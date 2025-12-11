#Казахстан в сравнении
Технологии

Самый быстрый в мире бизнес-джет обрел первого владельца

Техника, транспорт, воздух, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 20:57 Фото: Bombardier
Канадская компания Bombardier отметила важный рубеж в истории деловой авиации, передав первый серийный самолет Global 8000 покупателю в своем сборочном центре в Миссиссоге, провинция Онтарио, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Interesting Engineering, на мероприятие собрались сотрудники, официальные лица и приглашенные гости – все ради дебюта Global 8000.

Первым владельцем самолета стал Патрик Довиджи – бывший профессиональный хоккеист из Канады, впоследствии построивший успешный бизнес. Global 8000 сменяет модель Global 7500 и с самого начала демонстрирует более высокие характеристики.

По данным авиастроителя, самолет достигает скорости около 1160 километров в час, что делает его самым быстрым частным джетом на рынке.

Компания также отметила дальность полета – более 14 800 километров, показатель, подтвержденный во время дальнего тестового перелета, выполненного ранее в этом году.

Такая дальность позволяет выполнять беспосадочные рейсы между большим числом международных пар городов, чем любой другой бизнес-джет. Global 8000 теперь занял вершину модельного ряда Bombardier.

Ранее стало известно, что фантастический костюм робота придумали в Японии.

Аксинья Титова
