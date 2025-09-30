#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
548.79
643.02
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
548.79
643.02
6.63
Туризм

Саудиты построят небоскреб в честь Трампа за 1 млрд долларов

В Саудовской Аравии построят небоскреб в честь Трампа, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 07:40 Фото: darglobal.co.uk
Саудовский застройщик Dar Global планирует построить Trump Plaza Jeddah за один миллиард долларов, сообщает Zakon.kz.

Это второй совместный проект с Trump Organization, который должен преобразить облик города, говорится в пресс-релизе компании. Проект расположится в центре Джидды и будет включать:

  • жилье премиум-класса;
  • апартаменты с обслуживанием;
  • офисные помещения класса А;
  • эксклюзивные таунхаусы.

47-этажный роскошный комплекс на побережье Красного моря вступил в предстроительную фазу в мае. Проект реализуется на фоне роста сектора элитной недвижимости в Саудовской Аравии в рамках программы Vision 2030 по диверсификации экономики.

"Мы гордимся возможностью расширить наше присутствие в Саудовской Аравии. Этот проект воплощает наше видение совершенства, сочетая гостеприимство мирового класса, современную жизнь и динамичную бизнес-среду", – заявил исполнительный вице-президент Trump Organization Эрик Трамп.

Фото: darglobal.co.uk

Ранее на центральных улицах и проспектах Нью-Йорка была размещена фотография президента Турции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
БАК в объятиях стали, пыль стоит столбом: как сейчас выглядит Роща Баума в Алматы
17:53, 29 сентября 2025
БАК в объятиях стали, пыль стоит столбом: как сейчас выглядит Роща Баума в Алматы
Президент Токаев рассказал о своей главной миссии
15:09, 26 сентября 2025
Президент Токаев рассказал о своей главной миссии
"Это не сон": Джеки Чан выложил фото из Алматы и раскрыл, зачем прилетал
12:54, 26 сентября 2025
"Это не сон": Джеки Чан выложил фото из Алматы и раскрыл, зачем прилетал
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: