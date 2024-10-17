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Малыша-панду впервые для посетителей выставит Берлинский зоопарк

Зоопарк, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 08:59 Фото: Х/zooberlin
Берлинский зоопарк впервые выставит для показа одного из новорожденных панд, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба зоопарка в своих соцсетях, одного из малышей можно будет увидеть с 16 октября ежедневно с 13:30 до 14:30. Второй в это время будет с мамой. Поскольку панды обычно рожают по одному ребенку, близнецам дают общаться с матерью лишь по очереди.

Два месяца назад прибывшая в Берлин из Китая самка большой панды Мэн Мэн уже второй раз родила двойняшек весом 136 и 169 граммов. Пока у них нет официальных имен, смотрители называют их "малым" и "большим".

До сих пор гости зоопарка не могли увидеть их вживую, так как те содержались в инкубаторе.

Зоопарк, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 08:59

Фото: Х/zooberlin

Лишь неделю назад они впервые открыли глаза. Еще через месяц оба начнут ходить.

А вот из-за проблем со здоровьем две гигантские панды вернулись в этом месяце из Японии в Китай.

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