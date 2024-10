В Китае владельцы кошек и собак начали отправлять их на работу

Теперь кошки и собаки зарабатывают себе на корм. Оказалось, что их отправляют в специальные "котокафе" и "песокафе". Возможность взаимодействия с питомцами позволяет бизнесу активнее привлекать посетителей и выигрывать в доходах. Об этом пишет Moneycontrol.

Для владельцев животных такой способ стал неплохим вариантом сэкономить. Ведь питомцу, который остается дома один, надо оставлять включенным кондиционер, так как летом бывает довольно жарко. Соответственно, растут счета за электроэнергию.

In China, a new trend has emerged where cats and dogs "work" at cafes to earn "snack money."



Owners send their pets to these cafes, where customers pay extra to interact with them, making it a profitable model.



With pets becoming an even bigger part of life in China, some even… pic.twitter.com/01t22MlzC4