"Казахтелеком" активно расширяет оптическую сеть в столице

Крупнейший телеком-оператор страны подключил с начала года к высокотехнологичному интернету более 50 жилых комплексов Астаны. Новейшая технология GPON обеспечивает отличную скорость интернет-соединения даже в периоды особой загруженности сети, сообщает Zakon.kz.

Свыше 20,5 тыс. семей оснащены высоким качеством интернета благодаря современной проводной технологии.

Это одна из самых востребованных услуг компании для подключения к высокоскоростному интернету на сегодняшний день. Главным преимуществом данного вида связи является отличная скорость передачи данных и устойчивость к воздействию внешних факторов. Это ключевой аспект для абонента при выборе оператора связи.

"В рамках объявленного Года сервиса мы стремимся максимально сократить время обслуживания клиентов, поэтому с момента подачи заявки стать нашим абонентом можно в течение 24 часов. Безусловно, есть и исключения, к примеру, отсутствие точки подключения к магистральной сети. Как правило, со временем и этот фактор встречается реже, ведь мы с каждым годом наращиваем наши возможности. На сегодня протяженность магистральных сетей "Казахтелекома" достигает почти 90 тысяч километров, что в 2,2 раза больше окружности Земли", – отметила коммерческий директор Центрального региона В2С-сегмента Дивизиона по розничному бизнесу АО "Казахтелеком" Алия Ескендирова.

Фото: Казахтелеком

Подключая интернет по технологии GPON, специалисты осуществляют проведение линии до квартиры абонента напрямую. Относительно возможностей интернета стоит подчеркнуть и то, что скорость подключения до 500 Мбит/с GPON позволяет смотреть независимый друг от друга контент параллельно на разных устройствах.

Фото: Казахтелеком

Жительница столичного ЖК "Атлант" Камшат Айдарбекова уже оценила новейшие технологии качества "Казахтелекома". В середине сентября в их дом провели оптоволоконный интернет.

"Мы не первый год являемся клиентами "Казахтелекома", поэтому сомнений при выборе оператора связи в новой квартире у нас не было. Из предложенных тарифов мы остановили выбор на предложении "Bereket". Он полностью соответствует нашим потребностям по скорости интернета и наполнению пакета. К тому же мы отметили высокий сервис предоставляемых услуг и наличие спортивных каналов. Теперь мой муж с удовольствием смотрит футбольные матчи, а я могу просматривать соцсети и Уoutube. Несмотря на то, что я мама в декрете, я продолжаю работать онлайн. Поэтому для эффективной работы в онлайн-пространстве мне необходима высокая скорость передачи данных, которую в полном объеме нам предоставляет "Казахтелеком". Камшат Айдарбекова

Фото: Казахтелеком

На ближайшее время у телеком-оператора поставлены амбициозные цели: до конца текущего года планируется подключить по новой технологии GPON еще 90 ЖК и 300 ИЖС в Астане и окрестных населенных пунктах, что позволит предоставить качественный интернет более чем 30 тысячам семей.