iPhone 17 обошел конкурентов в мировых продажах
Фото: pixabay
В первом квартале 2026 года iPhone 17 компании Apple стал самым продаваемым смартфоном в мире, сообщает Zakon.kz.
Как передает Counterpoint, модель заняла 6% глобальных продаж в штуках. При этом линейка iPhone 17 заняла первые три места, тогда как серия Samsung Galaxy A Series оказалась наиболее представленной – пять моделей вошли в топ-10.
Модель Xiaomi Redmi A5 расположилась на 10-м месте.
На топ-10 смартфонов пришлось 25% мировых продаж в штуках.
"Это самый высокий показатель для первого квартала за всю историю", – отмечают специалисты.
Рост обеспечен устойчивым спросом на серию iPhone 17, а также давлением на производителей Android-устройств в массовом сегменте. Оказалось, что продолжающийся дефицит памяти увеличивает стоимость компонентов.
Также стало известно, что Apple удержит цену iPhone 18 Pro, несмотря на подорожание компонентов, но есть нюанс.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript