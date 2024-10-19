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В Китае владельцы кошек и собак начали отправлять их на работу

Китай, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 07:27 Фото: pixabay
Китайские владельцы домашних животных стали отправлять своих питомцев на заработки, сообщает Zakon.kz.

Теперь кошки и собаки зарабатывают себе на корм. Оказалось, что их отправляют в специальные "котокафе" и "песокафе". Возможность взаимодействия с питомцами позволяет бизнесу активнее привлекать посетителей и выигрывать в доходах. Об этом пишет Moneycontrol.

Для владельцев животных такой способ стал неплохим вариантом сэкономить. Ведь питомцу, который остается дома один, надо оставлять включенным кондиционер, так как летом бывает довольно жарко. Соответственно, растут счета за электроэнергию.

Тенденция таких кафе в Китае получила название Zhuan lingshi qian, что означает "заработать денег на перекус". Животные могут выходить на работу на полный или неполный день, а затем на ночь возвращаются домой, как их владельцы.

Берлинский зоопарк с 16 октября впервые выставляет для показа гостям одного из новорожденных панд.

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