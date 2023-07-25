Элина Свитолина: Это был волшебный турнир

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свое выступление на Открытом чемпионате Великобритании. Бывшая третья ракетка мира призналась, что дойти до полуфинала Уимблдона-2023 ей помогла британская публика, сообщает Zakon.kz.

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На Уимблдоне Свитолина дошла до полуфинальной стадии, где со счетом 3:6, 3:6 проиграла представительнице Чехии Маркете Вондроушовой, которая в итоге стала чемпионкой британского "Шлема".



"Для меня это был просто волшебный турнир. Конечно, я немного расстроена, что не смогла выйти в финал и получить трофей, но поддержка английской публики значила очень многое. Я даже не могу до конца объяснить, что это была за мотивация. Она помогала мне в сложные моменты. Думаю, я одержала несколько волевых побед благодаря болельщикам, которые были со мной. С их помощью я повышала свой уровень", - рассказала украинка в интервью Harper’s Bazaar. Элина Свитолина

По ходу турнира Элина обыграла легендарную американку Винус Уильямс (WC), бельгийку Элисе Мертенс (28), американку Софью Кенин (Q), белоруску Викторию Азаренко (19) и первую ракетку мира польку Игу Швёнтек (1).



Ukranian tennis champion Elina Svitolina on playing at Wimbledon, and the pain and joy of fighting for her country https://t.co/zCwk1E8CDO — BazaarUK (@BazaarUK) July 24, 2023

Ранее Элина Свитолина опубликовала фотографии с дочкой Скай, которая родилась в октябре 2022 года.