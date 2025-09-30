Саудиты построят небоскреб в честь Трампа за 1 млрд долларов
Саудовский застройщик Dar Global планирует построить Trump Plaza Jeddah за один миллиард долларов, сообщает Zakon.kz.
Это второй совместный проект с Trump Organization, который должен преобразить облик города, говорится в пресс-релизе компании. Проект расположится в центре Джидды и будет включать:
- жилье премиум-класса;
- апартаменты с обслуживанием;
- офисные помещения класса А;
- эксклюзивные таунхаусы.
47-этажный роскошный комплекс на побережье Красного моря вступил в предстроительную фазу в мае. Проект реализуется на фоне роста сектора элитной недвижимости в Саудовской Аравии в рамках программы Vision 2030 по диверсификации экономики.
"Мы гордимся возможностью расширить наше присутствие в Саудовской Аравии. Этот проект воплощает наше видение совершенства, сочетая гостеприимство мирового класса, современную жизнь и динамичную бизнес-среду", – заявил исполнительный вице-президент Trump Organization Эрик Трамп.
