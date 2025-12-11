Стартовало производство первого электрического летающего автомобиля

Компания Alef Aeronautics сообщила, что в Калифорнии (США) началось производство первого летающего автомобиля. После десятилетия разработки представили полностью электрическую модель Model A, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Interesting Engineering, она способна проезжать 350 километров по дороге и пролетать 177 километров по воздуху на одной зарядке.

Компания, поддержанная одним из первых инвесторов Tesla и Bitcoin Тимом Дрейпером, прошла путь от прототипа 2016 года до полноразмерных тестовых полетов в 2018-м и получила сертификат летной годности Федерального управления гражданской авиации США (FAA) в 2023 году.

Полностью электрический и легальный для движения по дорогам общего пользования, аппарат уже собрал 3 500 предзаказов на сумму один миллиард долларов. Теперь Alef Aeronautics начала производство своего первого летающего автомобиля – Alef Model A Ultralight.

Каждый экземпляр, собираемый вручную на предприятии в Кремниевой долине, требует нескольких месяцев работы.

<br>

Первые Model A будут переданы ограниченному кругу ранних клиентов для испытания в реальных условиях при строгом контроле. Эти пользователи пройдут обучение, получат инструкции по соблюдению нормативов и постоянную техническую поддержку.

Полученные данные помогут оптимизировать производство и подготовиться к выполнению большого объема предзаказов.

Летающий автомобиль Alef считают первым настоящим "летающим автомобилем", поскольку он сочетает функции легального дорожного транспорта с возможностью вертикального взлета и полета.

Ему не нужна взлетно-посадочная полоса, он полностью выполняет вертикальный взлет. Машина полностью электрическая и обеспечивает экологичное перемещение с меньшими затратами энергии на поездку по сравнению с Tesla, другими электромобилями и электрическими воздушными такси.

Ранее сообщалось, что самый быстрый в мире бизнес-джет обрел первого владельца.