Технологии

400+ Базовых Станций для Жамбылской области

Базовые Станции, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 17:03 Фото: пресс-служба Tele2/Altel
Tele2/Altel заключил меморандум с акиматом Жамбылской области. Документ закрепил намерения сторон сотрудничать в сфере развития телекоммуникационной инфраструктуры, а также повышения доступности связи и интернета во всей области.

2026 год в Казахстане объявлен годом цифровизации и искусственного интеллекта. Крупнейший оператор страны принимает активные меры для повсеместного улучшения цифровой среды и построения инфраструктуры, которая создает новые возможности как для пользователей, так и для бизнеса. Tele2/Altel готов инвестировать в инфраструктуру, которая обеспечит лучший сервис и самый быстрый мобильный интернет. Жамбылская область стала очередным регионом в которой оператор подписал меморандум, в котором отражены проекты и инициативы по развитию сети, которые будут реализованы. В обсуждении приняли участие аким Жамбылской области Ербол Карашукеев и председатель правления Tele2/Altel Александр Бабичев.

Фото: пресс-служба Tele2/Altel

"Фактически работа уже активно ведется, и в течение этого года мы планируем ввести в эксплуатацию в городе Тараз 20 Базовых Станций 5G, завершить строительство 24 новых БС, а также модернизировать еще 40 БС. В области компания построит 22 новых Базовых станций, а также проведет модернизацию на ранее установленных объектах. Таким образом уже до конца года количество базовых станций в регионе превысит 400, в том числе 61 с поддержкой сетей пятого поколения" – поделился Александр Бабичев.

Акимат Жамбылской области окажет повсеместное содействие в реализации совместных проектов. В частности в координации процессов взаимодействия между ответственными службами и оператором связи, ускорении процессов оформления разрешительных документов, включая документы на земельные участки для инфраструктуры. Отдельным пунктом значится поддержка решений в части обеспечения доступа к электроэнергии и упрощения процессов подключения к инженерным сетям. Кроме того, на администрацию региона ложится важная роль по проектам совместной с оператором информационно-разъяснительной работе с населением по вопросам безопасности телекоммуникационного оборудования и радиофобии.

Фото: пресс-служба Tele2/Altel

"Мы положительно оцениваем намерения Tele2/Altel как в части улучшения качества связи, так и в расширении покрытия мобильного интернета в регионе. Сегодня важно не снижать темпы и продолжить развитие сети, где высокоскоростная связь является ключевым фактором для привлечения инвестиций, развития малого и среднего бизнеса, внедрения цифровых решений в социальной сфере", – в заключении озвучил глава Жамбылской области.

Подписание меморандума отражает общую заинтересованность сторон в устойчивом развитии цифровой экосистемы региона. Совместная работа акимата области и оператора имеет не только технологическое, но и социально-экономическое значение: развитие связи способствует росту предпринимательской активности, расширяет возможности для образования, медицины и госуслуг, а также повышает качество жизни населения.

Фото: пресс-служба Tele2/Altel

Оператор неоднократно доказывал технологическое превосходство сети. Так, по итогам 2025 года Tele2 получил международную награду SpeedChecker Champion Award в номинации "Самая быстрая мобильная связь в Казахстане". Ранее компания была удостоена награды Speedtest Awards от Ookla в категории "Лучшая 5G-сеть в Казахстане" по итогам первого полугодия 2025 года.

