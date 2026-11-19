В социальной сети Instagram появилась функция, которую наверняка многие долго ждали. Речь идет о возможности редактировать уже опубликованные Stories, сообщает Zakon.kz.

Об этом 18 ноября 2026 года рассказал генеральный директор Instagram Адам Моссери на своей странице.

"Если вы когда-нибудь замечали опечатку сразу после публикации истории – эта функция для вас. Теперь можно редактировать текст, музыку, стикеры и рисунки в течение 15 минут после публикации, при этом количество просмотров, лайков и ответов сохранится. Многие просили об этом, поэтому я очень рад представить вам такую ​​возможность", – написал он.

Моссери также наглядно показал, как это можно сделать. Нужно нажать три точки в правом нижнем углу и во всплывшем меню выбрать "редактировать".

В октябре стало известно, что Instagram тестирует новые функции, одна из которых позволит авторам публиковать видео продолжительностью до 90 минут.