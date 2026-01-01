Каким будет 2026 год для Казахстана – прогноз астрологов

Различные аспекты часто оказывают влияние на течение года. Несомненно, главный вопрос для многих в канун наступления нового года – каким он будет? В этой связи Zakon.kz обратился к звездам и цифрам в попытке заглянуть немного вперед.

По словам астролога Ирины Абдраимовой – профессионального астролога, члена Международной ассоциации астрологов, выпускницы Санкт-Петербургской школы астрологии Криворучко и академии предсказательной астрологии С. Шестопалова, Московской школы русской астрологии А. Зараева, 2026 год будет не самым легким, но, бесспорно, этот опыт необходим для нужных перемен и дальнейшего развития. На это будут оказывать свое влияние определенные аспекты, воздействуя через свою энергию и ее совокупность.

"Согласно астрологической карте, видно, что Юпитер идет по второму дому, делая квадрат к Луне. Что это значит? Если Луна – олицетворение народа, а второй дом – это деньги, курс, доходы населения, то с января по апрель можно спрогнозировать в стране влияние курса и ценовых колебаний. Людей могут волновать цены, кредиты, зарплаты. Это будет обсуждаться, а власти будут реагировать и стабилизировать ситуацию", – сказала профессиональный астролог Ирина Абдраимова.

При этом астролог отметила, что самые острые периоды года, когда риски конфликтов и системных решений максимальны, – февраль, июль и сентябрь 2026-го.

По мнению астролога, в наступающем году будут приняты новые законы, а что-то старое отменено. Может быть изменен подход к образованию, документации, правилам выезда/въезда в страну. Возможно, вступят в силу новые требования или новые стандарты.

Под влиянием Тригон Сатурна к Меркурию, где планета Сатурн дает порядок, Тригон – гармонию, а Меркурий – информацию, документы и общение, будут наблюдаться благоприятные итоги работы госаппарата. Это станет одним из самых спокойных и полезных аспектов года.

"Я вижу улучшение работы госслужб, порядок в ведении документации и отсутствие путаницы. Больше ясности. В Казахстане могут быть запущены удобные сервисы, приложения. Решены вопросы в социальной области, реализованы какие-то моменты в части здравоохранения, работы, бумажных процессов. Все будет решаться быстрее, а люди будут чувствовать, что все становится еще более удобным. Периоды этим изменений – апрель, ноябрь, декабрь – это упрощение жизни и "наведение порядка", – сказала астролог.

Благодаря соединению энергии Марса с дисциплиной Сатурна ключевым станет аспект "делаем, а не болтаем".

"Много будет создано, что-то будет запущено, починено, построено. То, что давно планировалось, реализуется. Это относится скорее к физической инфраструктуре: дорогам, объектам. Произойдут рабочие процессы, которые, несомненно, улучшат жизнь казахстанцев и внесут больше конкретики", – сказала Ирина Абдраимова.

При этом две полярные силы: новое (Уран) и старое (Сатурн) будут гармонично работать вместе.

"Это редкий и хороший аспект. Говоря простым языком, новые технологии не только будут запущены, но и отлажено станут работать. Процессы станут осуществляться быстрее, что продемонстрирует удобство", – отметила астролог.

Также спикер отметила, что в 2026 году может появиться что-то в области цифровизации, что облегчает жизнь в плане сервисов и предоставления услуг. Все "новое" перестанет пугать, став привычным.

Эксперт назвала непростые месяцы: это январь, февраль-апрель, июнь-сентябрь.

Она добавила, что вторая половина года станет более позитивной, чем первая.

"2026 год для Казахстана – это про умение держать баланс. Период, направленный на умение думать, выбирать и держаться своего курса. Важно не реагировать на провокации, а выбирать спокойствие и размеренность". Ирина Абдраимова

По мнению астролога, 2026 год принесет перемены всему миру, и Казахстан будет частью этого процесса.

"Мир вокруг непрост, но история Великой степи учит: сильны те, кто гибок, мудр и един. Нужно сохранять единство, внутреннюю дисциплину и волю к труду. И мы не просто выстоим, а используем любые испытания как трамплин", – сказала собеседница.

По мнению ее коллеги – казахстанского астролога, психолога и нумеролога Нурии Бекалаевой, год может принести непредвиденные ситуации в транспортной сфере – какие-то аварии или сбои.

"С середины августа до конца года я бы рекомендовала казахстанцам избегать мероприятий, где сосредотачивается большое количество людей. Также в финансовом плане в этот период следует снизить расходы. Тем самым вы поспособствуете улучшению порядка и стабильности. Кроме того, не следует замалчивать проблемы в семье. Так вы улучшите климат и отношения дома, открыто обсуждая какие-то сложности. Обсуждайте семейные расходы с детьми, озвучивая траты и потребности. Снижение расходов следует воспринимать как рациональность. Смотреть на это как на вопрос: чему я могу научиться в этой ситуации, чтобы в будущем уметь легче переносить трудности. Ведь важно извлекать жизненные уроки из всего и делиться этим опытом с детьми", – сказала астролог.

По словам Нурии Бекалаевой, согласно нумерологии, наступающий год числа 10 (2026=10). А десятка в нумерологии читается как "идея в форме, оформленная идея". Поэтому год несет расширение горизонта и хорош для людей, которые планируют все новое – новые проекты, воплощение свежих идей.

"Можно пробовать, но учитывайте нюанс – это тот год, когда, стараясь пробовать новое, не рассчитывайте тут же ожидать немедленного результата и успеха. Представьте, что вы стажер – вы собираете информацию. Вы делаете выводы, и у вас нет никаких ожиданий. Этот год напоминает исследовательский процесс – что-то получается, что-то нет. Но зацикливаться на неудачах нельзя. Делайте выводы и снова идите вперед".

Нурия Бекалаева заключила: это именно тот период, когда можно сменить направление, но не забывайте: делать это нужно, как если бы вы опирались на результат в качестве эксперимента, который вас обязательно приведет к желаемой цели.