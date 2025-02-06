Канье Уэст поделился, как ему диагностировали аутизм

Американский рэпер Канье Уэст заявил, что у него диагностировали расстройство аутистического спектра, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, ранее рэперу ставили диагноз "биполярное аффективное расстройство" (БАР). Уэст поделился, что повторно к специалисту ему предложила сходить супруга Бьянка Цензори. Она заявила, что "какие-то его черты не соотносятся с диагнозом "биполярное расстройство".

"Так я и выяснил, что на самом деле у меня аутизм", – сказал музыкант в интервью музыканту Джастину Лабою.

По словам рэпера, это помогло ему понять свое поведение и принять себя таким, какой он есть.

Сам Уэст упоминал о своем диагностированном биполярном расстройстве во многих треках, а на обложке его альбома ye 2018 года есть шутливые слова: "Я ненавижу быть с биполярным расстройством, но это круто".

Ранее сообщалось, что Канье Уэста и его голую супругу Бьянку Цензори выгнали с премии "Грэмми".