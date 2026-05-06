iPhone 17 обошел конкурентов в мировых продажах

В первом квартале 2026 года iPhone 17 компании Apple стал самым продаваемым смартфоном в мире, сообщает Zakon.kz.

Как передает Counterpoint, модель заняла 6% глобальных продаж в штуках. При этом линейка iPhone 17 заняла первые три места, тогда как серия Samsung Galaxy A Series оказалась наиболее представленной – пять моделей вошли в топ-10.

Модель Xiaomi Redmi A5 расположилась на 10-м месте.

Фото: counterpointresearch

На топ-10 смартфонов пришлось 25% мировых продаж в штуках.

"Это самый высокий показатель для первого квартала за всю историю", – отмечают специалисты.

Рост обеспечен устойчивым спросом на серию iPhone 17, а также давлением на производителей Android-устройств в массовом сегменте. Оказалось, что продолжающийся дефицит памяти увеличивает стоимость компонентов.

