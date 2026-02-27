Казахский Шахрукх Хан: алматинец делает пародии на индийские фильмы

Мировая знаменитость Шахрукх Хан своей харизмой и обаянием разбил немало сердец, а индийские фильмы наделали шуму благодаря романтике и танцам. И среди казахстанцев имеются ярые фанаты творчества Болливуда. Zakon.kz предлагает взглянуть, как житель Алматы мастерски пародирует киношедевры.

23-летний алматинец Олжас Сабыржан с детства хотел стать звездой кинолент. Ради этого он обучился актерскому мастерству в Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова. Именно индийские фильмы научили парня смело следовать за своими мечтами.

"В моем детстве индийские фильмы были трендом. Мы всей семьей собирались, чтобы смотреть их. Мой кумир – Шахрукх Хан. Глядя на него, я думал, вот бы тоже сниматься в фильмах. Я от и до выучил его мимику, манеры, поведение. Часто повторял за ним. Сейчас у меня такая же прическа, как у него. Думаю, я на него чем-то похож". Олжас Сабыржан

Долгое время молодой человек вынашивал идею снять пародию на Шахрукх Хана, однако считал, что у него не получится передать столь высокое мастерство артиста. Но три года назад он все же осмелился реализовать задуманное.

"Друг умел снимать, я сказал ему, что он будет оператором. Сам все продумал и исполнил роль моего кумира. Это была сцена из фильма "Меня зовут Кхан". Была ораза, мы вместе держали пост, на улице невероятная жара. Напарнику пообещал, что если все хорошо отработаем, то поведу его на ауызашар. Снимали на старый мобильник, почти два месяца монтировали. Когда все готово было, были в шоке от результата, все очень понравилось, и сам процесс работы довольно интересный. Первое видео за неделю набрало 14 тыс. просмотров, пришло очень много подписчиков". Олжас Сабыржан

Большие просмотры и новые подписчики вдохновили друзей приступить к последующим съемкам. А после любительское видео переросло в профессиональное.

"Зимняя сцена была готова, мы ждали лето. Но вдруг мой друг ушел в армию. Я остался без напарника. Рядом с нами ходил один парень, я убедил его в том, что у него получится быть оператором. Мы обновили технику, улучшили качество роликов, стали привлекать к съемкам других участников. Например, роль девушки сыграла одноклассница. Объяснил ей, что не смогу платить, но готов предоставлять бесплатные обеды. Не имея актерского опыта и большого интереса к индийскому кино – она согласилась. Все прошло достаточно легко, я уже знал, как что делать, все пошагово расписал. Этот клип получился мощный, он набрал больше 610 тыс. просмотров". Олжас Сабыржан

Вскоре с командой Олжаса Сабыржан связались пародисты из Индонезии, которые похвалили ребят. Тогда они задумались, как еще удивить мир.

"Мы глянули статистику и увидели, что наше видео смотрят в разных уголках Земли, особенно активно в США, Англии и Франции. А когда со мной связались актеры из Индонезии, я узнал, что для них снег – большая редкость, и то встречается только в высокогорных районах. У нас как раз была зима, и мы решили показать нашу красивую природу. Пошли в горы, три дня там снимали клип на отрывок фильма "Непохищенная невеста". Несмотря на лютый мороз, были очень довольны собой". Олжас Сабыржан

К настоящему времени Олжас Сабыржан с друзьями снял шесть клипов на разные индийские фильмы. По его словам, они уже действуют, как профессионалы, хотя держатся на энтузиазме. И самое сложное – подбор декорации и одежды.

"У меня очень хорошая команда, хотя руководить коллективом – не так просто, как кажется. Я уже по возможности оплачиваю им их труд. Есть кто отвечает за видео, а кто за декорации, еще за игру. Расходы тоже большие: покормить людей, дорога, одежда. К вопросу одежды я подхожу очень серьезно и строго. Что-то в аренду берем, что-то покупаем, иногда ребята приносят вещи из личного гардероба. Главное, чтобы все соответствовало сцене и смотрелось гармонично". Олжас Сабыржан

Парень признается, что вначале мало, кто в него верил, даже он сам сомневался в своих силах. Но после того, как рискнул, работа стала приносить ему удовольствие.

"Вначале, когда папе показал и сказал, что точно такое же видео сниму, он отмахивался рукой. А когда на деле доказал – он удивился и даже похвалил. У всех знакомых мощная реакция. В целом наша аудитория вполне адекватная, поддерживает и мотивирует нас. Мы в публикациях отмечали самих актеров, но пока они не отреагировали, если вдруг ответят – будет пушка". Олжас Сабыржан

Олжас Сабыржан намерен и далее заниматься любимым творчеством. Актер надеется стать самым успешным кумиром и двойником Шахрукха Хана. И добавил, что когда-то Индия прославилась благодаря своим фильмам, значит, успех Казахстана тоже не за горами.