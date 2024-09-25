В Астане показали "мощь" и экологичность мирного атома
Уникальная акция под названием "Атом в обмен на уголь", организованная Ассоциацией развития атомной индустрии, направлена на то, чтобы продемонстрировать преимущества атомной энергии по сравнению с другими традиционными источниками генерации энергии, такими как нефть и уголь.
Представители ассоциации установили стенд, на котором разместили одну урановую таблетку весом 4,5 грамма, бочки с 350 литрами нефти и 400 килограммов каменного угля.
Фото: AIDA
"Это муляж урановой таблетки весом всего 4,5 грамма с низкообогащённым ураном, который является безопасным для жизни и здоровья человека. На первый взгляд она кажется незначительной, но в ней кроется огромный потенциал энергии. Чтобы произвести такое же количество энергии, сколько дает одна урановая таблетка, потребуется 350 литров нефти, или 400 килограммов каменного угля", – рассказала менеджер ассоциации Софья Курий.
Фото: AIDA
Главной задачей мероприятия, по словам спикера, стала демонстрация не только высокой энергетической плотности ядерного топлива, но и ее экологичности.
"По оценке специалистов, при использовании одной урановой таблетки весом 4,5 грамма в атмосферу выбрасывается около 20 граммов углекислого газа (CO2). При сжигании 350 литров нефти в атмосферу выделяется около 900 килограммов CO2. От угля вред еще больше – 400 кг угля выделяют около 1000 кг углекислого газа, чрезмерный объем которого приводит к ухудшению нашей экологии", – отметила Курий.
Фото: AIDA
Представитель Ассоциации подчеркнула, что атомная энергия — это не просто альтернатива, это технология будущего. Она призвала жителей Казахстана обратить внимание на её возможности, для того чтобы оставить планету чистой для будущих поколений.
"Поделитесь этой информацией в социальных сетях. Пусть как можно больше людей узнают о высокотехнологичности и экологичности атомной энергии. Вместе мы можем сделать шаг к чистому и устойчивому энергетическому будущему", – подытожила Софья Курий.
Фото: AIDA