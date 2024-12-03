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Токаев встретился с президентом Группы Всемирного банка Аджаем Бангой

Токаев встретился с президентом Группы Всемирного банка Аджаем Бангой, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 18:32 Фото: akorda
3 ноября 2024 года на полях One Water Summit президент Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Группы Всемирного банка Аджаем Бангой, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы президента Республики Казахстан, он отметил важное значение стратегического партнерства Казахстана со Всемирным банком. По его словам, сегодня совместно реализуются пять крупных проектов с общим бюджетом 3,5 млрд долларов в сферах водных ресурсов, транспорта и образования.

Президент также приветствовал финансирование Всемирным банком казахстанского проекта на сумму 650 млн долларов в рамках программы Повышения устойчивости и связности транспорта (TRACE). В этом контексте отмечена стратегическая роль инвестиций для развития Среднего коридора, в частности, для ремонта автомагистрали Жезказган – Караганда.

Аджай Банга высоко оценил уровень взаимодействия Всемирного банка с Казахстаном и подтвердил готовность к дальнейшему наращиванию сотрудничества. Он выразил заинтересованность в реализации крупных совместных проектов в различных секторах экономики.

В целях активизации диалога и определения долгосрочных перспектив совместной деятельности Касым-Жомарт Токаев пригласил главу Всемирного банка посетить Казахстан с визитом.

Ранее сообщалось, что 3 декабря 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Саудовскую Аравию для участия в One Water Summit.

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