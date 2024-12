Самое длинное в мире метро за 35 млрд. долларов запустили в Саудовской Аравии

1 декабря в городе Эр-Рияд начало работу самое длинное в мире беспилотное метро, сообщает Zakon.kz.

Как передает Arab News на своей странице в Х, метро состоит из 85 станций и шести линий.

Фото: Х/999saudsalman

Все линии метро охватят 176 км столицы страны Эр-Рияда.

#WATCH: The first three lines of the #RiyadhMetro will begin operating on Sunday, forming part of the Middle East’s largest urban rail network. The world’s longest driverless train, inaugurated by King Salman, marks a crucial step toward reducing traffic congestion and improving… pic.twitter.com/LSEL45WbnP — Arab News (@arabnews) December 1, 2024

В системе будут курсировать 183 полностью беспилотных состава с вагонами:

немецкой Siemens;

канадской Bombardier;

французской Alstom.

Стоимость проекта составила 35 млрд. долларов.

Saudi Arabia has launched the world's longest driverless metro, which consists of 85 stations and six lines covering 176 km of the country's capital, Riyadh.pic.twitter.com/VsEIddqqnB — Massimo (@Rainmaker1973) December 3, 2024

Эта сеть стала одной из крупнейших в мире систем общественного транспорта и самой большой системой беспилотного транспорта, рассчитанной на перевозку до 3,6 млн пассажиров в сутки.

The RIYADH METRO has been officially.

This is the largest metro project in the world, and also the longest driverless metro in the world. 🚝🚈

Saudi Arabia 🇸🇦 pic.twitter.com/fpVgrxmad4 — Sarwat Najmi (@snajmi23) December 2, 2024

