В Китае владельцы кошек и собак начали отправлять их на работу

Китайские владельцы домашних животных стали отправлять своих питомцев на заработки, сообщает Zakon.kz.

Теперь кошки и собаки зарабатывают себе на корм. Оказалось, что их отправляют в специальные "котокафе" и "песокафе". Возможность взаимодействия с питомцами позволяет бизнесу активнее привлекать посетителей и выигрывать в доходах. Об этом пишет Moneycontrol.

Для владельцев животных такой способ стал неплохим вариантом сэкономить. Ведь питомцу, который остается дома один, надо оставлять включенным кондиционер, так как летом бывает довольно жарко. Соответственно, растут счета за электроэнергию.

In China, a new trend has emerged where cats and dogs "work" at cafes to earn "snack money."



Owners send their pets to these cafes, where customers pay extra to interact with them, making it a profitable model.



With pets becoming an even bigger part of life in China, some even… pic.twitter.com/01t22MlzC4 — Brut America (@brutamerica) October 16, 2024

Тенденция таких кафе в Китае получила название Zhuan lingshi qian, что означает "заработать денег на перекус". Животные могут выходить на работу на полный или неполный день, а затем на ночь возвращаются домой, как их владельцы.

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