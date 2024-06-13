Улучшение связи и цифровые технологии: Beeline инвестирует 1 млрд долларов в Казахстан

Фото: Beeline

Beeline – казахстанский цифровой оператор связи – и Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности подписали меморандум, в рамках которого оператор инвестирует в отрасль более 1 млрд долларов в период с 2024 по 2030 год.

Меморандум закрепит совместные усилия организаций по улучшению качества услуг связи. Так, в рамках подписанного документа Beeline Казахстан планирует развивать телекоммуникационную инфраструктуру (оптоволоконные сети, ЦОДы, фиксированный доступ к интернету и другое оборудование), системы искусственного интеллекта и разработку программного обеспечения. "На протяжении 25 лет мы работаем над тем, чтобы каждый казахстанец стал полноправным участником мировой цифровой экосистемы. И увеличение инвестиций – не только инструмент реализации этой стратегии и путь к новому уровню цифровизации страны, но и показатель заинтересованности группы VEON как иностранного инвестора участвовать в развитии экономики Казахстана". СЕО Beeline Казахстан Евгений Настрадин Амбициозные планы Beeline Казахстан, который является частью крупного телекоммуникационного холдинга VEON, выражаются в нескольких направлениях, над которыми работает оператор: Beeline предоставляет услуги мобильной связи более чем 11 млн абонентам, являясь оператором с самым широким покрытием LTE. Сегодня он доступен на 98% покрытия мобильной сети Beeline.Кроме того, к сети фиксированного доступа Beeline подключено более 2 млн домохозяйств в стране. А доля технологии GPON, которая обеспечивает более высокие стабильность и скорость услуги, растет год от года.

Доступность телекоммуникационных услуг создает благоприятный фундамент для роста потребления трафика в стране. Если в 2018 году абоненты тратили около 4 Гб в месяц, то в 2024 году этот объем составляет 17 Гб. Это высокий показатель даже в международных масштабах. В среднем в мире на одного пользователя приходится около 12 Гб.

Положительный вклад в экономику страны выражается не только в прямых инвестициях. Beeline входит в ТОП-20 крупнейших налогоплательщиков страны с иностранным участием.

Один из важных фокусов оператора – сокращение цифрового разрыва. За пять лет команда IT-экспертов создала цифровую экосистему из 65 внутренних и внешних продуктов во главе с флагманским супераппом "Мой Beeline". Более 6,5 миллиона пользователей играют, слушают музыку, смотрят фильмы, пользуются финансовыми, облачными и телекоммуникационными услугами с помощью цифровых продуктов Beeline.

Приоритет в компании отдан устойчивому развитию и социальной ответственности. Когда перед страной встают кризисы национального масштаба, Beeline выходит за рамки коммерческой деятельности, чтобы помочь противостоять им. Так, во время аномальных паводков компания выделила 1 млрд тенге на ликвидацию последствий. Ранее оператор успешно закончил проект по модернизации 8 сельских школ до стандартов НИШ. Затраты на реализацию составили 2 млрд тенге. Министерство цифрового развития в свою очередь будет поддерживать инициативы по улучшению связи, оказывая содействие в упрощении процедур, связанных с выделением участков, строительством и ввозом телекоммуникационного оборудования для увеличения эффективности работы оператора и повышения качества предоставляемых им услуг. Читайте также Лайки в соцсети Х сделали приватными Китайцы построили самый мощный в мире ветрогенератор Эксперт: вопрос с производственными мощностями в Казахстане не займет много времени

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