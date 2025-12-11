Самый быстрый в мире бизнес-джет обрел первого владельца
Как пишет Interesting Engineering, на мероприятие собрались сотрудники, официальные лица и приглашенные гости – все ради дебюта Global 8000.
Первым владельцем самолета стал Патрик Довиджи – бывший профессиональный хоккеист из Канады, впоследствии построивший успешный бизнес. Global 8000 сменяет модель Global 7500 и с самого начала демонстрирует более высокие характеристики.
По данным авиастроителя, самолет достигает скорости около 1160 километров в час, что делает его самым быстрым частным джетом на рынке.
Компания также отметила дальность полета – более 14 800 километров, показатель, подтвержденный во время дальнего тестового перелета, выполненного ранее в этом году.
Такая дальность позволяет выполнять беспосадочные рейсы между большим числом международных пар городов, чем любой другой бизнес-джет. Global 8000 теперь занял вершину модельного ряда Bombardier.
