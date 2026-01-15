#Казахстан в сравнении
Финансы

Применение СНР на основе упрощенной декларации: какие условия в 2026 году

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 15:12 Фото: freepik
Специалисты Министерства финансов РК в рамках акции "Народный бухгалтер" ответили на наиболее актуальные вопросы казахстанцев, возникающие в связи с введением нового Налогового кодекса с 1 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Каковы условия применения специального налогового режима на основе упрощенной декларации в 2026 году?

Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации вправе применять индивидуальные предприниматели и юридические лица-резиденты РК, соответствующие следующим условиям:

  • предельный доход, которых за календарный год не превышает 600 000 МРП (2 595 000 000 тенге);
  • осуществляют виды деятельности, не включенные в определенный правительством РК перечень видов деятельности, по которым запрещается применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации.

По каким видам деятельности запрещено работать по упрощенной декларации с 2026 года?

Перечень видов деятельности, по которым запрещено применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации:

  • Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
  • Производство и оптовая реализация подакцизной продукции.
  • Реализация отдельных видов нефтепродуктов – бензина, дизельного топлива и мазута.
  • Деятельность по хранению зерна на хлебоприемных пунктах.
  • Проведение лотерей.
  • Деятельность в сфере игорного бизнеса.
  • Деятельность, связанная с оборотом радиоактивных материалов.
  • Финансовая, страховая деятельность и посредническая деятельность страхового брокера и страхового агента.
  • Охранная деятельность.
  • Деятельность, связанная с оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему.
  • Деятельность по цифровому майнингу.
  • Недропользование (за исключением деятельности по недропользованию, осуществляемой на основании лицензии на старательство).
  • Сбор (заготовка), хранение, производство, переработка и реализация лома и отходов цветных и черных металлов.
  • Деятельность в рамках финансового лизинга.
  • Аренда и эксплуатация торгового рынка.
  • Сдача в субаренду торговых объектов, относящихся к торговым рынкам, стационарным торговым объектам категорий 1 и 2, а также находящихся на их территории торговых мест, торговых объектов и объектов общественного питания.
  • Лизинг автомобилей.
  • Лизинг строительных машин и оборудования.
  • Лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования.
  • Строительство жилых и нежилых зданий.
  • Реализация жилищного фонда.
  • Консультационные и маркетинговые услуги.
  • Деятельность в области бухгалтерского учета или аудита.
  • Деятельность в области права, юстиции и правосудия.
  • Строительство дорог и автомагистралей.
  • Деятельность грузового железнодорожного транспорта.
  • Строительство железных дорог и метро.
  • Строительство нефтяных и газовых магистральных трубопроводов.
  • Деятельность в области архитектуры для объектов атомной промышленности и атомной энергетики.
  • Строительство мостов и туннелей.
  • Строительство стационарных торговых объектов категории.
  • Деятельность агентств по сбору платежей и кредитных бюро.
  • Оптовая торговля рудами черных и цветных металлов.
  • Оптовая торговля драгоценными металлами.
  • Оптовая торговля сырой нефтью и попутным газом.
  • Деятельность грузового воздушного транспорта, подчиняющего расписанию 51211 Деятельность грузового воздушного транспорта, подчиняющегося расписанию.
  • Производство продуктов нефтепереработки.
  • Оптовая торговля ломом и отходами черных и цветных металлов.
  • Производство автомобилей, кроме двигателей для автомобилей.
  • Производство электроэнергии прочими электростанциями.
  • Брокерская деятельность по сделкам с ценными бумагами и товарами.
  • Деятельность ломбардов.
  • Банковская деятельность.
  • Деятельность на рынке ценных бумаг.

Также не вправе применять специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации:

  • юридические лица, в которых доля участия других юридических лиц составляет более 25%;
  • юридические лица, у которых учредитель или участник одновременно является учредителем или участником другого юридического лица, применяющего специальный налоговый режим;
  • юридические лица, у которых учредитель или участник применяет специальный налоговый режим;
  • налогоплательщики (физические лица, индивидуальные предприниматели), являющиеся учредителями или участниками юридического лица, применяющего специальный налоговый режим;
  • некоммерческие организации;
  • участники специальных экономических и индустриальных зон, "Астана Хаб";
  • налогоплательщики по деятельности, осуществляемой по договорам о совместной деятельности.

Исчисление корпоративного или индивидуального подоходного налога, за исключением налогов, удерживаемых у источника выплаты, при применении специального налогового режима на основе упрощенной декларации производится налогоплательщиком самостоятельно путем применения к объекту налогообложения за отчетный налоговый период ставки в размере 4%.

При этом необходимо учитывать, что местными маслихатами утверждены решения по понижению размера ставок по каждому региону, которые составляют в среднем от 3 до 2%.

Налоговым и отчетным периодом для применения специального налогового режима на основе упрощенной декларации является полугодие.

При применении специального налогового режима на основе упрощенной декларации по-прежнему используется форма 910.00, которая предоставляется за полугодие, то есть два раза в год, и форма 200.00 по наемным работникам ежеквартально.

В какие сроки необходимо представить уведомление для перехода на СНР на основе упрощенной декларации?

Налогоплательщики, применявшие до 1 января 2026 года специальные налоговые режимы, для применения специального налогового режима на основе упрощенной декларации с учетом условий применения, представляют уведомления о применяемом режиме налогообложения до 1 марта 2026 года.

Подлежат снятию налоговым органом с учета в качестве индивидуальных предпринимателей автоматически 1 марта 2026 года налогоплательщики, применявшие до 1 января 2026 года специальные налоговые режимы на основе патента и с использованием специального мобильного приложения, не представившие для применения специального налогового режима на основе упрощенной декларации уведомление.

Какие ставки по СНР будут установлены и кто определяет: маслихаты или единые по РК?

Лица, применяющие СНР для самозанятых, полностью освобождены от уплаты налога с дохода (ставка ИПН 0%). Единственным обязательством для таких лиц является уплата социальных платежей в размере 4% от дохода (ОПВ, ОПВР, СО и ОСМС по 1%), это обеспечит самозанятым базовые социальные гарантии.

Для налогоплательщиков, применяющих СНР на основе упрощенной декларации, установлена ставка налога (КПН/ИПН) в размере 4% с предоставлением права маслихатам понижать или повышать данную ставку до 50%.

Ранее мы рассказали, как стать самозанятым и где можно работать. Посмотреть ответы на другие актуальные вопросы можно здесь. Ознакомиться с новым Налоговым кодексом можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
