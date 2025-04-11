Туристов в Индии и Непале могут застать смертоносные дожди

Метеорологическая служба Индии ожидает продолжения сильных дождей до понедельника и потенциально смертоносных волн тепла в апреле, поскольку муссон начинается раньше обычного, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, чиновники сообщают, что с 9 апреля погибло более 100 человек после необычно сильных ливней, обрушившихся на некоторые районы Индии и Непал.

Метеорологическое управление Индии прогнозирует новые дожди в регионе. Ему грозит аномальная жара на западе и грозы в восточных и центральных регионах, хотя проливные дожди, связанные с муссонами, обычно начинаются в июне.

По данным департамента по борьбе со стихийными бедствиями восточного штата, за последние два дня в Бихаре в результате инцидентов, связанных с дождями, погибли по меньшей мере 82 человека.

Тем временем власти самого густонаселенного индийского штата Уттар-Прадеш заявили, что в результате инцидентов, связанных с молниями и штормами, погибло 18 человек.

В соседнем Непале в результате ударов молнии и сильного дождя погибли по меньшей мере восемь человек, сообщили представители Национального управления по чрезвычайным ситуациям.

Метеорологическая служба Индии ожидает новых дождей с грозами, молниями и порывистым ветром в центральной и восточной Индии до 14 апреля.

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