В Астане показали "мощь" и экологичность мирного атома

Сегодня, 25 сентября, в центральном парке Астаны, представители ассоциации развития атомной индустрии установили малую архитектурную форму, суть которой показать эффективность мирного атома. Мероприятие было приурочено ко Дню работников атомной отрасли, который отмечается 28 сентября.

Уникальная акция под названием "Атом в обмен на уголь", организованная Ассоциацией развития атомной индустрии, направлена на то, чтобы продемонстрировать преимущества атомной энергии по сравнению с другими традиционными источниками генерации энергии, такими как нефть и уголь.

Представители ассоциации установили стенд, на котором разместили ⁠одну урановую таблетку весом 4,5 грамма, бочки с ⁠350 литрами нефти и ⁠400 килограммов каменного угля.

Фото: AIDA

"Это муляж урановой таблетки весом всего 4,5 грамма с низкообогащённым ураном, который является безопасным для жизни и здоровья человека. На первый взгляд она кажется незначительной, но в ней кроется огромный потенциал энергии. Чтобы произвести такое же количество энергии, сколько дает одна урановая таблетка, потребуется 350 литров нефти, или 400 килограммов каменного угля", – рассказала менеджер ассоциации Софья Курий.

Фото: AIDA

Главной задачей мероприятия, по словам спикера, стала демонстрация не только высокой энергетической плотности ядерного топлива, но и ее экологичности.

⁠"По оценке специалистов, при использовании одной урановой таблетки весом 4,5 грамма в атмосферу выбрасывается около 20 граммов углекислого газа (CO2). При сжигании 350 литров нефти в атмосферу выделяется около 900 килограммов CO2. От угля вред еще больше – 400 кг угля выделяют около 1000 кг углекислого газа, чрезмерный объем которого приводит к ухудшению нашей экологии", – отметила Курий.

Фото: AIDA

Представитель Ассоциации подчеркнула, что атомная энергия — это не просто альтернатива, это технология будущего. Она призвала жителей Казахстана обратить внимание на её возможности, для того чтобы оставить планету чистой для будущих поколений.

"Поделитесь этой информацией в социальных сетях. Пусть как можно больше людей узнают о высокотехнологичности и экологичности атомной энергии. Вместе мы можем сделать шаг к чистому и устойчивому энергетическому будущему", – подытожила Софья Курий.