Миссия выполнима: как встретить Новый год без телевизора и интернета

В новогоднюю ночь чудеса случаются! Особенно если творить их самостоятельно. Организаторы "волшебства" заявляют: создать зимнюю сказку можно прямо у себя дома, тогда и гаджеты будут не нужны. Правда, придется постараться. Как встретить Новый год, чтобы праздник запомнился, знает Zakon.kz.

31 декабря уже невозможно представить без телевидения. Многие по традиции режут салаты вместе с Женей Лукашиным и его Надей. И каждый раз, как в первый, кажется, будто мы сами оказались там, в панельке на 3-й улице Строителей, не то в Москве, не то в Ленинграде. Позже сервируем новогодний стол под музыкальные телешоу. А вот если бы всего этого не было? Отключенные телевизоры и гаджеты без интернета в канун Нового года кого-то могут напугать, но и без голубых экранов можно отметить весело, уверяют эксперты.

Алматинка Камиля Сеитова несколько лет дарит людям праздничное настроение, устраивает ивенты для детей и взрослых. Девушка предлагает необычные варианты празднования. Один из них – назад в прошлое: полный цифровой детокс. Воспользуйтесь уникальной возможностью хотя бы на один вечер отключить звук на смартфонах и планшетах, забыть про ноутбуки и телеэкраны. Ведь никакой монитор не заменит живое общение. Если не хотите, чтобы телефон разрывался от звонков и сообщений в самый волнительный момент, созвонитесь или спишитесь с друзьями заранее, а заветные минуты проведите в кругу семьи. Вместо смотрения концертов по ТВ лучше организовать свой перформанс.

Кукла Маша, кукла Миша, кукла Саша и Ариша…

"Хорошая идея – кукольный театр или театр теней. Приготовьте плед или простыню, сделайте из них ширму и отгородите часть комнаты. Заранее скачайте из интернета нехитрый сценарий или придумайте свой сюжет сказки. Возьмите несколько плюшевых игрушек, разместите за кулисами лампу и дайте волю воображению. Малыши будут в восторге, а взрослые на мгновения вернутся в детство", – говорит Камиля.

Игры сделают ночь незабываемой

Организуйте тематическую вечеринку. Выберите тему, которую знают все: исторический период, известное кино, мультфильм, книга. Пираты или сказочные герои, ограничений нет. Украсьте комнату в определенном стиле. Если вы вдруг решили стать императором древнего Китая, повесьте в помещении китайские фонарики. Заранее предупредите гостей, чтобы пришли в костюмах.

"Если костюмов нет, купите недорогие маски или раскрасьте лица специальной краской, соберите образ своего персонажа из подручных материалов. Нехватку вещей преподнесите как задумку, попросите зрителей угадать, кем вы нарядились. Гости, возможно, не сразу узнают, например, тюленя в главе семейства, который завернется в старое одеяло, и семейные фото с праздника получатся просто потрясающими. В качестве призов раздайте "Киндер-сюрпризы", конфеты тоже подойдут", – сказала ивент-менеджер.

При выборе сценариев и конкурсов помните, что участники разных возрастов. Постарайтесь разделить роли и подобрать игры так, чтобы было комфортно всем. Если запланировано активное развлечение для детей и родителей, бабушке и дедушке отведите роль ведущих или судей. Так представители старшего поколения поучаствуют и не устанут.

"Если есть возможность задействовать всех членов семьи – это супер, тогда количество организационных вопросов уменьшится, а игр и реквизитов найдется больше. Может быть, бабушка или дедушка вспомнят подходящую игру из своего детства, которая всех заинтересует. Конкурсы, которые предполагают движение и шум, желательно провести в начале вечера. Через несколько часов малыши и пожилые, наверное, уснут, и громкие звуки им будут мешать", – делится опытом организатор праздников.

Едим дома!

За несколько часов до наступления Нового года проведите для гостей кулинарный мастер-класс. Приготовьте вместе изысканный салат, яркий коктейль, ароматный глинтвейн, кофе с корицей или желанный десерт. В процессе готовки завяжется беседа, которая вас сблизит.

"Нельзя обделять вниманием детей. Они тем временем могут слепить печенье из теста и раскрасить его пищевыми красителями. Я не уверена, что этим лакомством можно кормить людей, но птички за окном такому угощению обрадуются. В конце концов, самодельными печенюшками можно отблагодарить за подарок Деда Мороза со Снегурочкой и эльфов. Шучу, конечно", – отмечает аниматор.

Еще кое-что про кофе с печеньками…

Попробуйте испечь печенья с предсказаниями, погадать на кофейной гуще или на воске. Воспринимать знаки судьбы можно как вам угодно. Главное – трактовать их исключительно в позитивном ключе и надеяться на лучшее.

Фото: freepik

Новогоднее обращение

Обратиться к "народу" в канун Нового года имеет право не только президент. Вам и вашим близким наверняка тоже есть что сказать. Это шанс озвучить все, что думаете… о прошлом и приоткрыть планы на будущее. Попросите тех, кто с вами рядом, написать двухминутную речь, рассчитайте время, выскажитесь, выдохните и залпом выпейте фужер газировки. Слезы счастья гарантированы.

Быть волшебником может каждый!

Профессиональные артисты, безусловно, мастера своего дела. Но нести людям праздник и воплощать для кого-то волшебство лично – гораздо приятнее. Костюмы Деда Мороза или Снегурочки можно взять напрокат, а чутких зрителей, которые еще верят в чудеса, найти среди родственников или детей друзей. Сразу после боя курантов – самое время кого-нибудь осчастливить.

Настольные игры – отличный способ скоротать главную ночь года

Занимательные бордгеймы не позволят заскучать. С ними утро настанет незаметно. Для любого возраста подходит игра "Крокодил". Взрослые часто выбирают "Монополию", "Мафию" и фанты. В перерывах на отдых можно спеть любимые песни а капелла, если, конечно, медведь на ухо не наступил.

Скажите "cheese"

Соблюдая технику безопасности, зажгите свечи и добавьте в кадр уютного текстиля. Сначала примерьте роль фотографа на себя и пофотографируйте окружающих, а потом поменяйтесь местами.

Если хотите праздник без телевизора и социальных сетей, а силе воли особо не доверяете, выберите комнату, где нет технологических благ. Возьмите на заметку понравившийся интерактив и повторяйте его ежегодно. Пусть это станет доброй традицией.

Посмотреть телеканалы и посидеть в интернете можно всегда, а вот отпраздновать Новый год с друзьями или родственниками – лишь раз в 365 дней.