Пиклбол: спорт, который покорил сердца экс-первых ракеток мира

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Если вы думаете, что звезды мирового тенниса, которые уже завершили профессиональную карьеру, сейчас ведут тихую и спокойную жизнь в дали от жарких баталий на теннисном корте – то вы ошибаетесь. Многие топовые теннисисты прошлых лет, такие как Энди Роддик, Андре Агасси, Джон Макинрой, Майкл Чанг, Штеффи Граф и Мария Шарапова увлеклись пиклболом — разновидностью ракеточного вида спорта. Пиклбол – это комбо из пинг-понга, бадминтона и большого тенниса. Игру придумали в США почти 60 лет назад.

На втором по счету "The Pickleball Slam" выступят легенды мирового тенниса. Они сыграют один матч в смешанном разряде. Семикратный чемпион турниров "Большого шлема", бывший лидер рейтинга АТР, американец Джон Макинрой сыграет в паре с пятикратной победительницей турниров "Большого шлема", бывшей первой ракеткой мира, россиянкой Марией Шараповой. Им будут противостоять 22-кратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, легендарная немецкая теннисистка Штеффи Граф и ее супруг, восьмикратный победитель мэйджоров, американец Андре Агасси.

McEnroe and Agassi are returning to the Hard Rock Live at Seminole this February 4th for the Pickleball Slam 2 as they mix things up with the addition of Stefanie Graf and Maria Sharapova! Tickets go on sale at noon! https://t.co/1s2C5jgIUb pic.twitter.com/Go1o6wS8Xo