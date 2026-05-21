Технологии

Мужчина утопил Tesla Cybertruck за 130 млн тенге в озере, проверяя режим "плавания"

Фото: pexels
Американец решил опробовать на своем Tesla Cybertruck режим движения по воде (Wade Mode), но потерпел неудачу, сообщает Zakon.kz.

История случилась в Техасе (США), где 18 мая 2026 года Джимми Джек МакДэниел съехал на своем "фантастическом" авто с лодочного причала в озеро Грейпвайн. Cybertruck, стоящий порядка 260 тыс. долларов (130 млн тенге), быстро вышел из строя, набрал воды и полностью погрузился под воду.

Водитель и пассажир сумели выбраться на сушу. Прибывшим полицейским владелец авто заявил, что намеренно въехал в озеро, чтобы попытаться использовать функцию "Режим передвижения по воде", пишет Metro.

В итоге автовладельца арестовали и обвинили в "управлении транспортным средством в закрытой части парка или озера, отсутствии действующей регистрации лодки и нарушениях правил безопасности использования оборудования на воде".

Издание Torque News пишет, что Tesla действительно оснастила Cybertruck режимом движения по воде (Wade Mode). В руководстве по эксплуатации Cybertruck указано, что режим Wade Mode позволяет автомобилю въезжать в водоемы и проезжать через них, например, реки или ручьи. При этом дорожный просвет увеличивается до уровня "очень высокий", а высоковольтная батарея получает дополнительное давление, что помогает защитить ее от воды и мусора.

Но в руководстве есть важные нюансы. Так, максимальная глубина преодоления водных преград составляет около 81,3 см, измеренная от нижней части шины. Также требуется снижение скорости до минимальной при "преодолении водных преград". Также режим имеет ограничение по времени в 30 минут. Tesla рекомендует владельцам Cybertruck оценить глубину перед входом, осмотреть подводные условия, проявить осмотрительность и вернуться на мелководье или на сушу, если вода слишком глубокая.

Ну и неприятный для Джимми Джека МакДэниела момент – повреждения или попадание воды при езде по воде не покрываются гарантией.

Дорогая Tesla Cybertruck не так редка на дорогах Казахстана. В распоряжении силовых структур страны их уже несколько.

