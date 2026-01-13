Барби с аутизмом выпустили в США
Фото: shop.mattel
Производитель игрушек Mattel пополнил свою линейку инклюзивных кукол моделью с расстройством аутистического спектра, сообщает Zakon.kz.
Mattel и ранее запускала в продажу куклы Барби с ограниченными возможностями. Среди них:
- слепая Барби;
- Барби с синдромом Дауна;
- Барби с диабетом первого типа.
Фото: shop.mattel
По данным компании на ее официальном сайте, новая Барби получила характерные аксессуары:
- наушники с функцией шумоподавления;
- спиннер и планшет с приложениями для альтернативной коммуникации.
Фото: shop.mattel
Конструкция куклы предусматривает повышенную подвижность в локтевых и запястных суставах. Это, по замыслу создателей, отражает важность жестикуляции для некоторых людей с аутизмом. Взгляд игрушки направлен немного в сторону, что имитирует избегание прямого зрительного контакта.
Недавно Pandora и Disney представили лимитированную коллекцию украшений.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript