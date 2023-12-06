Сериалы-бестселлеры: собственный контент "Казахтелекома" втрое приумножил мобильную аудиторию

Новые сериалы собственного производства позволили ОА "Казахтелеком" в три раза увеличить число фанатов в мобильном приложении TV+, сообщает Zakon.kz.

Казахстанские сериалы "Черный двор", "Карга", "Шеше" и "1286" являются совместными продуктами компаний "Казахтелеком" и Salem social media. Производство признано бестселлером платформы TV+.

Новые сериалы собственного производства позволили гиганту телеком-оператору втрое увеличить мобильную аудиторию. Параллельно приумножив количество скачиваний приложения, запущенного весной 2021 года TV-продукта.



Первым совместным проектом АО "Казахтелеком" и Salem social media, который по праву завоевал любовь казахстанцев, стала криминальная драма "Черный двор". Ее прокат на платформе TV+ стартовал 25 мая. Это история о компании 16-летних юношей. Они в нулевых пытаются построить криминальную "карьеру" и расплачиваются за свой выбор. Картина лидирует по просмотрам: по состоянию на 4 декабря сериал посмотрели больше 157 тысяч пользователей платформы "Казахтелекома".

Фото: предоставлено пресс-службой АО "Казахтелеком"

А сериал "Карга" о судьбе воспитанника детского дома. Он также не оставил людей равнодушными. За три месяца с момента выхода на экраны (31 августа) на него пал выбор свыше 114,6 тысячи зрителей.

В середине октября на экраны TV+ вышла лента "Шеше", она о борьбе многодетной матери с онкологией. Перед смертью женщина поставила перед собой цель – построить для несовершеннолетних детей дом. За полтора месяца проката, к 4 декабря, драматический сериал собрал без малого 50 тысяч просмотров.

Фото: предоставлено пресс-службой АО "Казахтелеком"

Последним к этому времени совместным выпуском двух компаний стал сериал "1286". Он рассказывает о молодом враче, который попал в рабство. Первые его серии вышли в прокат 14 ноября, а продукт уже собрал более 41 тысячи просмотров.

"Запуская платформу TV+, мы планировали выйти на рынок выпуска собственного контента. Текущий год выдал "бум" в этом отношении: практически все наши совместные проекты с Salem social media "выстрелили", заинтересовав аудиторию. Поэтому наши усилия полностью оправданы, а где-то даже превысили наши ожидания. Мы намеренно рассказывали о сложных судьбах главных героев, их характере и упорстве, которые помогают им преодолеть актуальные проблемы. Эти сюжетные линии очень близки к реальной жизни. Наверное, это привлекло большое число зрителей. Мы продолжим эту работу", – отметил председатель правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев.

Интерес к казахстанской продукции буквально всколыхнул аудиторию, которая массово принялась скачивать приложение TV+. Платформа очень мобильна и удобна в использовании, она позволяет комфортно просматривать сериалы, главное, чтобы был доступен интернет.

Фото: предоставлено пресс-службой АО "Казахтелеком"

Так, количество скачиваний мобильного приложения с момента выхода на экраны сериала "Черный двор" достигло 325,9 тысячи, "Карга" – 208,8 тысячи, "Шеше" – 26,6 тысячи, "1286" – 13,8 тысячи. Это притом, что за первые полтора года работы платформы TV+ совокупность скачиваний составляла всего 660 тысяч, а "сериальный" выпуск в 2023 году увеличил эту цифру более чем в три раза.

"Если к концу 2022 года мы зафиксировали чуть больше 660 тысяч скачиваний, то уже в октябре этого года владельцы IOS скачали приложение TV+ на свои мобильные устройства порядка 550 тысяч раз, в то время как владельцы Android загрузили платформу свыше 1,4 миллиона раз. Общее количество скачиваний мобильного приложения к настоящему времени превысило двух миллионов. Прежде всего рост мы связываем с появлением собственного контента", – пояснил генеральный директор Дивизиона по розничному бизнесу АО "Казахтелеком" Игорь Погребицкий.

Фото: предоставлено пресс-службой АО "Казахтелеком"

Игорь Погребицкий приводит такие данные: с февраля по декабрь 2022 года прирост в среднем в месяц составлял 25,1 тысячи скачиваний, в январе-апреле 2023 года, то есть до запуска собственного контента, он снизился до 10,2 тысячи скачиваний в месяц. Зато с мая по июль, когда на экраны вышел сериал "Черный двор", вырос до 183,3 тысячи скачиваний в месяц, а в период с сентября по ноябрь, когда контентная линейка платформы "Казахтелекома" пополнилась еще несколькими сериалами, достиг своего исторического максимума – 209,7 тысячи скачиваний в месяц. В результате к 4 декабря среднемесячное количество скачиваний приложения в 2023 году составляет 119,7 тысячи.

"Мы резко повысили прирост общего количества пользователей нашего продукта: если по итогам 2022 года это число было на уровне 76 тысяч человек, то в текущем году показатель вырос почти втрое, а выходы новых сериалов дали нам суммарно более 130 тысяч новых платных подписок на платформу". Игорь Погребицкий

Компании намерены за счет нового контента не только сохранять свой результат, но и улучшать его в будущем. Идея и работа над созданием собственных производств весьма удачны не только для них, но и для зрителей, которым нравится смотреть наши сериалы.