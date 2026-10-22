"Моржи" на пенсии: как 67-летняя жительница Шымкента увлеклась закаливанием

Пока горожане с наступлением осени достают свои куртки, 67-летняя Куляш Турганбаева каждое утро отправляется купаться в родниковой реке Кошкар-Ата, где температура воды круглый год держится на отметке +11°C. Что заставляет ее погружаться в холодную воду, узнал Zakon.kz.

Компанию ей составляют десятки любителей закаливания, среди которых есть даже 86-летний мужчина. Возраст не становится помехой для новых увлечений, а холодная вода объединяет людей разных поколений.

Фото: из личного архива Куляш Турганбаевой

Каждое утро Куляш Турганбаева отправляется на реку Кошкар-Ата. Компанию ей составляет пудель Тедди. Он одет в теплые тапочки и меховой костюмчик, но даже в этом наряде все равно слегка дрожит, пока сидит на скамейке. А в это время его 67-летняя хозяйка, независимо от погоды и настроения, ныряет в ледяную воду. К слову, холодной она остается и в летний период, потому что начало берет из родника.

Фото: из личного архива Куляш Турганбаевой

Перед тем как выйти на пенсию, Куляш долго думала над новым хобби. Банально вязать носочки и вышивать ей совсем не хотелось. Однажды на глаза ей попался ролик, где моржи в зимнее время года ныряют в воду. Тут женщину словно окатило "холодной водой" – вот оно, ее новое увлечение!

"Вот такая банальная история: увидела ролик по телевизору и вдруг решила, что тоже так хочу. Попробовала, и вода меня полюбила! Хочу сказать, что так я нашла практически источник молодости. Наша шымкентская Кошкар-Ата действительно прелестна для всех, даже для начинающих моржей. Источник благодаря своей температуре +11 градусов круглый год позволяет безопасно и правильно закаляться, в отличие от других горных рек. При правильном погружении в воду человек не заболеет. Но сразу хочу отметить, что если у вас есть серьезные проблемы со здоровьем, то заниматься моржеванием можно только с разрешения врача", – говорит Куляш.

Фото: из личного архива Куляш Турганбаевой

Отметим, что сами врачи считают моржевание нетрадиционной медициной. Однако зачастую не препятствуют ему, если этот способ не вредит здоровью. Для нашей героини это стало отличной причиной вставать рано утром, а еще завести множество новых знакомств. Как оказалось, любителей холодных процедур в Шымкенте десятки. В городе уже вовсю хозяйничает осень, а моржи только рады.

"Никогда не призываю нырять в Кошкар-Ату как в омут с головой. Хоть реку и считают целебной, необходимо соблюдать правила. В воде содержатся кальций, магний и другие полезные элементы, которые оказывают влияние на суставы и помогают при сердечных заболеваниях, а еще способствуют повышению иммунитета", – говорит морж.

Моржевание, рассказывает Куляш, подарило ей не только яркие эмоции, но и множество удивительных знаний. Она, словно настоящий учитель биологии, с легкостью рассказывает не только обо всех элементах таблицы Менделеева, которые содержит вода, но и о местной флоре.

"Высокую прозрачность и чистоту этой воды связывают в том числе с местной флорой. Дно здесь покрыто особыми водорослями, которые играют роль естественного биофильтра. В научной среде их называют вероникопоточными, а в народе – "ведьминой косой". Именно они помогают поддерживать природную чистоту воды", – рассказывает женщина.





Куляш уверена, что для моржевания важно не только правильно подготовиться к погружению, но и грамотно выбрать одежду. Она советует отказаться от слишком закрытых купальников и отдавать предпочтение спортивным моделям, которые не сковывают движения.

"Моржи в очень закрытых купальниках, как сейчас принято, рискуют здоровьем. Ведь кожа тоже "работает". Когда выходишь из воды, а на тебе закрытый купальник, ткань остается холодной, и тело не может нормально согреться. Поэтому могут возникнуть проблемы. Я с этим постоянно борюсь, объясняю моржам, что лучше выбирать спортивные купальники. Сама зимой перехожу именно на них, потому что, если хочешь быть здоровым, нужно подходить к моржеванию правильно", – говорит Куляш.

Если на моржевание вы все-таки решились, то не стоит начинать резко, отмечает героиня, и еще раз повторяет, что для этого не должно быть противопоказаний. Кто-то начинает с холодного ведра воды, кто-то – с прохладного душа.

Фото: из личного архива Куляш Турганбаевой

"Новичкам я всегда рекомендую брать на первые заныры с собой горячий чай. Можно даже захватить бутылку с горячей водой, чтобы после выхода быстро согреть ноги. Особенно сильно мерзнут руки и ноги, тем более если на улице мороз. Поэтому важно действовать быстро: согреть ноги, одеться, и можно идти. Тогда все будет хорошо. Главное – правильно подобрать одежду и быстро утеплиться после купания. Я, например, практически не вытираюсь. Вода здесь удивительная: пока вытираешь и сушишь голову, надеваешь шапку, тело уже почти полностью высыхает само собой", – делится героиня.

Фото: из личного архива Куляш Турганбаевой

"Свыше 20 женщин города сегодня занимаются моржеванием. Есть мужчина, который тоже приходит каждое утро! Ему 86 лет, он весел, бодр и очень активен. Примечательно, что делает он ровно один заныр и выходит, но дисциплинированно приходит каждое утро, не пропускает", – рассказывает Куляш.

Ряды моржей пополняются и молодыми людьми. Они предпочитают нырять чуть дальше, но также приходят окунуться каждое утро. А пока горожане наслаждаются октябрьской погодой, Куляш делится, что группа моржей дружно ждет зимы, когда температура и воды, и окружающего воздуха понизится.

"Мы с нетерпением ждем это прекрасное время года, когда берег укроется белоснежным снегом, а вода станет еще холоднее. Летом моржам купаться не так интересно, и причина проста: зимой вода ощущается совсем иначе. Даже если на улице около нуля, а температура воды – плюс 11 градусов, она кажется теплой, практически как парное молоко. Поэтому когда нами восхищаются и говорят, что зимнее купание – героизм, я отвечаю: ничего героического в этом нет. Это легко, и попробовать может каждый. Зимой вода воспринимается такой теплой, что порой даже выходить из нее не хочется", – заключает Куляш.

Для Куляш Турганбаевой моржевание стало не просто увлечением, а частью жизни, подарившей ей новые знакомства, яркие эмоции и особую любовь к родному городу. И пока одни с наступлением холодов стараются лишний раз не выходить из дома, она с нетерпением ждет декабря и новых встреч у Кошкар-Аты.