Элина Свитолина: Это был волшебный турнир

На Уимблдоне Свитолина дошла до полуфинальной стадии, где со счетом 3:6, 3:6 проиграла представительнице Чехии Маркете Вондроушовой, которая в итоге стала чемпионкой британского "Шлема".



По ходу турнира Элина обыграла легендарную американку Винус Уильямс (WC), бельгийку Элисе Мертенс (28), американку Софью Кенин (Q), белоруску Викторию Азаренко (19) и первую ракетку мира польку Игу Швёнтек (1).



Ukranian tennis champion Elina Svitolina on playing at Wimbledon, and the pain and joy of fighting for her country https://t.co/zCwk1E8CDO