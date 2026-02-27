Миллиард на реконструкцию: что ждет заброшенный аквапарк в Семее

Городской аквапарк в Семее, который более 20 лет был символом летнего отдыха, уже третий год разрушается без охраны. Объект пытались продать, но безуспешно. Теперь власти ищут инвестора для его восстановления, сообщает Zakon.kz.

Городской аквапарк, ставший сегодня центром вандализма, расположен на правом берегу Иртыша. Когда-то огромное сооружение было подарено городу меценатами. Двадцать лет, начиная с 2003 года, развлекательный комплекс радовал горожан, был местом веселья, каникул и летних приключений. Сюда приезжали из соседних областей Казахстана, и даже туристы из Барнаула и Рубцовска устраивали целые автобусные туры, чтобы посетить местный аквапарк, вспоминают горожане.

Фото из личного архива Ахмета Чукеева

Горки разной высоты, детский и взрослый бассейны, трамплины для прыжков в воду, кафе, фотозоны, мостики – все это в свое время было синонимом летнего отдыха в Семее. Раздевалки и санитарные помещения были объединены под одну крышу бело-голубого здания необычной архитектуры.

Фото из личного архива Татьяны Яковлевой

Но головокружительный успех сменился забвением. И уже третий год когда-то популярное место отдыха и кусочек аква-индустрии области Абай ветшает и разрушается.

Мы решили выяснить, в каком состоянии аквапарк, и без труда попали на территорию. Два входа открыты настежь, словно приглашают нас, уже не посетителей, а зрителей, посмотреть, к чему приводит безразличие. Когда-то здесь пахло одновременно и хлоркой, и шампунем, и влажностью, и кремом от загара. Теперь здесь затхлый запах сырости, победивший время.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

На стенах сохранилась кафельная плитка вперемешку с яркими героями из мультфильмов, которые еще недавно встречали посетителей на входе и провожали на главную развлекательную площадку.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

Под ногами трескаются стекло и пластик, сбитые с окон и дверей. Люди зачем-то намеренно ломают то, что еще можно отремонтировать и сохранить. Ржавчина медленно, но методично съедает металлические конструкции.

В здании необычной планировки все помещения плавно перетекают друг в друга, как в лабиринте. Стены сохранились неплохо, а вот из пола вырвали все коммуникации.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

В куполообразной крыше появились щели, через которые внутрь проникают осадки. А в былые годы через окна в потолке проникало естественное освещение.

Выход на главную площадку всегда сопровождался ослепляющим солнцем – здесь было и остается много света, сооружение спроектировано очень практично.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

Горки – когда-то яркие и манящие – теперь выглядят, как декорации апокалиптического спектакля. Карнизы и металлические бортики выцвели, а пластик потускнел. В них регулярно скапливаются листва, мусор и осадки. Горки и трамплины для прыжков в воду дарили детям и взрослым незабываемые впечатления. Здесь люди учились плавать и преодолевать страх.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

Потрескавшиеся чаши бассейнов кто-то старательно освободил от покрытия. Результаты безнаказанного вандализма здесь повсюду – мародеры потрудились и вынесли все, что только можно.

Еще три года назад здесь были настоящие джунгли из развлекательной инфраструктуры, а сейчас природа возвращает себе территорию, прорастая весной между кафелем и бетонными плитами. Стекла на окнах и дверях тщательно разбиты, осколки опасно торчат из рам. Стены расписаны граффити.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

"Такой большой и важный город Семей остался без аквапарка, без возможности летних развлечений. А как весело там проводили время дети. Я помню, как водила туда своих внуков. Именно там они и научились плавать", – вспоминает жительница Семея Мейрамгуль Саметова.

Аквапарк расположен рядом с подвесным мостом. И это не случайно. Его спроектировала та же японская компания, которая возвела переправу. А строительство доверили тем же специалистам, которые в 1993 году построили первый в Казахстане капчагайский аквапарк.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

Готовое сооружение подарили горожанам. Щедрый презент поставили на баланс отдела ЖКХ и передали в доверительное управление одного из ТОО без права последующего выкупа, которое в течение 20 лет занималось его эксплуатацией.

В 2022 году срок договора истек, но компания отказалась его продлевать из-за новых, экономически невыгодных для бизнеса условий. Следующим летом 2023 года к управлению пришла другая фирма, которая организовала для посетителей только бассейн – большая часть развлекательной инфраструктуры так и осталась недоступной.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

Лето 2024-го и вовсе стало для аквапарка фатальным – его законсервировали и решили продать. Это роковое решение в итоге привело к запустению и разрушению. Причина такой позиции – "ненадлежащее состояние аквапарка, которое представляет угрозу для посетителей", говорили в акимате три года назад.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

Эксперты из Национальной оценочной компании посчитали аквапарк в 170 млн тенге. За эту цену его никто не купил, и после нескольких неудачных попыток сбыть лот с торгов стоимость снизили до 60 млн. Из условий для будущего владельца – сохранить целевое назначение и вложить в реконструкцию 1,5 млрд тенге в течение пяти лет.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

На такие условия откликнулся один бизнесмен, который решил поддержать проект. Но ввиду то ли финансовых проблем, то ли разногласий город отсудил у него аквапарк и вновь поставил его на баланс отдела ЖКХ, который по закону несет ответственность за сохранность государственного имущества до момента официальной передачи прав собственности.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

В 2026 году аквапарк сняли с торгов и пытаются привлечь для его реанимации инвестора. По словам руководителя отдела ЖКХ города Семей, сейчас ведутся переговоры с карагандинским бизнесменом.

"Хотели передать СПК – не получилось, продать – не получилось. Сейчас ищем инвестора, который бы не просто отремонтировал, а построил аквапарк заново, из новых материалов, пришел бы с новым бизнес-планом. У этого сооружения истек амортизационный период. Сейчас мы ведем переговоры с предпринимателем, который в ближайшее время готов приехать в Семей и обсудить возможности. Как известно, в Караганде есть большой действующий аквапарк", – рассказал корреспонденту Zakon.kz руководитель семейского отдела ЖКХ Рустам Айткулов.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

23 года назад на строительство этого аквапарка ушло 295 миллионов тенге. Для его реконструкции в нынешнем состоянии необходимо больше 1 млрд тенге.

Из-за отсутствия в городе оборудованного специализированного пляжа "водный Диснейленд" был единственным местом отдыха с комплексной инфраструктурой. Здесь было все – от раздевалок и душевых до фудкортов и горок разного "калибра".

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

Пока городские власти ищут решение проблемы, местный аквапарк остается без полноценной защиты и продолжает разрушаться. Станет ли он снова точкой притяжения или окончательно превратится в руины, покажет время.