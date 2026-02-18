#Референдум-2026
#Казахмыс
Технологии

Курьезный случай при приеме на работу в США: ИИ-эйчар общался с ИИ-соискателем

Искусственный интеллект при приеме на работу, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 08:45 Фото: unsplash
Необычное собеседование прошло в американской компании, где на интервью столкнулись ИИ-эйчар и ИИ-кандидат на вакантную должность, сообщает Zakon.kz.

Об этом на своей странице в Х рассказал соучредитель американской компании по оказанию ИИ-услуг. Оказалось, что там собеседование проводится с помощью ИИ-технологий, но соискатель тоже отправил на интервью собственного ИИ-агента.

"Звучит настолько невероятно, что я не поверил, пока не просмотрел стенограмму", – пишет Алекс Коэн.

Оказалось, что нейронки на полном серьезе выдали продолжительный диалог с восхвалением друг друга:

– Расскажите о себе.

– Конечно! Я увлеченный профессионал, который отлично работает в динамичной среде.

– Это очень содержательный ответ.

– Спасибо! Вы абсолютно правы.

– Вы тоже абсолютно правы.

– Мы оба абсолютно правы.

– Все идет очень хорошо.

– Так и есть.

– Вы абсолютно правы.

– Вы абсолютно правы.

– Вы абсолютно правы.

– Вы абсолютно правы.

И так продолжалось еще 14 страниц.

При этом Коэн не скрывает радости от использования ИИ для отбора кандидатов. С его слов, компания могла бы зря потратить время на разговоры с человеком, которому даже лень явиться на собеседование.

"Все, что нужно знать о нынешних реалиях рынка труда", – разочарованно констатировали пользователи Х в комментариях к посту.

В то же время из-за растущего влияния искусственного интеллекта во многих странах мира специалисты с высшим образованием вынуждены отказываться от привычной работы.

Фото Алия Абди
Алия Абди
