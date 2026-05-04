С 7 мая изменятся правила перевозки пауэрбанков на рейсах FlyArystan: что важно знать пассажирам

Сегодня, 4 мая 2026 года, пресс-служба казахстанского лоукостера FlyArystan (дочерняя компания АО "Air Astana") обратилась к пассажирам с важной информацией касательно перевозки пауэрбанков в самолетах, сообщает Zakon.kz.

Их уведомили об изменении правил провоза портативных аккумуляторов (power bank).

"С 7 мая 2026 года в соответствии с требованиями Авиационной администрации Казахстана вводятся изменения в правила перевозки портативных аккумуляторов (power bank) на рейсах авиакомпании FlyArystan", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале авиакомпании в понедельник.

Уточняется, что перевозка пауэрбанков в самолетах разрешается или запрещается в зависимости от емкости:

до 100 Втч – допускается провоз без дополнительного разрешения;

– допускается провоз без дополнительного разрешения; от 100 до 160 Втч – допускается провоз только при наличии разрешения от авиаперевозчика;

– допускается провоз только при наличии разрешения от авиаперевозчика; свыше 160 Втч – провоз запрещается.

Подчеркивается, что на одного пассажира допускается перевозка не более 2 (двух) портативных аккумуляторов .

"Портативные аккумуляторы разрешены к перевозке исключительно в ручной клади, при этом их зарядка и использование на борту воздушного судна не допускаются. Аккумуляторы должны быть защищены от короткого замыкания", – напомнили пассажирам.

17 апреля 2026 года стало известно, что FlyArystan отменил рейсы в крупнейший город ОАЭ. В какой и почему, можете узнать по ссылке.