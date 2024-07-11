Тест: Хорошо ли вы знаете Астану?
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Астана уже 26 лет имеет статус столицы Казахстана. Сегодня этот город – один из самых молодых и быстро развивающихся в мире, а также политический, экономический и культурный центр всей страны. Zakon.kz предлагает пройти тест и узнать, насколько хорошо вы знаете Астану.
Квиз
Правильный ответ в тесте высвечивается зеленым цветом, а неправильный – красным. Чтобы перейти к следующему вопросу, нажмите "далее".
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