Пиклбол: спорт, который покорил сердца экс-первых ракеток мира

4 февраля 2024 года в городе Голливуд (штат Флорида) пройдет грандиозное шоу по пиклболу. В матче "The Pickleball Slam" сыграют лучшие теннисисты прошлых лет. Они поспорят за призовой фонд в размере 1 млн. долларов, сообщает Zakon.kz.

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Если вы думаете, что звезды мирового тенниса, которые уже завершили профессиональную карьеру, сейчас ведут тихую и спокойную жизнь в дали от жарких баталий на теннисном корте – то вы ошибаетесь. Многие топовые теннисисты прошлых лет, такие как Энди Роддик, Андре Агасси, Джон Макинрой, Майкл Чанг, Штеффи Граф и Мария Шарапова увлеклись пиклболом — разновидностью ракеточного вида спорта. Пиклбол – это комбо из пинг-понга, бадминтона и большого тенниса. Игру придумали в США почти 60 лет назад.





На втором по счету "The Pickleball Slam" выступят легенды мирового тенниса. Они сыграют один матч в смешанном разряде. Семикратный чемпион турниров "Большого шлема", бывший лидер рейтинга АТР, американец Джон Макинрой сыграет в паре с пятикратной победительницей турниров "Большого шлема", бывшей первой ракеткой мира, россиянкой Марией Шараповой. Им будут противостоять 22-кратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, легендарная немецкая теннисистка Штеффи Граф и ее супруг, восьмикратный победитель мэйджоров, американец Андре Агасси.

McEnroe and Agassi are returning to the Hard Rock Live at Seminole this February 4th for the Pickleball Slam 2 as they mix things up with the addition of Stefanie Graf and Maria Sharapova! Tickets go on sale at noon! https://t.co/1s2C5jgIUb pic.twitter.com/Go1o6wS8Xo — The Pickleball Slam (@pickleballslam) July 18, 2023

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

Дебютный "The Pickleball Slam" прошел в апреле этого года. Победителями матчевой встречи стал дуэт Энди Роддик – Андре Агасси. В упорной борьбе они обыграли пару Майкл Чанг – Джон Макинрой.





Пиклбол — один из самых быстроразвивающихся видов спорта в мире, во всяком случае таковым признан в США, где в него играет 4,8 миллиона людей (+40% прироста за два года). Профессиональную пиклбольную команду купил Леброн Джеймс. Совладельцами других команд также являются: величайший игрок в американский футбол Том Брэди и экс-первая ракетка мира Ким Клийстерс. Об интересе к пиклболу высказывались Леонардо Ди Каприо, Джордж Клуни и Билл Гейтс. В Казахстане с этим видом спорта почти незнакомы.

Ранее был представлен список участников Открытого чемпионата США по теннису в мужском одиночном разряде.



