С 7 мая изменятся правила перевозки пауэрбанков на рейсах FlyArystan: что важно знать пассажирам
Сегодня, 4 мая 2026 года, пресс-служба казахстанского лоукостера FlyArystan (дочерняя компания АО "Air Astana") обратилась к пассажирам с важной информацией касательно перевозки пауэрбанков в самолетах, сообщает Zakon.kz.
Их уведомили об изменении правил провоза портативных аккумуляторов (power bank).
"С 7 мая 2026 года в соответствии с требованиями Авиационной администрации Казахстана вводятся изменения в правила перевозки портативных аккумуляторов (power bank) на рейсах авиакомпании FlyArystan", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале авиакомпании в понедельник.
Уточняется, что перевозка пауэрбанков в самолетах разрешается или запрещается в зависимости от емкости:
- до 100 Втч – допускается провоз без дополнительного разрешения;
- от 100 до 160 Втч – допускается провоз только при наличии разрешения от авиаперевозчика;
- свыше 160 Втч – провоз запрещается.
Подчеркивается, что на одного пассажира допускается перевозка не более 2 (двух) портативных аккумуляторов.
"Портативные аккумуляторы разрешены к перевозке исключительно в ручной клади, при этом их зарядка и использование на борту воздушного судна не допускаются. Аккумуляторы должны быть защищены от короткого замыкания", – напомнили пассажирам.
