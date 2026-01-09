Через Пакистан, Индию и Непал: как велопутешественник из Павлодара покорил Эверест

Свое велопутешествие павлодарец Денис Желнин планировал уложить в 5 месяцев, но судьба распорядилась иначе. До базового лагеря Эвереста он добрался лишь на 446‑й день пути. История Дениса – пример того, как сила воли и страсть к дороге способны преодолеть любые преграды, сообщает Zakon.kz.

Казалось бы, дорожных испытаний, которые выпали на долю Дениса Желнина, может хватить, чтобы заставить любого отказаться от мечты и вернуться домой. Даже если иногда путь лежал через бизнес‑класс зарубежных авиалиний с бокалом шампанского в руках. Но для заядлого соло‑путешественника такие мысли были неприемлемы. Пять наложенных швов после неудачной попытки открыть кокос ножом, многочасовые поездки в индийских автобусах в условиях антисанитарии, непальские джунгли под проливным дождем и даже депортация – все это не сломило нашего авантюриста.

Фото: Алибек Дженалинов

Начало пути: первый велосипед

Любовь к велопутешествиям у Дениса Желнина началась с простого решения: ему надоело брать велосипед напрокат, и он купил свой первый двухколесный транспорт. С этого момента началась история, которая постепенно привела его к Эвересту.

До задумки о покорении "Крыши мира" и символа человеческих стремлений у Дениса был лишь небольшой опыт: поездки из Павлодара в Алматы, маршруты по Горному Алтаю, путешествия в Кыргызстан и Таджикистан, где он впервые увидел Памирские горы. Сам он называет эти маршруты "не масштабными", а лишь подготовкой к настоящему испытанию.

"Настолько затянуло чувство полета, любовь с первого взгляда к велосипедам. После тысяч километровых путешествий думал уже не садиться за руль велосипеда. Но мысли о дальних дорогах не отпускали, они были в режиме заоблачной мечты. Я начал изучать нюансы велопутешествий, искать маршруты, правила визовых режимов и просто опытных людей", – вспоминает Денис.

Фото: из личного архива Дениса Желнина

Подготовка к "Крыше мира"

Потом наступила пауза, и павлодарец переехал в Алматы. Молодой человек пытался подавить в себе жажду авантюризма, но стоило ему задуматься о безумных странствиях – внутри вспыхивала буря. Страх поднимался, как холодная волна, а вместе с ним рождался и странный, манящий интерес, зовущий к неизведанному.

"Самая высокая точка нашего материка – Эверест. Если смотреть прямо, то на протяжении 5 км не встретишь ни гор, ни морей. Я начал изучать маршрут и понял: вот оно, то самое чувство эпичности, которое искал. В деталях рассматривал возможность прохождения границ. Эта идея пришла ко мне, когда я сидел в кафе Павлодара, ел бургеры и жадно читал форумы в интернете на эту тему. Сначала думал отправиться кольцом по Памирскому тракту, но, как обычно, все пошло не по плану. Снаряжение требовало обновления для длительного автономного путешествия, но я все откладывал и откладывал. В один из дней понял: если не уеду сейчас – не уеду никогда. И, собрав все, с мыслью "будь что будет", я вышел в путь", – рассказывает велотурист.

Фото: из личного архива Дениса Желнина

Жажда авантюризма и страх неизвестного

В Кыргызстане виза не нужна. А вот для въезда в автономный округ Таджикистана требовалось отдельное разрешение. В Оше Денис оформил пропуск. План был амбициозный – пройти маршрут за 150 дней, но кольцом по Памиру поехать не удалось. Поэтому павлодарец решил сразу направиться в Китай, хотя не знал, есть ли там дороги. Уже в Китае постепенно узнавал, как оформлять визу в Пакистан, а информация приходила кусками, словно пазл.

Ташурган – территория Китая, где пешком передвигаться нельзя, только на автобусе. Пришлось доплатить: за велосипед с пассажира берут 250 юаней.

"Автобус был опечатан, выходить во время поездки было запрещено, и я об этом знал заранее. На автобусе пересек границу и оказался в Пакистане: в деревне Суст проходил паспортный контроль, туда я въехал официально. Каракорумское шоссе – самая высокая в мире международная дорога. Перевал Хунджераб высотой 4700 метров – знаковое место, где чувствуешь величие гор. Я доехал до Исламабада и провел там две недели. Потом снова отправился по Каракорумскому шоссе в город Гилгит – столицу горной провинции. Именно тогда понял, что не успею завершить маршрут за 150 дней. Но я перестал гнаться за сроками и все пошло своим чередом", – продолжает собеседник.

Фото: из личного архива Дениса Желнина

После Исламабада Денис узнал, что получить визу в Индию по земле практически невозможно – 90% заявок отклоняют. Он решил не сворачивать с пути: купил подержанный мопед, за три дня научился ездить, просматривая уроки на YouTube, и отправился в дорогу.

На мопеде он проехал около 800 километров по Пакистану, добрался до нужного места и продал его. Тогда и выяснилось, что продавцы его обманули – продали втридорога. Пришлось еще и ремонтировать: менять покрышки, заливать масло.

Фото: из личного архива Дениса Желнина

"Оттуда я улетел в Индию через Дубай. Так устал от пакистанского вайба, что не хотел встречать там Новый год. В самом Исламабаде интересно: горы впечатляют, но на равнине все иначе: нищета, грязь, тяжелый воздух, морально устаешь. Небо всегда серо-желтое. Новый год встретил в Дубае, а потом оказался в Дели, где и сделал визу", – рассказывает Денис.

В Дели его ждал новый эмоциональный сюрприз: город оказался неоднозначным. Огромная агломерация, шум и мусор – все это оставляло смешанные впечатления.

Фото: из личного архива Дениса Желнина

"Из Дели я вернулся по земле в Исламабад, по дороге забрал велосипед и пересек границу. Там проходит особый ритуал: с обеих сторон стоят военные, туристов собирается множество. Ворота распахиваются, и начинается шоу – стадион гремит от криков и лозунгов. Это неповторимые ощущения. Церемония закрытия границы в Вагахе/Аттари проводится каждый день в четыре часа. Один раз я опоздал и не успел увидеть ее. Но когда попал, впечатления были сильнейшие. Солдаты синхронно поднимают ноги, спускают флаги, а зрители поддерживают. Это стало популярной туристической достопримечательностью", – рассказывает Денис.

Дальше, как в кино

В 20 километрах от границы находится Амритсар – столица сикхов. Люди в традиционных оранжевых тюрбанах миролюбивые, но при этом носят шпаги – это часть их культуры. Здесь возвышается знаменитый Золотой храм – главная гурдвара, духовный центр, своего рода мекка для сикхов. Особенность гурдвары в том, что любой человек может прийти туда, и ему дадут кров, еду и возможность переночевать. В общей столовой можно даже стать волонтером – помыть полы или помочь на кухне. Денис оказался среди таких странников. Дальше он планировал отправиться в Непал – предстояло проехать около 900 километров. Но, как и прежде, все пошло не так.

Золотой храм. Фото: из личного архива Дениса Желнина

"Только собрался – звонят друзья, говорят, приезжают в Гоа. Все они из Павлодара. Я сразу купил билет на автобус. Это был настоящий треш: десять часов оглушающей, пронзительной музыки, табуретки вместо сидений – настоящий психоделический опыт. Устал до предела. Из Дели до Гоа поехал поездом – 35 часов пути. В вагоне было жутко душно почти все время, но спальное место оказалось более-менее чистым. Билет помогли купить знакомые. Я так хотел туда попасть, ведь я степняк и никогда не видел океан", – делится Денис.

Но снова все пошло не по плану. В первый же вечер он порезал ногу, открывая кокос слишком острым швейцарским ножом. Рана оказалась серьезной, его отвезли в местный травмпункт, где наложили пять швов.

"Больница была как из фильма в жанре хоррор: тусклый свет, запах формалина или другого химиката, кушетка со следами крови других людей. Хотел снять все на телефон, но его отобрали. Там же сделали прививку от столбняка, так как рана была от металла, а влажный климат мог спровоцировать заражение", – вспоминает тот жуткий день молодой человек.

Фото: из личного архива Дениса Желнина

После возвращения в Дели Денису пришлось продолжить путешествие. Несколько недель его велосипед хранился в отеле под присмотром местных жителей.

"После того случая я больше не хотел ехать на поезде. Друг Василий отдал мне свой мотоцикл, пришлось осваивать новый транспорт. Но по приезде продать его не удалось: документы требовали долгой волокиты. Позже выяснилось, что мотоцикл уже был продан в городе Пенджаб, и пришлось искать тот магазин, чтобы сдать его за копейки. После этого я вернулся в Непал и поехал дальше", – рассказывает он.

На границе его ждал казус: непальская служба не принимала индийские рупии. Но офицеры оказались предприимчивыми и добрыми. Они предложили съездить в соседнее село для обмена, что Денис и сделал. Он вспоминает, что непальцы намного спокойнее и мягче по характеру, чем горячие индусы.

Фото: из личного архива Дениса Желнина

"Доехал до Покхары, там провел два месяца, сделал кольцо вокруг Аннапурны. Потом из Катманду дорога пошла вверх – в сторону Эвереста. Самые тяжелые моменты были до Луклы: сезон дождей, постоянные оползни, мобильного интернета нет, вай-фай по проводам порвался. Все мокрое, холодно. Джунгли непальские – грязные улицы, серпантины. Люди летят за двадцать минут на самолете, а я три недели шел пешком. В день проходил от 5 до 20 км. Снаряжение весило 50 кг. После Луклы открылся вид на высокогорье, сам город на 3000 тыс. метров. Дальше пришлось оставить большую часть вещей, ведь везде встречались местные отельчики", – говорит Денис.

Чем ближе он был к цели, тем тяжелее становилось. Подъем на Кала-Патар высотой в 5600 метров оказался самым трудным физически: гипоксия, усталость. Но невероятные закаты компенсировали боль. Ледяные тропы становились все круче, но были удивительно красивыми. На следующий день он достиг базового лагеря Эвереста.

Фото: из личного архива Дениса Желнина

Тоска по Родине

Так авантюрист странствовал больше года среди чужих правил и менталитета. Но больше всего ему запомнилось чувство, которое трудно забыть.

"Я часто задерживался в уютных городах. Было ощущение, будто прожил там 10 лет: в одном месте хороший вид из окна, в другом – вкусные бургеры. А где-то улыбчивые и добрые официанты. Местные узнавали меня, и я "строил" свою маленькую рутину на две-три недели. Дорога ставилась на паузу. Так выстраивалась жизнь на время, а потом снова приходила жажда и предвкушение большого путешествия", – делится он.

Именно в таких местах Денис задумался, а не отправиться ли в Австралию? Но тоска по Родине и своим людям вернула его в Алматы.

Фото: из личного архива Дениса Желнина

По словам Дениса, бюджет путешествия составлял около 300 тысяч тенге в месяц – все зависело от уровня комфорта. Максимально экономно, "дикарем", можно было тратить и меньше.

Он задержался в Непале на целых 150 дней. Когда узнал, что за это грозит запрет на въезд от 3 до 10 лет или даже тюрьма, был в растерянности. Но, как он говорит, ему был послан ангел-хранитель.

"Пришел в иммиграционный офис. Повезло: пошел туда с местным жителем из Катманду, он был знаком с офицером. В итоге назначили минимальный штраф – 8 долларов за день. Общая сумма составила 1100 долларов плюс 50 тысяч рупий, это около 600 тысяч тенге. Тоже опыт, и незабываемый", – резюмирует Денис.

Фото: из личного архива Дениса Желнина

Отметим, что велосипедистов, добравшихся до Эвереста и покоривших его, не так много. Один из них – легендарный швед Йоран Кропп. Считается, что восхождение завершено, когда путешественник касается камня с надписью Everest Base Camp, расположенного на высоте 5364 метров над уровнем моря.

Фото: из личного архива Дениса Желнина

У Дениса уже есть планы на будущее лето. Пока он держит их в секрете, но ясно одно – они связаны с Казахстаном.