Тест: Хорошо ли вы знаете Астану?

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Астана уже 26 лет имеет статус столицы Казахстана. Сегодня этот город – один из самых молодых и быстро развивающихся в мире, а также политический, экономический и культурный центр всей страны. Zakon.kz предлагает пройти тест и узнать, насколько хорошо вы знаете Астану.

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