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Элина Свитолина поделилась фотографией с дочкой

Бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в социальных сетях фотографию с дочкой Скай на фоне поля с подсолнухами Фото: twitter/ElinaSvitolina
Бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в социальных сетях фотографию с дочкой Скай на фоне поля с подсолнухами, сообщает Zakon.kz.

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"Уделите время себе и найдите равновесие в оживленном мире", – подписала фото Свитолина.

Элина Свитолина вернулась домой, в Монако, после успешного выступления на Уимблдоне-2023. Получившая от организаторов уайлд-кард Свитолина дошла до полуфинала британского "Шлема", где со счетом 3:6, 3:6 проиграла представительнице Чехии Маркете Вондроушовой, которая в итоге стала чемпионкой Открытого чемпионата Великобритании. По ходу турнира Элина обыграла легендарную американку Винус Уильямс (WC), бельгийку Элисе Мертенс (28), американку Софью Кенин (Q), белоруску Викторию Азаренко (19) и первую ракетку мира польку Игу Швёнтек (1).

Ранее казахстанский теннисист Александр Бублик провел стартовый матч на выставочном турнире в США. 

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