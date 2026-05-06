#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
465.01
543.55
6.15
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
465.01
543.55
6.15
Технологии

iPhone 17 обошел конкурентов в мировых продажах

iPhone 17 , фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2026 07:00 Фото: pixabay
В первом квартале 2026 года iPhone 17 компании Apple стал самым продаваемым смартфоном в мире, сообщает Zakon.kz.

Как передает Counterpoint, модель заняла 6% глобальных продаж в штуках. При этом линейка iPhone 17 заняла первые три места, тогда как серия Samsung Galaxy A Series оказалась наиболее представленной – пять моделей вошли в топ-10.

Модель Xiaomi Redmi A5 расположилась на 10-м месте.

Рейтинг смартфонов в 2026 году, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2026 07:00

Фото: counterpointresearch

На топ-10 смартфонов пришлось 25% мировых продаж в штуках.

"Это самый высокий показатель для первого квартала за всю историю", – отмечают специалисты.

Рост обеспечен устойчивым спросом на серию iPhone 17, а также давлением на производителей Android-устройств в массовом сегменте. Оказалось, что продолжающийся дефицит памяти увеличивает стоимость компонентов.

Также стало известно, что Apple удержит цену iPhone 18 Pro, несмотря на подорожание компонентов, но есть нюанс.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
apple, iPhone 17, презентация, телефоны
00:02, 10 сентября 2025
Apple представила iPhone 17 и самый тонкий смартфон в истории – iPhone Air
Сотовая связь, мобильная связь, мобильная сеть, мобильный интернет, мобильный оператор, мобильные операторы, сотовый оператор, оператор сотовой связи, социальные сети
10:41, 24 октября 2025
"Выигранный" iPhone 17 обошелся казахстанцу в 1,5 млн тенге
Apple представила самый доступный iPhone 16
01:06, 20 февраля 2025
Apple представила самый доступный iPhone 16
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Трибуны давили, но мы выстояли&quot;: Никитин подвёл итоги матча с Польшей на ЧМ
06:22, Сегодня
"Трибуны давили, но мы выстояли": Никитин подвёл итоги матча с Польшей на ЧМ
&quot;Возможно всё что угодно&quot;: чемпион Almaty Open оценил шансы Джоковича на 25-й &quot;Шлем&quot;
05:49, Сегодня
Чемпион Almaty Open оценил шансы Джоковича на 25-й "Шлем"
Семён Симонов оценил победу над Польшей и высказался о роли молодой тройки
05:20, Сегодня
Семён Симонов оценил победу над Польшей и высказался о роли молодой тройки
Теренс Кроуфорд поддержал Эррола Спенса перед боем против Тима Цзю
04:48, 06 мая 2026
Теренс Кроуфорд поддержал Эррола Спенса перед боем против Тима Цзю
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: