личное. Сформировать его не всегда легко. Часто мы сами не замечаем, как желаем чего-то не себе. Например, "хочу, чтобы наши победили". Без разницы, о каком виде спорта идет речь, это желание совсем не личное. Другой пример: "хочу, чтобы дочь поступила в университет на грант, или сын женился, или муж перестал пить. Несмотря на то, что муж, сын и дочь ваши, именно к вам эти желания никакого отношения не имеют, а у самих родственников в планах может быть вообще другое. Поэтому пожелайте им "здоровья и счастья", если очень хотите потратить свое желание на них", – считает специалист.

Фото: freepik

Мечты должны быть реалистичными и осуществимыми в обозримом будущем. Если вы только устроились на новую работу, не стоит сразу просить у волшебников должность руководителя компании. Для начала выберите более доступные возможности: к примеру, повысить квалификацию, расширить сферу ответственности, получать хорошую зарплату. Необходимо не просто загадать желание, но и объяснить себе, почему это вам нужно.

"Допустим, "хочу миллион тенге" – отличное личное желание! Особенно быстро оно исполнится, если вы распишете, на что вам нужен этот миллион. Если там будет что-то наподобие "куплю новую одежду детям, а остаток раздам в фонды поддержки бездомных животных", то желание может не сбыться, потому что у детей и животных могут быть совсем другие потребности. "Хочу купить себе, построить себе, создать себе" – вот это все про себя. Те, кто еще не встретил вторую половинку, могут загадать без уточнений: "хочу выйти замуж за ответственного человека, который готов к серьезным отношениям" – тоже хорошее желание в личном плане. Пусть оно без имени потенциального супруга, зато в целом может поменять вашу и его жизнь в лучшую сторону", – отмечает психолог.

Вам никто не запретит загадать сразу несколько желаний. Они могут касаться и здоровья, и отношений с близкими, и материального благополучия, и саморазвития. Но, если вы серьезно настроены приближать цель самостоятельно, лучше сконцентрируйтесь на чем-то одном. Специалисты говорят: замена слова "хочу" на "могу" поможет мечтам материализоваться. Вместе с тем учитывайте следующие советы:

Конкретизируйте свое желание. Четко определенные цели приводят к результатам, чаще чем абстрактные пожелания. Вместо "никогда не болеть" лучше загадать "хочу вести здоровый образ жизни".

Цели ставьте сложные, но реалистичные. Повседневные желания не мотивируют, а чересчур амбициозные, если не исполнятся, вызовут чувство неудовлетворенности. "Хочу похудеть на 10 килограммов за месяц" замените фразой "хочу питаться правильно и заниматься фитнесом".

Формулируйте мечты в позитивном выражении и устанавливайте ориентировочные сроки. Цели с временными ограничениями повышают вероятность их выполнения, но на дедлайне не зацикливайтесь.

Несмотря на заманчивость желания, подумайте о том, будете ли счастливы, когда заветная мечта реализуется. Ведь у каждой прелести есть и обратная сторона медали.

"Человеку надо хорошенько обдумать возможные последствия своего желания. Например, вы хотите должность руководителя. Подумайте, готовы ли вы жертвовать личным временем ради управления подчиненными и как это скажется на вашей семейной жизни. Некоторым людям кажется, что они хотят стать директорами, но на самом деле им просто нужны возможности, чтобы раскрыться, проявить свой талант и получить уважение окружающих", – сказала гештальт-терапевт.

Фото: freepik

Наиболее популярный способ загадать желание на Новый год – записать его на бумаге во время боя курантов. Считается, что в этот момент происходит символическое обновление, и открывается портал для реализации задуманного. Записывать рекомендуется от первого лица.

Многие записку с желанием сжигают, опускают в бокал с шампанским и выпивают. Давиться пеплом медики не советуют. Достаточно выйти на улицу или на балкон и развеять золу.

Есть и другие способы загадать желание:

Опустить листочек с мечтой в пустую бутылку из-под шампанского, повторить про себя все, что задумали, и дунуть в горлышко. Затем легким движением руки закупорить и спрятать емкость в шкафу или на антресоли.

С первым ударом курантов зажечь бенгальскую свечу и загадать желание. Сгоревшую палочку сохранить до тех пор, пока мечта не сбудется.

Загадайте желание на пламя маленькой восковой свечи и дайте ей прогореть полностью.

Грандиозные планы психологи предлагают делить на 12 месяцев. Структурированный подход позволяет рассчитать свои силы и не потерять мотивацию.

Неважно, какой способ вы выберете. Главное – не предавать свою мечту и прилагать все усилия для ее исполнения!