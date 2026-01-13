Барби с аутизмом выпустили в США

Производитель игрушек Mattel пополнил свою линейку инклюзивных кукол моделью с расстройством аутистического спектра, сообщает Zakon.kz.

Mattel и ранее запускала в продажу куклы Барби с ограниченными возможностями. Среди них:

слепая Барби;

Барби с синдромом Дауна;

Барби с диабетом первого типа.

Фото: shop.mattel

По данным компании на ее официальном сайте, новая Барби получила характерные аксессуары:

наушники с функцией шумоподавления;

спиннер и планшет с приложениями для альтернативной коммуникации.

Фото: shop.mattel

Конструкция куклы предусматривает повышенную подвижность в локтевых и запястных суставах. Это, по замыслу создателей, отражает важность жестикуляции для некоторых людей с аутизмом. Взгляд игрушки направлен немного в сторону, что имитирует избегание прямого зрительного контакта.

