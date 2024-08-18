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США возглавили мировой рейтинг по инвестициям в ИИ

Рейтинг стран по ИИ, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2024 07:23 Фото: pixabay
США затмевают конкурентов по инвестициям в ИИ. За последнее десятилетие страна потратила 335 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

По данным Jerusalem Post, в отчете ZeroBounce рассматриваются 10 стран с высокими показателями развития и возможностей ИИ: США, Китай, Великобритания, Сингапур, Канада, Южная Корея, Израиль, Германия, Япония и Австралия .

Исследование сосредоточено на частных инвестициях, сделанных за последнее десятилетие, а также на количестве стартапов в сфере ИИ и доступных на рынке рабочих мест, связанных с ИИ.

За последнее десятилетие США вложили 335 млрд долларов частных инвестиций в технологию ИИ и 67,22 млрд долларов только за последний год, создав около 5500 стартапов.

По данным Enterprise Times , в США только в 2024 году было 71 тыс. вакансий в сфере ИИ, что составляет 1,62% от всех вакансий.

Эти цифры затмевают Китай, где за тот же период было сделано примерно на треть меньше инвестиций и гораздо меньше стартапов и вакансий. Но то, чего не хватает Китаю в этих областях, он компенсирует большим количеством специалистов.

Ранее появилась информация, что в Китае создали первую в мире роботизированную акулу.

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