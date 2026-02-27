Миллиард на реконструкцию: что ждет заброшенный аквапарк в Семее
Городской аквапарк, ставший сегодня центром вандализма, расположен на правом берегу Иртыша. Когда-то огромное сооружение было подарено городу меценатами. Двадцать лет, начиная с 2003 года, развлекательный комплекс радовал горожан, был местом веселья, каникул и летних приключений. Сюда приезжали из соседних областей Казахстана, и даже туристы из Барнаула и Рубцовска устраивали целые автобусные туры, чтобы посетить местный аквапарк, вспоминают горожане.
Горки разной высоты, детский и взрослый бассейны, трамплины для прыжков в воду, кафе, фотозоны, мостики – все это в свое время было синонимом летнего отдыха в Семее. Раздевалки и санитарные помещения были объединены под одну крышу бело-голубого здания необычной архитектуры.
Но головокружительный успех сменился забвением. И уже третий год когда-то популярное место отдыха и кусочек аква-индустрии области Абай ветшает и разрушается.
Мы решили выяснить, в каком состоянии аквапарк, и без труда попали на территорию. Два входа открыты настежь, словно приглашают нас, уже не посетителей, а зрителей, посмотреть, к чему приводит безразличие. Когда-то здесь пахло одновременно и хлоркой, и шампунем, и влажностью, и кремом от загара. Теперь здесь затхлый запах сырости, победивший время.
На стенах сохранилась кафельная плитка вперемешку с яркими героями из мультфильмов, которые еще недавно встречали посетителей на входе и провожали на главную развлекательную площадку.
Под ногами трескаются стекло и пластик, сбитые с окон и дверей. Люди зачем-то намеренно ломают то, что еще можно отремонтировать и сохранить. Ржавчина медленно, но методично съедает металлические конструкции.
В здании необычной планировки все помещения плавно перетекают друг в друга, как в лабиринте. Стены сохранились неплохо, а вот из пола вырвали все коммуникации.
В куполообразной крыше появились щели, через которые внутрь проникают осадки. А в былые годы через окна в потолке проникало естественное освещение.
Выход на главную площадку всегда сопровождался ослепляющим солнцем – здесь было и остается много света, сооружение спроектировано очень практично.
Горки – когда-то яркие и манящие – теперь выглядят, как декорации апокалиптического спектакля. Карнизы и металлические бортики выцвели, а пластик потускнел. В них регулярно скапливаются листва, мусор и осадки. Горки и трамплины для прыжков в воду дарили детям и взрослым незабываемые впечатления. Здесь люди учились плавать и преодолевать страх.
Потрескавшиеся чаши бассейнов кто-то старательно освободил от покрытия. Результаты безнаказанного вандализма здесь повсюду – мародеры потрудились и вынесли все, что только можно.
Еще три года назад здесь были настоящие джунгли из развлекательной инфраструктуры, а сейчас природа возвращает себе территорию, прорастая весной между кафелем и бетонными плитами. Стекла на окнах и дверях тщательно разбиты, осколки опасно торчат из рам. Стены расписаны граффити.
"Такой большой и важный город Семей остался без аквапарка, без возможности летних развлечений. А как весело там проводили время дети. Я помню, как водила туда своих внуков. Именно там они и научились плавать", – вспоминает жительница Семея Мейрамгуль Саметова.
Аквапарк расположен рядом с подвесным мостом. И это не случайно. Его спроектировала та же японская компания, которая возвела переправу. А строительство доверили тем же специалистам, которые в 1993 году построили первый в Казахстане капчагайский аквапарк.
Готовое сооружение подарили горожанам. Щедрый презент поставили на баланс отдела ЖКХ и передали в доверительное управление одного из ТОО без права последующего выкупа, которое в течение 20 лет занималось его эксплуатацией.
В 2022 году срок договора истек, но компания отказалась его продлевать из-за новых, экономически невыгодных для бизнеса условий. Следующим летом 2023 года к управлению пришла другая фирма, которая организовала для посетителей только бассейн – большая часть развлекательной инфраструктуры так и осталась недоступной.
Лето 2024-го и вовсе стало для аквапарка фатальным – его законсервировали и решили продать. Это роковое решение в итоге привело к запустению и разрушению. Причина такой позиции – "ненадлежащее состояние аквапарка, которое представляет угрозу для посетителей", говорили в акимате три года назад.
Эксперты из Национальной оценочной компании посчитали аквапарк в 170 млн тенге. За эту цену его никто не купил, и после нескольких неудачных попыток сбыть лот с торгов стоимость снизили до 60 млн. Из условий для будущего владельца – сохранить целевое назначение и вложить в реконструкцию 1,5 млрд тенге в течение пяти лет.
На такие условия откликнулся один бизнесмен, который решил поддержать проект. Но ввиду то ли финансовых проблем, то ли разногласий город отсудил у него аквапарк и вновь поставил его на баланс отдела ЖКХ, который по закону несет ответственность за сохранность государственного имущества до момента официальной передачи прав собственности.
В 2026 году аквапарк сняли с торгов и пытаются привлечь для его реанимации инвестора. По словам руководителя отдела ЖКХ города Семей, сейчас ведутся переговоры с карагандинским бизнесменом.
"Хотели передать СПК – не получилось, продать – не получилось. Сейчас ищем инвестора, который бы не просто отремонтировал, а построил аквапарк заново, из новых материалов, пришел бы с новым бизнес-планом. У этого сооружения истек амортизационный период. Сейчас мы ведем переговоры с предпринимателем, который в ближайшее время готов приехать в Семей и обсудить возможности. Как известно, в Караганде есть большой действующий аквапарк", – рассказал корреспонденту Zakon.kz руководитель семейского отдела ЖКХ Рустам Айткулов.
23 года назад на строительство этого аквапарка ушло 295 миллионов тенге. Для его реконструкции в нынешнем состоянии необходимо больше 1 млрд тенге.
Из-за отсутствия в городе оборудованного специализированного пляжа "водный Диснейленд" был единственным местом отдыха с комплексной инфраструктурой. Здесь было все – от раздевалок и душевых до фудкортов и горок разного "калибра".
Пока городские власти ищут решение проблемы, местный аквапарк остается без полноценной защиты и продолжает разрушаться. Станет ли он снова точкой притяжения или окончательно превратится в руины, покажет время.