Саудиты построят небоскреб в честь Трампа за 1 млрд долларов

Саудовский застройщик Dar Global планирует построить Trump Plaza Jeddah за один миллиард долларов, сообщает Zakon.kz.

Это второй совместный проект с Trump Organization, который должен преобразить облик города, говорится в пресс-релизе компании. Проект расположится в центре Джидды и будет включать:

жилье премиум-класса;

апартаменты с обслуживанием;

офисные помещения класса А;

эксклюзивные таунхаусы.

47-этажный роскошный комплекс на побережье Красного моря вступил в предстроительную фазу в мае. Проект реализуется на фоне роста сектора элитной недвижимости в Саудовской Аравии в рамках программы Vision 2030 по диверсификации экономики.

"Мы гордимся возможностью расширить наше присутствие в Саудовской Аравии. Этот проект воплощает наше видение совершенства, сочетая гостеприимство мирового класса, современную жизнь и динамичную бизнес-среду", – заявил исполнительный вице-президент Trump Organization Эрик Трамп.

Фото: darglobal.co.uk

Ранее на центральных улицах и проспектах Нью-Йорка была размещена фотография президента Турции.