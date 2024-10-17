Малыша-панду впервые для посетителей выставит Берлинский зоопарк

Берлинский зоопарк впервые выставит для показа одного из новорожденных панд, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба зоопарка в своих соцсетях, одного из малышей можно будет увидеть с 16 октября ежедневно с 13:30 до 14:30. Второй в это время будет с мамой. Поскольку панды обычно рожают по одному ребенку, близнецам дают общаться с матерью лишь по очереди.

Trinken, Schlafen, Kuscheln – so sieht der Alltag unserer #Panda-Zwillinge zur Zeit aus. 🐼🐼 Und währenddessen wachsen die Kleinen ganz schön schnell: Beide haben bereits die 1Kg-Marke geknackt. ➡️Mehr dazu: https://t.co/sKuuSMoFM2 pic.twitter.com/77T0jczAFg — Zoo Berlin (@zooberlin) September 19, 2024

Два месяца назад прибывшая в Берлин из Китая самка большой панды Мэн Мэн уже второй раз родила двойняшек весом 136 и 169 граммов. Пока у них нет официальных имен, смотрители называют их "малым" и "большим".

До сих пор гости зоопарка не могли увидеть их вживую, так как те содержались в инкубаторе.

Фото: Х/zooberlin

Лишь неделю назад они впервые открыли глаза. Еще через месяц оба начнут ходить.

А вот из-за проблем со здоровьем две гигантские панды вернулись в этом месяце из Японии в Китай.