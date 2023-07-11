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Украинская теннисистка сенсационно победила первую ракетку мира на Уимблдоне

теннисистка Фото: Instagram/elisvitolina
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал Уимблдона-2023, сообщает Zakon.kz.

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В четвертьфинальном матче травяного турнира "Большого шлема" Свитолина, получившая от организаторов уайлд-кард, нанесла поражение первой ракетке мира Иге Свёнтек из Польши со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 51 минуту.

"Свитолина пять раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов. Свёнтек выполнила три эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта из пяти", – говорится в сообщении championat.com.

Отмечается, что Свитолина уже выходила в полуфинал травяного турнира "Большого шлема" в 2019 году, что является ее лучшим достижением на Уимблдоне. Свёнтек впервые в карьере добралась до четвертьфинала турнира "Большого шлема" в Лондоне.

За выход в финал Уимблдона Свитолина сыграет с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой.

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Елена Беляева
Великобритания Украина
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