Применение СНР на основе упрощенной декларации: какие условия в 2026 году
Каковы условия применения специального налогового режима на основе упрощенной декларации в 2026 году?
Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации вправе применять индивидуальные предприниматели и юридические лица-резиденты РК, соответствующие следующим условиям:
- предельный доход, которых за календарный год не превышает 600 000 МРП (2 595 000 000 тенге);
- осуществляют виды деятельности, не включенные в определенный правительством РК перечень видов деятельности, по которым запрещается применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации.
По каким видам деятельности запрещено работать по упрощенной декларации с 2026 года?
Перечень видов деятельности, по которым запрещено применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации:
- Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
- Производство и оптовая реализация подакцизной продукции.
- Реализация отдельных видов нефтепродуктов – бензина, дизельного топлива и мазута.
- Деятельность по хранению зерна на хлебоприемных пунктах.
- Проведение лотерей.
- Деятельность в сфере игорного бизнеса.
- Деятельность, связанная с оборотом радиоактивных материалов.
- Финансовая, страховая деятельность и посредническая деятельность страхового брокера и страхового агента.
- Охранная деятельность.
- Деятельность, связанная с оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему.
- Деятельность по цифровому майнингу.
- Недропользование (за исключением деятельности по недропользованию, осуществляемой на основании лицензии на старательство).
- Сбор (заготовка), хранение, производство, переработка и реализация лома и отходов цветных и черных металлов.
- Деятельность в рамках финансового лизинга.
- Аренда и эксплуатация торгового рынка.
- Сдача в субаренду торговых объектов, относящихся к торговым рынкам, стационарным торговым объектам категорий 1 и 2, а также находящихся на их территории торговых мест, торговых объектов и объектов общественного питания.
- Лизинг автомобилей.
- Лизинг строительных машин и оборудования.
- Лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования.
- Строительство жилых и нежилых зданий.
- Реализация жилищного фонда.
- Консультационные и маркетинговые услуги.
- Деятельность в области бухгалтерского учета или аудита.
- Деятельность в области права, юстиции и правосудия.
- Строительство дорог и автомагистралей.
- Деятельность грузового железнодорожного транспорта.
- Строительство железных дорог и метро.
- Строительство нефтяных и газовых магистральных трубопроводов.
- Деятельность в области архитектуры для объектов атомной промышленности и атомной энергетики.
- Строительство мостов и туннелей.
- Строительство стационарных торговых объектов категории.
- Деятельность агентств по сбору платежей и кредитных бюро.
- Оптовая торговля рудами черных и цветных металлов.
- Оптовая торговля драгоценными металлами.
- Оптовая торговля сырой нефтью и попутным газом.
- Деятельность грузового воздушного транспорта, подчиняющего расписанию 51211 Деятельность грузового воздушного транспорта, подчиняющегося расписанию.
- Производство продуктов нефтепереработки.
- Оптовая торговля ломом и отходами черных и цветных металлов.
- Производство автомобилей, кроме двигателей для автомобилей.
- Производство электроэнергии прочими электростанциями.
- Брокерская деятельность по сделкам с ценными бумагами и товарами.
- Деятельность ломбардов.
- Банковская деятельность.
- Деятельность на рынке ценных бумаг.
Также не вправе применять специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации:
- юридические лица, в которых доля участия других юридических лиц составляет более 25%;
- юридические лица, у которых учредитель или участник одновременно является учредителем или участником другого юридического лица, применяющего специальный налоговый режим;
- юридические лица, у которых учредитель или участник применяет специальный налоговый режим;
- налогоплательщики (физические лица, индивидуальные предприниматели), являющиеся учредителями или участниками юридического лица, применяющего специальный налоговый режим;
- некоммерческие организации;
- участники специальных экономических и индустриальных зон, "Астана Хаб";
- налогоплательщики по деятельности, осуществляемой по договорам о совместной деятельности.
Исчисление корпоративного или индивидуального подоходного налога, за исключением налогов, удерживаемых у источника выплаты, при применении специального налогового режима на основе упрощенной декларации производится налогоплательщиком самостоятельно путем применения к объекту налогообложения за отчетный налоговый период ставки в размере 4%.
При этом необходимо учитывать, что местными маслихатами утверждены решения по понижению размера ставок по каждому региону, которые составляют в среднем от 3 до 2%.
Налоговым и отчетным периодом для применения специального налогового режима на основе упрощенной декларации является полугодие.
При применении специального налогового режима на основе упрощенной декларации по-прежнему используется форма 910.00, которая предоставляется за полугодие, то есть два раза в год, и форма 200.00 по наемным работникам ежеквартально.
В какие сроки необходимо представить уведомление для перехода на СНР на основе упрощенной декларации?
Налогоплательщики, применявшие до 1 января 2026 года специальные налоговые режимы, для применения специального налогового режима на основе упрощенной декларации с учетом условий применения, представляют уведомления о применяемом режиме налогообложения до 1 марта 2026 года.
Подлежат снятию налоговым органом с учета в качестве индивидуальных предпринимателей автоматически 1 марта 2026 года налогоплательщики, применявшие до 1 января 2026 года специальные налоговые режимы на основе патента и с использованием специального мобильного приложения, не представившие для применения специального налогового режима на основе упрощенной декларации уведомление.
Какие ставки по СНР будут установлены и кто определяет: маслихаты или единые по РК?
Лица, применяющие СНР для самозанятых, полностью освобождены от уплаты налога с дохода (ставка ИПН 0%). Единственным обязательством для таких лиц является уплата социальных платежей в размере 4% от дохода (ОПВ, ОПВР, СО и ОСМС по 1%), это обеспечит самозанятым базовые социальные гарантии.
Для налогоплательщиков, применяющих СНР на основе упрощенной декларации, установлена ставка налога (КПН/ИПН) в размере 4% с предоставлением права маслихатам понижать или повышать данную ставку до 50%.
Ранее мы рассказали, как стать самозанятым и где можно работать. Посмотреть ответы на другие актуальные вопросы можно здесь. Ознакомиться с новым Налоговым кодексом можно здесь.