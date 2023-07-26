Путинцева сыграет за выход в четвертьфинал турнира в Гамбурге

Топовые теннисисты на этой неделе выступают на грунтовых турнирах в Германии. Свои расклады дали аналитики самого популярного букмекера Казахстана.

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Юлия Путинцева (Казахстан) – Юле Нимайер (Германия). WTA 250 Гамбург. 15:00 (время Астаны)

Розыгрыш турнира в Гамбурге проходит на грунте. Путинцева не добилась в этом сезоне больших успехов, но, если сравнивать соотношение побед и поражений, можно сказать, что на таком покрытии она выступает неплохо.

28-летняя казахстанка, 56 ракетка мира, в первом круге без проблем обыграла француженку Эльзу Жакмо из второй сотни рейтинга (6:2, 6:4). В Гамбурге она не защищает рейтинговые очки, потому что в прошлом сезоне на этих кортах не играла.

Что касается Нимайер, она уже превзошла свой прошлогодний результат – тогда немка вылетела после первого круга, а в этот раз добралась уже до второго. Теннисистка находится за пределами первой сотни, но умеет оказывать сопротивление более рейтинговым соперницам и могла бы улучшить свои позиции. Правда, на старте в Гамбурге Юле пришлось повозиться с соотечественницей, еще менее рейтинговой Эллой Зайдель (7:6, 1:6, 6:3).

Путинцева и Нимайер один раз уже пересекались на корте. В 2022 году во втором круге Открытого чемпионата США немка выбила соперницу из борьбы в двух сетах (6:4, 6:3). Но Путинцева с тех пор прибавила, и тот матч проходил на харде. Сегодня же на грунте Нимайер самой нужно прибавить, чтобы не упасть в грязь лицом на домашнем турнире и оказать сопротивление агрессивному стилю оппонентки.

Эксперты Olimpbet отдают в этой встрече небольшое предпочтение Путинцевой – П1 – 1.65, П2 – 2.21. Так как обе теннисистки играют нестабильно, можно ожидать, что матч получится затяжным. Коэффициент на Тотал больше 21,5 гейма равен 1.86.

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Фото: Olimpbet

Бернабе Сапата Миральес (Испания) – Андрей Рублев (Россия). АТР 500 Гамбург. 17:00

Рублев после чемпионства в шведском Бостаде не стал отдыхать, решив закрепить успех на грунте, и сразу же перебрался в Германию. В Гамбурге седьмая ракетка мира стартует в 1/16-й против Сапаты Миральеса, занимающего 54 место в рейтинге АТР.

Рублев является на этом турнире вторым сеянным после Каспера Рууда. А учитывая, как мощно россиянин обыграл норвежца в финале в Бостаде, именно его можно считать главным фаворитом турнира. При оптимальном раскладе в Гамбурге повторится шведский финал.

Рублев и Сапата Миральес по-разному подошли к середине сезона. Испанец тоже умеет неплохо играть на грунте, но, в отличие от Рублева, сейчас находится далеко не на пике формы из-за преследующих его травм. Ему на руку может сыграть разве что тот факт, что россиянин в стартовых матчах на грунте допускает невынужденные ошибки.

Но говорить о том, что Рублев будет уставшим после последнего финала, не приходится, так как он имел два дня полноценного отдыха, а между Уимблдоном и Бостадом восстанавливался целую неделю. Интереса матчу добавляет тот факт, что эти опытные грунтовики еще ни разу не играли друг против друга.

Аналитики Olimpbet считают, что Рублев продолжит свою победную серию – П1 – 5.6, П2 – 1.14. Коэффициент на то, что он выйдет в 1/8 финала за два сета – 1.47.